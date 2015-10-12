Кольори осені-2015: які носити?
Тема кольорових тенденцій у моді – одна з найбільш загадкових.
З одного боку, в Україні є десятки впливових фешн-глянців, псевдомодних видань, порталів і блогів. Тому в тих, хто вміє читати, зі стилем мало би бути все в порядку.
З іншого боку, щороку з настанням холодів на вулицях спостерігається невикорінюваний кольоро-тренд, на який вищевказані видання чомусь не мають впливу. Потоки людей у місцях скупчення публіки нагадують масовий похорон.
Підозрюю, що наше суспільство успадкувало цю любов до чорного з не дуже вдалого, ба навіть травматичного минулого: одяг, зокрема верхній, зокрема пальта, ця святая святих демісезону, альфа осені і омега весни, мають бути чорними.
Яскраві відтінки – то для лижних костюмів. Зрозуміло, що чорний – це:
а) практично (хоча власники білих котів, наприклад, іншої думки)
б) до всього пасує
в) додає солідності
г) підкреслює фігуру
А, скажімо, жовтий, зелений чи фіолетовий – то, як вже було сказано, краще катати на Буковелі чи Куршавелі.
Носять наші люди і сині, і сірі, і бордові відтінки, але носять несміливо. Якщо є вкраплення кольору, то решта образу зазвичай нейтральна, а сам колір – з мінімальним відступом від класики, безпечний, легкопоєднуваний. Виглядає неначе страх українців виразити себе у власному гардеробі, про який я писала в першому блозі, якраз найбільше проявляється у кольорах.
Щороку компанія Pantone визначає відтінок року – і рекомендує його до використання в моді, дизайні, інтер’єрах. Пантонівський вибір одразу помітний і в колекціях дизайнерів, і у тому, як одягаються на вулицях міст, про які можна сказати "тут люблять моду", і про що пишуть в блогах.
Колір року 2015 – марсала: глибокий винно-бордовий відтінок з земельними нотками, густий, фундаментальний, насичений.
Навіть цього орієнтиру досить, щоб адаптувати свій гардероб до осені 2015. Наприклад, придбати кілька речей у такому кольорі з одягу чи аксесуарів.
Марсала, за словами самих Pantone, чудово підходить і чоловікам, і жінкам: цей відтінок добре поєднується з іншими базовими кольорами, а також гарно виглядає майже з усіма кольоротипами шкіри (жінкам пасуватиме в косметиці). У жодному разі не варто думати, що інші тони в цьому сезоні неактуальні. Просто почніть саме від марсали, якщо відчуваєте потребу відповідати віянням часу.
І оскільки мода – не набір інструкцій, а тенденції рідко обмежуються одним кольором, то простір для гардеробної творчості восени 2015 значно ширший для чоловіків та жінок. Марсаловий відтінок з’явився не просто так: останній сезон в цілому має схильність до стилю 1970-тих, з його багатством земляних кольорів та інтонацій. Глянці рекомендують до використання палітри жовтого, теракотового, оранжевого, коричневого кольорів (наприклад, відтінок сухої трави, поверхні озера чи опалого дубового листя – романтично ж!).
Особлива увага сезону приділяється сірому. Причому усім п’ятдесяти відтінкам – від світло-мишачого до темно-графітового. Зокрема, це стосується чоловіків: їм дизайнери рекомендують повністю сірі образи, поєднані з різних тонів цього затишного кольору. Це лише на перший погляд нудно – насправді тут ціле поле для експериментів.
У моїй шафі поряд з чорним демісезонним пальтом висить яскраво-зелене, тренчів теж кілька – бежевий, чорний, фіолетовий. Кольоровий одяг у гардеробі – не стільки бажання виділятися з натовпу, скільки можливість бути різною, іншою, яскравою тоді, коли захочеться. Бо стиль – це ж гармонія з власними уподобаннями, а не слідування прописаним тенденціям.