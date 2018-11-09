Пересопницкое Евангелие: откуда есть пошел украинский литературный язык

Книга, на которой президенты принимают присягу, объединила европейский Ренессанс и староукраинский язык, католические суммарии со славянскими начали, новаторское оформление и новый украинский устав. Эта рукопись - древнейший перевод канонического евангельского текста на книжный украинский язык.

Летом 1561 года в Пересопницком монастыре архимандрит Григорий и Михаил Василиевич заканчивали дело, растянувшееся на пять лет.

На разграфленных листах пергамента они дописывали последние страницы рукописи. Точнее, Михаил Василиевич с неизвестным писарем старательно выводили уставным письмом слова предварительно подготовленного архимандритом Григорием перевода "для лепшего вразумления людей христианского посполита", как объясняется в послесловии.

На Евангелиях учились и клялись

Евангелия использовали не только во время богослужений.

Договоры Киевской Руси с Византией 911 и 944 лет подтверждали клятвой именем языческого бога Перуна и ссылками на крест и ... Евангелие, что в дополнение свидетельствует о тогдашней религиозной толерантности.

Киевские князья, прежде всего Ярослав Мудрый, создавали школы, где универсальным "учебником" по языку, истории, географии и литературе было "Евангелие учительное".

Первые переводы евангельского текста на церковнославянский появились еще до крещения Владимира: Кирилл и Мефодий перевели с греческого отдельные тексты Священного Писания. Более поздние переводы Евангелий - Галицкого (1144), Добрилова (1164), Холмского (13 век), Поликарпова (1307), Луцкого (14 век) включают элементы говоров древнеукраинской народности.

Пересопницкое Евангелие - богоугодное опасное дело

В XVI веке люди без специальной подготовки хуже понимали церковнославянский. Поэтому замысел перевести Евангелие на староукраинский письменный литературный язык не был случайным.

Таким образом был бы создан авторитетный и понятный источник для ведения религиозной полемики православных с католиками, укрепило бы позиции церкви в условиях распространения протестантских идей.

С другой стороны, Библия Мартина Лютера и отголоски Реформации в Украине были прогрессивным примером для подражания.

Перевод канонического текста на "народный" язык церковь могла квалифицировать как отступление от господствующего вероучения, как ересь, что понимали основатели рукописи - княгиня Анастасия Юрьевна Заславская, ее зять и дочь - князь Иван Федорович и княгиня Анна Кузьминична Черторийские.

Волновался также писарь Михаил Василиевич, который то извиняется, то просит: "А иже есть прекладала с языка болгарского на язык русский, то для лучшего вразумления людей христианского посполитого. Итак, друг милый, а не скорби ...".

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Первые суммарии рядом с древними зачалами

С августа 1556 года над рукописью работали в монастыре, расположенном в селе Дворец неподалеку Заслава (современный Изяслав) в Хмельницкой области. Здесь был написан первый раздел - Евангелие от Матфея и частично от Марка.

После небольшого перерыва работу продолжили в монастыре города Пересопница (ныне село Ровенской области).

Основной текст новым украинским уставом писал Михаил Василиевич, о котором упоминают предписания и еще один неизвестный писец.

Анализ письма свидетельствует: почерк первого изысканный, некоторые буквы более причудливые, нижние части заканчиваются росчерками пера, а манера второго "более развернутая", считает кодиколог и палеограф Людмила Гнатенко.

Полууставные пояснения к тексту вместе с Михаилом Василиевичем писал переводчик и руководитель "проекта" архимандрит Григорий, который день и ночь молился "чтобы Господь сподобил его увидит дела своего конец".

Местами к переводу привлекался также Михаил Василиевич.

Пересопницкое Евангелие перевели с церковнославянского языка болгарской редакции. Использовали также греческие, западнославянские, в частности, польские источники, влияние которых можно проследить в структуре и оформлении рукописи - текст разделен на главы, которые начинаются с суммариев - кратких аннотаций и объяснений.

Суммарии в переводных украинских конфессиональных текстах применили впервые.

Здесь же по давней славянской традиции встречаем зачалы, - "указания", когда читать определенный евангельский текст.

В тексте или на полях в рамках выделены глоссы - лексические соответствия словам оригинала. Несколько синонимов одной глоссы словно уточняют друг друга, что свидетельствует о поисках наддиалектного слова, выработки всеукраинской нормы.

Евангелисты, которые не пишут текст

Новаторским бесспорно является оформление Пересопницкого Евангелие, которым, по мнению Акима Запаска занимался Михаил Василиевич.

Орнамент рукописи является типичным образцом итальянского орнамента эпохи Ренессанса, поэтому так много общего между росписью книги и декором тогдашних зданий, например, с деталями сооружений Рыночной площади во Львове.

Каждая из четырех частей Пересопницкой рукописи начинается с изображения евангелистов, выполненных по сложившейся иконографической схеме.

Однако двое из них "поменялись" символами: Марк изображен с орлом, а Иоанн - со львом, чего искусствовед Глеб Юхимец не встречал в украинской иконописи.

Автор миниатюр воспроизводит традиционно евангелистов за работой, - Матвей заостряет перо, Марк думает, Лука ставит чернильницу, Иоанн диктует, но ни один из них не изображен в момент написания текста.

Их гимнатии, то есть плащи, развиваются от ветра, что редко, но встречается в волынских иконах.

Искусствовед Лев Скоп, сопоставляя динамические гимнатии, измененные символы евангелистов, архитектурные мотивы на заднем плане с иконами Федуско из Самбора, делает вывод, что именно этот галицкий иконописец является автором миниатюр Пересопницкой рукописи. Однако в предписаниях книги нет ни одного упоминания об имени художника.

Четырехсотлетняя рукопись была обнаружена среди мусора

Евангелие закончили писать в августе 1561 года. Несколько десятилетий рукопись находилась в Пересопницком монастыре. О ней не было никаких сведений, пока Иван Мазепа не подарил манускрипт Вознесенскому собору в Переяславе. Евангелие использовали во время богослужений.

В XIX веке рукопись вместе с другими историческими документами забрали в России, однако впоследствии вдова принца Петра Ольденбургского вернула ее в Полтавскую семинарию.

Случай спас Пересопницкое Евангелие во время Второй Мировой войны. Когда немцы приближались к Полтаве, завхоз местного музея положил его в ящик с фарфором.

Так рукопись вместе с частью эвакуированных экспонатов попала в Уфу, в то время как 70 тысяч томов музейных фондов сгорели во время пожара, организованного немцами.

После войны Пересопницкое Евангелие оказалось в Киево-Печерской лавре, где никто не подозревал о ценности книги, которую в 1948 году среди хлама обнаружил профессор Сергей Маслов.

Он передал его в Институт рукописи нынешней Национальной библиотеки имени Владимира Вернадского, где она хранится до сих пор.

Пересопницкое Евангелие задокументировало язык, на котором читали проповеди в украинских церквях в XVI веке.

Это была первая попытка унормировать письменный литературный язык. Похожие переводы некоторые народы ждали еще долго, в частности, россияне свой получили только через триста лет, а испанцы начали молиться на родном в XX веке.

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