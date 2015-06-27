Блог Світлани Пиркало: Годо знову не прийшов

Копирайт изображения Barbican Image caption Вистава "Чекаючи на Годо" в постановці Сиднейської театральної компанії

Світлана Пиркало відновлює культурний блог із Лондона на веб-сайті ВВС Україна. Перший допис присвячений фестивалю Беккета в Барбікані.

Про автора Світлана Пиркало пише блог для ВВС Україна з Лондона про культурні і менш культурні події. У минулому панк, письменниця і продюсер ВВС, нині Світлана Пиркало любить високе мистецтво – і вимагає, щоб це мистецтво любило її навзаєм.

Багато років я знала Годо приблизно так, як один із героїв Булгакова знав Пушкіна. Не читавши оригінальної п’єси ірландського-французького драматурга Семюела Бекетта, я зате добре знала самого Годо і часто до нього апелювала, кажучи друзям: "Тебе чекати, як Годо".

Одного разу, їдучи відпочивати в Одесу, ми з колегами-телевізійниками заходили у всі купе в поїзді і запитували пасажирів, чи не бачили вони Годо, бо ми вже змучилися його чекати. (Це було ще в ті часи, коли в поїзді Київ-Одеса українською говорили лише я і Микола Вересень).

Ірландський критик Вівієн Мерсер колись написав про виставу, що "в ній нічого не стається, і так два рази"

З того часу я встигла ближче запізнатися із першоджерелом і вже двічі чекала на Годо в лондонських театрах.

В Лондоні, в культурному центрі Барбікан, щойно завершився фестиваль Семюела Беккета, куди приїхали постановки з усіх кінців світу. Зірковою виставою була власне абсурдистська п’єса "Чекаючи на Годо" в постановці Сиднейської театральної компанії.

У п’єсі - двоє злидарів, Владімір та Естрагон, чекають на незрозумілого персонажа на ймення Годо, який обіцяв бути, але невідомо, коли точно. На сцені з’являються ще кілька персонажів: Поццо і Лакі, його зневажений слуга, який виявляється в певному збоченому сенсі господарем у їхніх стосунках, а також хлопчик. Переказувати сюжет детальніше настільки ж важко, як переказувати свій вчорашній сон.

Просто бути

Ірландський критик Вівієн Мерсер колись написав про виставу, що "в ній нічого не стається, і так два рази". Як виявляється, ім’я Годо не має нічого спільного з англійським словом "Бог", а походить радше від французького жаргонного слова "чоботи", тобто більшість теорій про глибокий релігійний сенс п’єси побудовані на піску. Мені завжди здавалося, що вона про безнадію і надію часів другої світової війни, але я не можу пояснити, чому.

Як виявляється, ім’я Годо не має нічого спільного з англійським словом "Бог", а походить радше від французького жаргонного слова "чоботи"

Тим не менше вистава заворожує. Певною невеликою мірою ще й тим, що вона дає можливість акторам просто бути: чекати, ходити, спати, проявлятися. Цього разу я насолоджувалася фізичною присутністю австралійського актора Х’юго Уївінга, відомого широкій українській аудиторії як містер Сміт із фільмів "Матриця" та ельф Елронд із "Володаря перснів". Як і в фільмі, де він постійно боровся з кібер-революціонером Нео, містер Сміт максимально використовував свою пластичність: ходив із підстрибом, вибивав капелюха і таке інше.

Моє попереднє знайомство з Годо було також пов’язане зі світом фентезі. В головних ролях у лондонському театрі були видатні шекспірівські актори Патрік Стюарт та Іан Маккеллен, більше відомі, проте, як капітан Жан-Люк Пікар та Гандальф. Зал був повний людей у костюмах ельфів та уніформах флагманських кораблів Федерації. Двоє геніальних стариганів встругнули такий перформанс, якого не встидався б і сам Богдан Ступка, але найгучніше їм плескали саме фанати їхніх екранних персонажів.

Слухати голоси

Копирайт изображения Barbican Image caption Аудіоп’єса "Всі, хто падає" у постановці ірландського театру Пан-Пан

Барбікан порадував і іншими постановками Беккета. Коли я кажу "порадував", то це не означає, що аудиторія насправді радіє: якщо вона і сміється, то попри екзистенційний жах і страх від чергової напруги чекання як не Годо, то смерті. Беккет, ірландець, що писав також французькою, болісно переживав смерті близьких, провів війну у французькому Опорі, набрався екзистенційних і абсурдистських ідей, дуже неохоче спілкувався про свою творчість і з виду був схожий на ведучого Андрія Куликова, який посміхається, але не сміється.

Отож про дві інші вистави, які я подивилася в рамках фестивалю. Радіоп’єса "Всі, хто падає", про хвору стару дружину і її сліпого чоловіка, якого вона чекає на платформі, а потім веде додому з поїзда по дощу (з темою дитячих смертей), була поставлена саме як аудіоп’єса ірландським театром Пан-Пан: глядачі, а радше слухачі, сиділи в кріслах і слухали голоси невидимих акторів, а бачили лише електричні лампи.

Ще я завітала на "Останню плівку Краппа" у виконанні театру одного актора американця Роберта Вілсона. Після 35 хвилин слухання зливи (я засікала час) нарешті почалася історія про старого невдаху-письменника, який у свій 69-й день народження слухає запис себе ж у 39 років, коли він був повний сили, легко відкидав любов і залишав позаду переживання, а тепер він старий, страждає на запор через пристрасть до бананів і розуміє, що нічого в житті так і не відбулося.

Копирайт изображения Barbican Image caption "Остання плівка Краппа" у виконанні театру одного актора американця Роберта Вілсона

Під час цієї вистави я багато думала про свою колишню роботу на радіопрограмах Української служби ВВС і запитувала себе, чи і я так сидітиму в 69 років, самотня, з плівками, пляшкою віскі і розпачем. Одне втішало – я не люблю бананів.

Словом, фестиваль Беккета центру Барбікан вдався.