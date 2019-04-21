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С Вербного воскресенья, 21 апреля, для части христиан начинается Страстная неделя - последняя перед Пасхой. Что празднуют в этот день, зачем святят вербу (и только ли ее) и какие еще традиции сопровождают этот праздник? Попробуем разобраться.

Согласно евангелическим описаниям, в этот день состоялся вход Иисуса Христа в Иерусалим. Он въезжал в город верхом на осле, а люди, приветствуя его, как царя, устилали ему путь пальмовыми ветвями. Именно поэтому во многих странах мира Вербное воскресенье называют Пальмовым.

Там, где пальмы не растут, этот праздник связали с другими растениями или просто с цветением.

Копірайт зображення EPA Image caption Традиция святить вербу есть не только в Украине. На фото - Венгрия

В Италии, например, пальмовые ветви заменяются оливковыми, символизирующими мир.

В соседней Словении иногда также святят оливу, ель и лавр.

В некоторых регионах Хорватии используют кизил, а в Чехии - орешник.

Однако самым распространенным деревом, которое заменяет пальму на славянских территориях, конечно, стала верба, откуда и главное название этого праздника - Вербное воскресенье.

В отдельных регионах Украины этот день называется Вербницей, Квитным, Цвитным, Шутьковым и Бечковым воскресеньем. Последние два названия происходят от локальных названий вербных веточек: шутька и бечка.

Этот праздник связывают с восстановлением сил природы после продолжительной зимы. Вероятно потому славянский выбор пал на вербу. Первые котики могут распускаться уже в феврале, становясь предвестниками весны.

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Кроме того, верба быстро растет, легко размножается и мгновенно приживается. Поэтому в традиционной культуре молодая верба, тем более освященная, имела большую защитную силу.

При этом верили, что в сухом растении скрывается всякая нечисть. Опасались вербы и потому, что она не дает плодов и не отбрасывает тени. А для носителя традиционного мировоззрения такие признаки воспринимались как близость к загробной жизни.

На польских и украинских территориях бытовала легенда, что верба - нечистое дерево, из которого сделали гвозди для креста, на котором распяли Иисуса. Якобы из-за этого ее наказали бесплодием, трухлявостью и кривым стволом.

Восточные славяне верили, что черт прячется в вербе с Крещения до Вербного воскресенья. Как только ее ветви освящаются, нечисть убегает в воду.

В этот день было распространено ритуальное избиение ветвями. Люди, возвращаясь с утренней службы в церкви, несли с собой вербу и били ею тех, кто остался дома. При этом приговаривали:

Не я бью, верба бьет,

Через неделю Пасха;

Будь большой, как верба,

А здоровый, как вода,

А богатый, как земля.

Считалось, что ритуальное избиение помогает оставаться активным, то есть живым и здоровым.

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Верили, что верба - действенный антидот от болезней. Поэтому в некоторых регионах ритуальное избиение начиналось с тех, кто проспал службу (то есть имел мало жизненных сил, чтобы пойти на нее).

Взрослые били детей, чтобы те хорошо росли и не болели. При этом говорили: "Расти, как верба, будь здоров, как вода".

Эти веточки также клали в купель младенцев для защиты. С этой же целью на Вербное воскресенье хозяева обходили скот и ульи, похлопывая их освященными розгами.

После этого освященную вербу могли сажать в огороде, в поле, в саду или где-то на улице, чтобы уберечь урожай. Часто вербу оставляли в хлеву, чтобы скот не терялся и не болел.

Во Львовской области ветки вербы называли гуся, гусята - вероятно, из-за цвета. Придя из церкви, люди также шли к скоту и били его розгами, чтобы он не болел.

Гусята хранились в течение года для защиты от грома. Когда шел сильный ливень, освященную вербу клали на подоконник. В большинстве регионов ветви клали к иконе, чтобы уберечься от молнии.

От грома, града и боли в горле

В метеорологическую магию освященной вербы верили по всей территории Украины.

Например, в Киевской и Черниговской области считали, что она может останавливать град.

В Карпатах во время грозы брали освященные ветви, ломали их и сжигали в печке, чтобы дым отвел грозу, а черт не прятался в дымоходе.

Почему же вербу считали хорошим оберегом именно от ударов молнии?

Носители традиционного мировоззрения во время пожара часто обращались за помощью к умершим предкам или к тем, кто условно находился на границе между мирами. Например, беременные, потому что считалось, что они двудушные, близнецы (напротив - имели одну душу на двоих), люди с психическими расстройствами (сумасшедшие, чьи обращения Бог должен услышать быстрее) и др.

Соответственно и оберегать дом от пожара также должны были вещи, как-то связанные с потусторонним миром.

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Кроме того, освященную вербу ели, если начинало болеть горло. В целом обычай есть почки вербы, "чтобы горло не болело", известен не только украинцам, но и белорусам и россиянам из близлежащих регионов. В некоторых частях Полесья верили, что поедание почек убережет от зубной боли и лихорадки.

Существуют и другие интересные традиции, касающиеся вербы:

на Волыни прошлогоднюю освященную веточку не выбрасывают, а сжигают в печи, чтобы кулич не сгорел;

на Закарпатье самую красивую новую веточку выкладывают на кулич, чтобы он был пышным;

в Житомирской области отваром из освященной вербы мыли голову.

Последняя неделя выдалась не из теплых, и на эту закономерность наши предки обратили внимание уже давно. На Полесье говорили: "Прийшов Вербич - кожуха позич" або "Вербич - кожуха на плечі тербич", потому что в это время обычно идет похолодание, дожди и сильные ветры. Такую примету знали и в Донецкой области. Здесь говорили, что вербич дует.

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