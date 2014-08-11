Блог професора Пономарева: про "джерела" і "витоки"

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна.

Свої запитання професорові Пономареву надсилайте на адресу bbc.ukrainian.kiev@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

Тарас Коваль запитує, яка різниця між видаляти й вилучати?

Видаляти – це викидати, вирізувати, забирати щось звідкись. Наприклад: "Загальна хірургія здебільшого видаляє уражені тканини, щоб урятувати весь організм" (з журналу).

Вилучати має такі значення: виводити зі складу, конфіскувати. Наприклад: "Єпископ вилучив Ардента з церкви" (Леся Українка). Вилучати овець з отари, вилучати браковані деталі, зброю.

Як правильно: Слав'янськ чи Слов'янськ?

Правильна назва міста на Донеччині – Слов'янськ, пов’язана з етнонімом слов'яни. У цьому місті народився Михайло Петренко, автор слів відомої пісні "Дивлюсь я на небо". Варіянти Слав'янськ і Славінськ є перекрученнями основної назви.

Роман Мацюк запитує про слова фура, хвіра, фіра, буженина, комин і камін.

Основний, літературний варіянт цих діялектних назв: хура - великий віз або сани для перевезення вантажів та людей. "А он на роздвоєній хурі віттям тремтить величезна сосна" (Микола Зеров).

Українським журналістам та иншим працівникам пера варто користуватися висловом не російського байкаря Івана Крилова "А віз і нині там", а нашого, Леоніда Глібова: "А хура й досі там".

Буженина. У словнику за редакцією Бориса Грінченка наявні варіянти бужанина, буджениця - особливим способом приготована свинина. Лексема виникла внаслідок видозміни слова вудженина, що походить від вудити – закопчувати.

Комин – передня частина димоходу варистої печі, а також димохід і димар.

Коминок і камін – кімнатна піч з широким отвором.

Наприклад: "Ось побачите, мамо, як я комин розпалюю" (Іван Карпенко-Карий). "В коминку тріщить і гуде веселий огонь" (Іван Франко). "Ми знов усі троє сиділи в той вечір перед каміном" (Михайло Коцюбинський).

Кирила Рудського цікавить, як зветься те місце, де беруть свій початок річки. Російською мовою, пише читач, це истоки.

Українською мовою в сучасний період найчастіше це зветься витоки. У переносному значенні джерела, початки.

Наприклад: "Витоки річки Тиси починаються високо в горах" (з журналу). Джерела гончарства, джерела мистецтва, джерела культури.

Тобто там, де починається річка, - це витоки. А в переносному значенні вживаємо джерела.

Жителі Сум: сумчани чи сум'яни? Правого сектора чи сектору? Про "правильно" і "вірно" Більшість людей прийшлА чи прийшлИ? Чому бобслеїсти не атлети Як наголошувати слово "вірші" Паралімпіада чи ПараОлімпіада У чому різниця між Рима і Риму Як українською "лечащий врач" Як називати жителів Кременчука Чи бувають пригоди трагічними Тітушок чи тітушків Різниця між маєш, мусиш і повинен Річард проти Ричарда Що не так зі словом "давайте" Чому триває правописна війна На Фейсбуці чи на Фейсбуку Як відмінювати "віче" Налаштувати чи настроїти скрипку Про "військовий" і "воєнний" Про "Шевченковий" і "шевченківський" Чим замінити слово "однофамілець" Чи можна сказати "проголосували закон"? Коли доречне "на Україні"? Хто такі ополченці

Архів блогу професора Пономарева (2009-2011рр).