Блог проф. Пономарева: про гривню і гривну

Копирайт изображения UNIAN Getty Image caption Гривня - грошова одиниця, а гривна - старовинна прикраса

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів розповідає про мовні помилки, які щодня чує чи бачить довкола себе.

Відповіді на запитання читачів будуть в одному з наступних блогів професора.

Ознакою культури мовлення є правильне наголошування слів. Строкатий наголос у різних говірках української мови спричинює акцентуаційні хиби багатьох мовців.

Наведу кілька прикладів. В етері й на телеекрані можна почути таке: випадок, граблі, залоза, імперський, конопля, коромисло, листопад, мережа, новий, параліч, фаховий. Прізвища: Кваша, Коваль, Кравець. Кількість прикладів можна вести далі й далі. Правильні наголоси такі: випадок, граблі (наступати на ті самі граблі), залоза, коноплі (вживається в множині; родовий відмінок конопель), коромисло, листопад, мережа (прикметник мережевий), новий, параліч, фаховий. Прізвища: Кваша, Коваль, Кравець.

У фонетиці замість Голокост, Ганс, Гельмут, Гілларі, Йоганнесбург, Нетаньягу кажуть неправильно Холокост, Ханс, Хельмут, Хілларі, Йоханнесбург, Нетаньяху.

Замість балет, лекція, полеміка, проблема, Леонардо да Вінчі, Лермонтов, Лета кажуть балєт, лєкція, полєміка, проблєма, Лєонардо да Вінчі, Лєрмонтов, Лєта.

На лексичному рівні використовують слова в російському значенні або з українських синонімів вибирають не кращий, а ближчий до російського. Наприклад: "Багато мешканців міста лишилися своїх домівок". Треба: втратили свої домівки або лишилися без своїх домівок.

Ще: "Кінець 80-х років приніс художниці великий творчий підйом". Треба: творче піднесення.

Замість довічне ув'язнення вживають пожиттєве ув’язнення, кальку з російського пожизненное заключение.

Гривня – це грошова одиниця в Київській Русі і в сучасній Україні. А гривна – прикраса на шию у вигляді обруча. Гривня відмінюємо як вишня: гривня – вишня, гривні – вишні, гривень – вишень. Деякі мовці замість сто гривень кажуть сто гривен.

Обмежувальний сполучник лише, лиш (синонімічний тільки) - не те саме, що спонукальна частка лишень. Правильно вживати їх так: "У джазі лише дівчата", можна сказати "тільки дівчата". "Ану, лишень, виходь до гурту!"

В окремих мовців лише і лиш зникли, поступившись місцем в усіх випадках слову лишень, що є порушенням лексичної норми.

Відомо, що чоловічі прізвища на -енко відмінюємо, а жіночі – ні. Олесь Донеченко, Лідія Донченко, Олеся Донченка, Лідії Донченко. У радіо- і телепередачах можна почути: "Зустріч з режисером Василем Василенко", "Запросили консула Тимошенко" замість правильних варіянтів з Василем Василенком, консула Тимошенка.

Коли йдеться про жінок, то маємо слова діячка, волонтерка, патріотка, журналістка

У білоруській, польській, чеській, словацькій мовах прізвища прикметникового типу чоловічого роду мають стягнену форму в називному відмінку: Дзікавіцкі, Kluczkowski, Novotný. Але при відмінюванні вони набувають нестягнених форм: Дзікавіцкага, Дзікавіцкаму, Kluczkowskiego, Kluczkowskiemu, Novotného, Novotnému і т.д.

У наших ЗМІ такі прізвища замість Дзікавицький, Ключковський, Новотний пишуть: Дзікавіцкі, Ключковсі, Новотни і роблять їх невідмінюваними. Наприклад: на думку пана Дзікавіцкі, інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Яцека Ключковскі, замість Дзікавицького, Ключковського.

Замість незважаючи на такі умови вживають не дивлячись на такі умови.Замість здобути перемогу використовують отримати перемогу.

Замість ставити запитання кажуть задавати запитання.

Коли йдеться про жінок, то маємо слова діячка, волонтерка, патріотка, журналістка. У радіопередачах можна почути: "Олена Білозерська, діяч, волонтер, патріот".

Замість 44 спостерігачі,два слухачі (або двоє слухачів), два дзвінки часто чуємо 44 спостерігача, два слухача, два дзвінка.

Чимало хибних конструкцій із прийменником по: по суботам, по базам, по будням, по темам, по дипломатичним каналам, по своїм справам, по нинішнім умовам, по всім формальним ознакам. Правильні конструкції такі: по суботах, по базах, по буднях, по дипломатичних каналах, у своїх справах, на теми, за нинішніми умовами, за всіма формальними ознаками тощо.

Великою хибою є ігнорування кличного відмінка, коли при звертанні замість мамо, дівчино, брате, Василю Миколайовичу, пане консуле кажуть мама, дівчина, брат, Василь Миколайович, пане консул. Але про кличний відмінок докладніше поговоримо в наступних випусках.

Останнім часом багато мовимо про декомунізацію й деколонізацію. Часто труднощі створюють самі працівники ЗМІ. Місто над річкою Сіверським Дінцем давно зафіксоване в ортографічних словниках та енциклопедіях як Сіверськодонецьк, а його досі називають радянсько-російським покручем Сєвєродонецьк. Закон про деколонізацію потрібно виконувати, а не обговорювати з денаціоналізованими чи просякнутими комуністичними ідеями окремими мешканцями населених пунктів.

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