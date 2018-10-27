Блог путешественницы: бархатцы и мексиканский День мертвых

Копірайт зображення Софія Вовк

Наша блогер София Вовк рассказывает историю популярного в Украине цветка. Для чего бархатцы выращивают на их родине в Мексике?

- Я столько бархатцев в своей жизни еще не видела, - мы ехали со знакомым в авто и я рассказывала ему о фото, которые накануне рассматривала в соцсетях.

Гектары привычных для украинцев цветов, которые в Мексике называют cempasúchil, сливались с горизонтом.

Блог путешественницы София Вовк, журналистка, путешественница. После 13 лет работы на телевидении все бросила и решила путешествовать по миру.

- Оранжевое поле и синее небо - это же почти украинские пейзажи, - продолжала увлеченно рассказывать я.

В Европу бархатцы попали после открытия Колумбом Америки. Поэтому воспетые в народных песнях цветы украинскими никак не назовешь.

- А ну еще раз повтори, как ты их называешь?

Для испаноязычных слово "бархатцы" совсем нелегкое, да и мне не сразу удалось хорошо произнести "семпасучиль".

А все потому, что слово это не испанское. В переводе с языка нахуатль (наиболее распространенный индейский язык на территории Мексики, около двух миллионов носителей) означает "цветок с двадцатью лепестками".

Копірайт зображення Софія Вовк

Легенда рассказывает о молодой влюбленной паре ацтеков. Ежедневно после обеда они поднимались на гору возле поселка, где жили, чтобы принести богу солнца Тонатиу в дар цветы. Он появлялся, улыбаясь им с высоты, а они обещали любить друг друга даже после смерти.

Когда на землю ацтеков пришла война, влюбленным пришлось расстаться. Узнав о смерти любимого, девушка в последний раз поднялась на гору и там умоляла бога Тонатиу, чтобы тот навсегда соединил их.

Бог Солнца окутал страдалицу горячими лучами и превратил ее в цветок с лепестками такого же горячего и яркого цвета, как солнечные лучи.

В то же мгновение к волшебному цветку подлетела колибри, это и был погибший юноша, который стал птицей. Цветок раскрылся, развернул свои 20 лепестков и наполнил все вокруг мистическим и чарующим ароматом. Так появился sempasúchil, мексиканский цветок мертвых ...

Конечно, сейчас бархатцы имеют и больше лепестков, селекционеры постоянно выводят новые сорта. Существуют десятки видов цветов и оттенков, отличается форма бутона, высота растения. Что неизменно - так это аромат.

Копірайт зображення Софія Вовк

А давай как-то поищем поля с цветами, мне очень хочется их увидеть, - настаивала я.

- Окей, Софи, - согласился он. - Я расспрошу знакомых, где есть места получше.

Лучшие места оказались не так уж и далеко от столицы Мексики. Штаты Пуэбла, Мичоакан и Морелос будто соревнуются в выращивании цветов ко Дню Мертвых.

Только представьте - ежегодно в центральных штатах Мексики выращивают более 17 тысяч тонн бархатцев. Для чего так много, спросите?

В начале ноября, когда вся Мексика отмечает День мертвых, цветок мертвых - sempasúchil - можно увидеть повсюду. Это один из главных символов сезона.

Считается, что лепестки бархатцев излучают тепло солнца и освещают умершим путь домой.

Копірайт зображення Софія Вовк

Каждая мексиканская семья ко Дню мертвых обустраивает офренду - алтарь, где вместе с фотографиями родных, уже ушедших из земной жизни, их любимыми вещами, едой и напитками, выкладывают целые охапки бархатцев.

Желто-горячими цветами украшают кладбища, улицы и даже рестораны.

Для цветоводов последние дни октября - горячая пора. Сейчас им приходится работать круглосуточно, чтобы справиться со всеми заказами.

В Сошимилько, районе Мехико Сити, который называют мексиканской Венецией и который славится своими каналами, садами и оранжереями, работа кипит уже почти месяц.

Здесь обитают сотни мелких и средних цветоводов.

По узким каналам они доставляют цветы к дорогам, где уже ждут грузовики, чтобы как можно быстрее доставить ароматный товар на рынки.

Копірайт зображення Софія Вовк

Горшки с цветами, прежде чем везти к заказчику, чистят от почвы и пакуют. В том, что продастся все, сомнений нет. Волнуются только, что может, как всегда, не хватить цветов.

Справка: День Мертвых - уникальный праздник, который ежегодно проходит в Мексике 1 и 2 ноября. Считается, что именно в эти дни души умерших посещают родной дом, где мексиканцы готовят для них праздничные алтари и устраивают карнавальную программу. В 2003 году День мертвых был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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