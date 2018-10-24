Блог психолога: как полюбить себя - раз и навсегда

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"Позлюби себя!" Этот распространенный совет, как волшебная таблетка от всех бед, для многих остается абстрактной категорией.

Он раздражает, ведь воспринимается как очередное "держись" или "береги себя". И выглядит издевательством над человеком, которому и без того нелегко.

Куча проблем - потому что не решена одна

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

- Я обратилась к психологу, потому что навалилась куча проблем, - рассказывает симпатичная, но уставшая женщина. - Надо было решить, как дальше жить с мужем, простить ли ему измену. С сыном тоже проблема - совсем непослушный стал, уроки делать не заставишь. Да еще и с мамой поссорилась. А психолог посоветовал заняться собой. Мол, полюбите себя - и все наладится. Ага, вот сейчас я все брошу и начну любить себя. Хорошо, что денег не взял.

И хотя женщина все время спрашивала, почему ей так не повезло, мол, она же все делала правильно, была хорошей женой и матерью, ее ситуация довольно типична. Для тех, кто привык пренебрегать собственными интересами, живя потребностями других людей.

Когда так говоришь нашим самоотверженным мамам, бабушкам, безотказным сотрудникам, они искренне не понимают, где ошиблись. Хотели же как лучше. Вот только вопрос - лучше кому и для кого. Как оказалось - точно не для них.

Не хочу и не буду

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У многих, особенно у людей с жертвенными наклонностями, неуверенных в себе, понятие любви к себе ассоциируется с эгоизмом и не совпадает с их мировосприятием. Сразу отмечу, что любить себя и быть эгоистом или нарциссом - разные вещи.

В основе эгоизма - чрезмерная тревожность и страх неприятия другими. Ведь в глубине души такой человек уверен, что любить его не за что. Однако он остро нуждается в признании, поэтому старается внешними эффектами подчеркнуть собственную значимость.

Почти всех нас учили быть послушными (удобными для других), помогать - обычно против нашего желания. И как правило, стыдили, если мы не выполняли требований взрослых только потому, что просто не захотели.

Например, стандартная ситуация, когда не выучил уроки, потому что гонял в футбол или не сидел с младшей сестрой, а пошел в кино, воспринималась родителями как преступление и строго наказывалась. В результате дети понимали, что делать то, что хочешь - стыдно. Более того - даже хотеть чего-то приятного только для себя почему-то плохо.

Зато, если ты все время стараешься, терпишь, что-то кому-то доказываешь - тебя хвалят, значит, любят. Значит ты хороший. То есть, чтобы любили, нужно делать не то, что хочешь, а то, что от тебя хотят.

Вспомнить, чего хочеться

Теперь понятно, куда уходят корнями страхи и комплексы тех, кто привык, что любовь - это страдание, любви нужно добиваться, а за счастье - бороться.

Казалось бы, можно жить и так, и многие живут словно не своей жизнью, не задумываясь над собственными потребностями. Но приглушенные желания, нереализованные интересы напоминают о себе раздражением, неврозами, ощущением, что не живешь, а тратишь впустую время.

Копірайт зображення In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images Image caption Руководствуйтесь собственными желаниями, принимая любое решение, советует психолог

Именно для этого и необходимо вернуться к себе или же - полюбить себя. Сделать это не так трудно как кажется. Главный принцип - принимая любое решение: от того, что есть на завтрак, какое платье надеть, до того, где и с кем жить, руководствоваться исключительно собственными желаниями.

Сначала это может вызвать внутреннее сопротивление. Ведь вы привыкли жить для кого-то и отучились чего-то хотеть. Более того, вам самим, как ни странно, так было в некоторой степени более комфортно, так как позволяло избегать ответственности за повседневные решения. Поступили так, потому что этого хотел муж, так было лучше для родителей. А значит, вы - лишь исполнитель чужой воли.

"Я и не знала, что так можно"

Клиентка, которая жаловалась на жизнь, взглянув на нее под другим углом, вдруг поняла. Это она давно не хочет так жить, как раньше, но принимать решение сама боялась. Поэтому и "ухватилась" за измену мужа, факт которой, кстати, не был доказан. А к психологу пришла, чтобы он решил, что ей делать.

В результате с мужем временно разъехались. Решая проблемы в семейной жизни, женщина отвлеклась от чрезмерной опеки над сыном. А он, осознав, что никто за него уроки делать не будет, как это было принято, начал учиться сам. Почувствовав, что маме не до него, даже убрал в комнате и помыл посуду.

"Забыв" об обиде, клиентка просто так позвонила маме, которая, кстати, именно потому и конфликтовала с дочерью, что, по её мнению, та забросила свои карьерные амбиции и посвятила себя семье. Вопреки ожиданиям, мама дочь поддержала еще и предложила, чтобы внук пожил некоторое время у неё.

Один на вершине?

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Часто люди, решающие "полюбить себя", спрашивают, а не отвернутся ли от них, таких зацикленных на себе, любимые, родные и друзья. И, мол, не останутся ли они одни на вершине собственного совершенства.

Тревога по поводу того, что подумают другие, как раз и свидетельствует о том, что человек еще не любит себя. Его все еще беспокоит, как воспримут его решение, не сделает ли он кому-то больно, не обидит ли. Как и о еще не искорененной привычке "зарабатывать" хорошее отношение к себе, платить за него словами и поступками.

Скажу честно - людей на вашей орбите станет меньше. Отойдут те, кто привык использовать вашу неуверенность в себе. Те, для кого вы были удобным опекуном кошек и домашних цветов, бесплатным водителем, источником беспроцентного долгосрочного кредитования и жилеткой. Но зачем они вам?

Научившись прислушиваться к себе, вы и сами не будете иметь дело с теми, кто вас будет критиковать, оскорблять, только бы избежать одиночества. Вам больше не захочется страдать ради любви. Приносят ли отношения радость - вот что будет главным критерием.

Полюбить означает прежде всего принять себя и не искать постоянного подтверждения, достаточно ли вы умны, красивы, интересны. Когда вам больше не понадобится доказывать свое право быть собой и стремиться к одобрению в глазах посторонних, вы и сами значительно сузите круг общения. Вам будет интересно даже с самим собой. И выбирать друзей, как и все в жизни, теперь будете вы.

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