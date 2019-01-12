Секс, любовь и брак в Китае - блог украинки из провинции Шаньдун

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Что такое "традиционный" китайский брак, легко ли выйти замуж за китайца и как там относятся к сексу? Культуролог, блогер и путешественница Екатерина Ванг, которая два года живет и работает в Китае в городе Циндао, рассказывает о своем опыте и своих впечатлениях.

Секс в Китае: просто и пикантно

Представим себе белую привлекательную женщину, которая недавно приехала в китайский город. Ее ждет много неожиданностей, включая особое внимание со стороны местных. Куда бы вы ни направлялись, всегда будете чувствовать на себе несколько удивленные взгляды. Именно в Китае вы почувствуете, что способны останавливать машины только силой своего присутствия. Чего, конечно, не случалось, на родине.

В Украине вы, возможно, также пользовались популярностью у противоположного пола, но все же были "просто женщиной". А вот в Китае вы можете почувствовать себя чуть ли не "звездой", которая способна привлекать внимание других.

В Китае мужское население намного превосходит женское: по статистике, китайских мужчин на 30 млн больше, чем женщин. Считается, что мужчинам трудно найти себе пару, а тем более жениться.

Женщина традиционно занимала особое место в китайской культуре. Впрочем, часть людей до сих пор видит в женщинах "слабый" пол, о котором должен заботиться мужчина.

Китайское "爱 (ài)" ("любить") имеет значение прежде всего "беспокоиться о ком-то" и быть готовым прожить вместе всю жизнь.

Поэтому, если вы услышите эту фразу от своего друга - это означает готовность к серьезным отношениям. Зато "我 喜欢 你 (wǒ xǐhuan nǐ)" ( "Ты мне нравишься") - указывает на неглубокие чувства.

Именно поэтому китайские свидания сильно отличаются от того "равноправия", к которому привыкли на Западе. Чтобы доказать, что вы для него действительно важны, китайский мужчина будет стараться максимально вам угодить. Это предполагает оплату с его стороны обедов, шопинга и развлечений. Поэтому нормальная практика для китайских мужчин - приглашать в очень дорогой ресторан сразу после знакомства.

Также в Китае развита hook up культура. И здесь все зависит от того, насколько далеко вы готовы зайти. Конечно, отказываться от всего, что предлагают, не стоит, ведь участие в дружеском ужине еще не гарантирует интимную близость. Впрочем, если за вами серьезно ухаживают, то имеется в виду именно "это".

Секс не является чем-то запретным, что может вызвать стыд или страх. Это - одно из средств "удовольствия" и "хорошей жизни", к которой так стремятся в Китае.

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Традиция брака и традиция куртизанок

Брак и семейные отношения - один из краеугольных камней, на котором строится китайское общество. О браке в Китае задумываются еще в юности. К тому же брак - важный шаг к социальному успеху.

Брак заключается как договор между двумя семьями и имеет определенные правила. Ниже приведу несколько представлений об "успешном браке", которые распространены в современном китайском обществе:

Брак следует заключать в молодом возрасте. Лучший возраст для мужчин - 28-30 лет, для женщин - 26-28 лет. При этом мужчина должен быть старше женщины, а разница в возрасте - незначительной.

Мужчина "платит" за свой брак. Как правило, семьи обсуждают имущественные вопросы перед заключением брака. При этом жених должен быть готов к тому, чтобы обеспечить своей семье достойную жизнь, включая жилье, автомобиль и соответствующие финансовые возможности.

相亲市场 (xiāng qīn shì chǎng) - это "брачный рынок", на котором родители договариваются о браке детей. Это происходит через общих знакомых, агентства, а также непосредственно в общественных местах, например, в парке.

Важно заключить брачный контракт своевременно, даже вопреки чувствам. То есть, если возраст подходит, а вы еще не поженились, следует приложить усилия, чтобы договориться о браке.

Что же, если существует рынок, то есть как те, кто выиграл, так и проигравшие. Тех, кто не успел выйти замуж или жениться, в Китае называют 剩女 (shèng nǚ) - "ненужные женщины" или 剩男 (shèng nán) - "ненужные мужчины".

На самом деле договориться о браке становится все труднее, ведь далеко не каждый китаец имеет необходимые для этого ресурсы. Китайские медиа порой пишут о средствах, потраченных на подарки для китаянок, и полученные затем отказы. И до сих пор нередко случается так, что семья девушки решает не принимать мужа, несмотря на взаимные чувства.

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Значит ли это, что иностранные женщины имеют более высокие шансы выйти замуж Китае? Объективно, да. Но обычно преимущество имеют следующие факторы:

Молодость. Выйти замуж в Китае после 30 лет становится все труднее.

Коммуникация между семьями. Участие и статус родителей невесты играет важную роль.

Принятие специфических китайских традиций общения в кругу семьи (например, подарки, совместные обеды, посещение родителей на традиционные китайские праздники), воспитание детей и т.д.

По традиции, брак в Китае предполагает жизнь вместе до самой смерти. Развод не приветствуется в обществе. Поэтому часто бывает так, что мужчина и женщина продолжают жить вместе исключительно ради детей и имиджа своей семьи.

Впрочем, существует и другая, не менее древняя традиция, связанная с куртизанками. Иметь внебрачную пассию в Китае было принято с давних времен. Мужчина даже мог получить от жены разрешение на любовницу и, таким образом, ее как бы принимали в семью.

Сейчас в Китае законодательно запрещено иметь вторую жену. Впрочем, в крупных китайских городах существуют целые ernaicun ( "кварталы куртизанок»). Знаю случаи, когда китайские мужчины хвастались своими украинскими любовницами не только перед друзьями и знакомыми, но и перед родственниками официальных жен.

Причем на своих содержанок мужчины в Китае тратят немалые средства. Как правило, это очень молодые девушки, которые только что приехали в большой город и умеют ухаживать за своей внешностью. Они получают от своего влиятельного друга пентхаус, средства на дорогую одежду, косметику и тому подобное. Зато влиятельные китайцы привыкли хвастаться расточительством и молодыми любовницами. Впрочем, жизнь молодых принцесс не является слишком долгой: "карьера" куртизанок длится максимум 2-3 года, а затем их место занимают новые.

Любовь - редкость, которая стоит вашей мечты

Могут ли иностранки стать чем-то больше, чем просто развлечением для состоятельных китайцев? И могут ли они избежать ловушек традиционного китайского брака?

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По этому поводу вспоминается одна китайская поучительная история. Однажды советник, который стремился стать старейшиной, увидел странный сон. На улице шел дождь, и он надел дождевик и взял с собой зонт. Затем он катался на велосипеде на Большой китайской стене. А вечером встретился с молодой прекрасной девушкой.

Он рассказал о своем сне другу и спросил, что это значит. Друг сказал, что все это глупости, советник расстроился и оказался в больнице. Там его посетил другой друг. Он снова рассказал о своем сне. Этот друг сказал, что во сне было много хороших вещей, достойных внимания. После этого советник быстро выздоровел и был избран старейшиной.

Это история о том, как сбываются мечты, если верить в них. Ее разделяют как китайцы, так и иностранцы, приезжающие в Китай.

Как бы ни складывались личные отношения, все это опыт, который поможет познать реальность и сделать соответствующие выводы.

Крепкие и настоящие отношения, конечно, держатся на личном общении, радостях, но также и на заботе и нашей готовности принимать других и делать что-то для них. Эта формула может иметь оттенки, но она действенна в каждой стране. И в частности, в Китае.

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