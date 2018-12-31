Сладкие праздники: модные рождественские десерты

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У каждого из нас - свои представления о праздничных десертах на Рождество и Новый год.

В конце концов, даже простой медовик или наполеон - это вкус детства. Не знаю, как для вас, а для меня была какая-то авантюра и магия в том, чтобы втайне от мамы отламывать краешки только что испеченных лепешек.

Но когда начинаешь глубже интересоваться кондитерским искусством, приходит понимание, что все гораздо интереснее и разнообразнее. Мамочка, это не отменяет того, что на наполеон я таки приеду!

Итак, хотела бы рассказать о последних модных новинках, с которыми можно как экспериментировать самому, так и заказать их профессиональному кондитеру.

Дрип-кейк... с ароматом глинтвейна

Копірайт зображення Олена Гайова

Современные тенденции в приготовлении десертов предлагают сочетать достаточно неожиданные вкусы и ароматы, которые, тем не менее, прекрасно гармонируют.

Особенно зимой, когда хочется насыщенных, ярких вкусов: цитрусовые, пряный глинтвейн, шоколад, орехи.

Например, вишни для торта можно смело проварить не просто с сахаром, а добавить немного пряностей, как для глинтвейна: корицы, кардамона, гвоздики. Получится более многогранный и интересный вкус.

Груша прекрасно "подружится" с бодяном или кардамоном, а ради сочетания шоколада с апельсинами и чили я лично готова забыть о ерунде вроде диет.

Кроме вкуса, хочется, чтобы праздничный торт был ярким и привлекательным.

Вы, наверное, обратили внимание на так называемые drip cakes - торты с потеками шоколада и декором из всякой всячины: конфет, маршмеллоу, безе, вафель - всего, что есть под рукой.

Такой декор замечателен тем, что его сможет сделать даже начинающий, а еще его обожают дети.

Однако пусть внешняя простота не вводит в заблуждение. Если захотите получить красоту, а не просто разноцветные обломки на торте, надо продумать детали цветовой гаммы, форму и размер элементов.

Гляссаж или мастика?

Еще одно направление, чрезвычайно популярное в последнее время - покрытие тортов зеркальной глазурью - гляссажем.

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Она яркая, блестящая и одновременно универсальная, ведь обычно не имеет выраженного вкуса и аромата.

Гляссажем покрывают определенные виды тортов и пирожных, прежде всего собранных из различных муссов.

И обычно такие десерты небольшого размера, поскольку глазурь ровнее и аккуратнее ложится на небольшие изделия. Такие десерты выглядят очень изысканно.

Украшение тортов мастикой (сахарной пастой) сейчас считается уже менее актуальным.

И по моему мнению - зря. Мастика - универсальный материал, который в умелых руках дает неограниченные возможности. С ее помощью можно достичь невероятных эффектов, которые с другими материалами невозможны.

А кроме того, торты, "обтянутые" сахарной пастой, лучше транспортируются, и если захотите порадовать красивым тортом бабушку из Ровно или Херсона - такой торт точно довезете без проблем.

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Пряники, не похожие на пряники

Казалось бы, что может быть проще пряников? Но в последнее время наблюдаю настоящий бум этих лакомств.

Иногда просто не верится в то, что мастера умудряются изготавливать из пряничного теста.

Пряник, похожий на что угодно, кроме пряника, - как вам?

Рамки, шкатулки или ключницы, которые не отличишь от деревянных, срезы дерева с имитацией коры, даже грибочки и шарики ...

Вся эта красота делается всего лишь из пряничного теста и белковой глазури - айсинга.

С пряничным тестом очень приятно и легко работать, и в десять раз приятнее сводить с ума соседей ароматами во время выпекания.

Их можно использовать в качестве декора для елки, делать из них целые гирлянды. Вот, например, пряничная конфетница, наполненная пряничными елочными украшениями.

Копірайт зображення Дмитро Растіхін

Главное преимущество пряников в том, что они хранятся несколько месяцев. Поэтому вы можете начинать готовить их задолго до праздников.

Коробочка вкусного счастья

Собираетесь в гости? Из последних тенденций мне больше импонирует изготовления сладких наборов ассорти из печенья, мармелада, зефира и пирожных-макарон.

Одна небольшая (или большая) коробочка тогда становится концентрированным вкусным счастьем.

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И опять же, можно интересно сочетать вкусы:

• шоколадное печенье с мятой или чили, сухофруктами или корицей;

• апельсиновое песочное печенье с малиновым или клубничным джемом, ежевикой и розовым перцем;

• кокосовое печенье с малиной.

Необычными можно сделать и привычные нам мармелад и зефир - главное не бояться подбирать новые сочетания.

Макарон... с дорблю

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Когда-то давно я не могла понять, за что все так любят пирожные-макароны. Ну, кроме того, что они симпатичные и круто выглядит на фото.

А потом дошло. Это просто нереальный простор для фантазии! И возможность создавать невероятные многоуровневые вкусовые комбинации.

В макаронах можно использовать пряности и травы в сочетании с ягодами, орехами и даже сырами (дорблю и грушей, например).

Откусываешь хрустящее пирожное - а там крем ганаш с белым шоколадом. Потом понимаешь, что у него малиновое сердце. И вот яркая малина исчезае, и чувствуется приятное розмариновое послевкусие.

На данный момент существует множество невероятных сочетаний, от одного описания которых становится немного страшно: клубника с базиликом или мятой, лимон с тимьяном или вишней с чили и горьким шоколадом.

Этот десерт совсем не простой в приготовлении, но он того стоит.

Вкусных вам праздников, не бойтесь экспериментировать!

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