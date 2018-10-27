Блог путешественницы: бархатцы и мексиканский День мертвых
Наша блогер София Вовк рассказывает историю популярного в Украине цветка. Для чего бархатцы выращивают на их родине в Мексике?
- Я столько бархатцев в своей жизни еще не видела, - мы ехали со знакомым в авто и я рассказывала ему о фото, которые накануне рассматривала в соцсетях.
Гектары привычных для украинцев цветов, которые в Мексике называют cempasúchil, сливались с горизонтом.
- Оранжевое поле и синее небо - это же почти украинские пейзажи, - продолжала увлеченно рассказывать я.
В Европу бархатцы попали после открытия Колумбом Америки. Поэтому воспетые в народных песнях цветы украинскими никак не назовешь.
- А ну еще раз повтори, как ты их называешь?
Для испаноязычных слово "бархатцы" совсем нелегкое, да и мне не сразу удалось хорошо произнести "семпасучиль".
А все потому, что слово это не испанское. В переводе с языка нахуатль (наиболее распространенный индейский язык на территории Мексики, около двух миллионов носителей) означает "цветок с двадцатью лепестками".
Легенда рассказывает о молодой влюбленной паре ацтеков. Ежедневно после обеда они поднимались на гору возле поселка, где жили, чтобы принести богу солнца Тонатиу в дар цветы. Он появлялся, улыбаясь им с высоты, а они обещали любить друг друга даже после смерти.
Когда на землю ацтеков пришла война, влюбленным пришлось расстаться. Узнав о смерти любимого, девушка в последний раз поднялась на гору и там умоляла бога Тонатиу, чтобы тот навсегда соединил их.
Бог Солнца окутал страдалицу горячими лучами и превратил ее в цветок с лепестками такого же горячего и яркого цвета, как солнечные лучи.
В то же мгновение к волшебному цветку подлетела колибри, это и был погибший юноша, который стал птицей. Цветок раскрылся, развернул свои 20 лепестков и наполнил все вокруг мистическим и чарующим ароматом. Так появился sempasúchil, мексиканский цветок мертвых ...
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Конечно, сейчас бархатцы имеют и больше лепестков, селекционеры постоянно выводят новые сорта. Существуют десятки видов цветов и оттенков, отличается форма бутона, высота растения. Что неизменно - так это аромат.
А давай как-то поищем поля с цветами, мне очень хочется их увидеть, - настаивала я.
- Окей, Софи, - согласился он. - Я расспрошу знакомых, где есть места получше.
Лучшие места оказались не так уж и далеко от столицы Мексики. Штаты Пуэбла, Мичоакан и Морелос будто соревнуются в выращивании цветов ко Дню Мертвых.
Только представьте - ежегодно в центральных штатах Мексики выращивают более 17 тысяч тонн бархатцев. Для чего так много, спросите?
В начале ноября, когда вся Мексика отмечает День мертвых, цветок мертвых - sempasúchil - можно увидеть повсюду. Это один из главных символов сезона.
Считается, что лепестки бархатцев излучают тепло солнца и освещают умершим путь домой.
Каждая мексиканская семья ко Дню мертвых обустраивает офренду - алтарь, где вместе с фотографиями родных, уже ушедших из земной жизни, их любимыми вещами, едой и напитками, выкладывают целые охапки бархатцев.
Желто-горячими цветами украшают кладбища, улицы и даже рестораны.
Для цветоводов последние дни октября - горячая пора. Сейчас им приходится работать круглосуточно, чтобы справиться со всеми заказами.
В Сошимилько, районе Мехико Сити, который называют мексиканской Венецией и который славится своими каналами, садами и оранжереями, работа кипит уже почти месяц.
Здесь обитают сотни мелких и средних цветоводов.
По узким каналам они доставляют цветы к дорогам, где уже ждут грузовики, чтобы как можно быстрее доставить ароматный товар на рынки.
Горшки с цветами, прежде чем везти к заказчику, чистят от почвы и пакуют. В том, что продастся все, сомнений нет. Волнуются только, что может, как всегда, не хватить цветов.
Справка: День Мертвых - уникальный праздник, который ежегодно проходит в Мексике 1 и 2 ноября. Считается, что именно в эти дни души умерших посещают родной дом, где мексиканцы готовят для них праздничные алтари и устраивают карнавальную программу. В 2003 году День мертвых был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
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