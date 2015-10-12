Кольори осені-2015: які носити?

Копирайт изображения Getty Image caption Дизайнер Зак Позен і Ріанна в сукні кольору марсала

Тема кольорових тенденцій у моді – одна з найбільш загадкових.

З одного боку, в Україні є десятки впливових фешн-глянців, псевдомодних видань, порталів і блогів. Тому в тих, хто вміє читати, зі стилем мало би бути все в порядку.

Про автора Я – Наталя Валевська. У своєму блозі я писатиму про моду, стиль, філософію красивого і любов до естетичного. У мене за плечима – сім років роботи у модному рітейлі Києва і створення власного взуттєвого концепт-стора, а також багато букв, написаних для різних видань на різні теми, онлайн та глянцевих, про одяг, взуття і чому красиві речі треба не просто носити, а й любити.

З іншого боку, щороку з настанням холодів на вулицях спостерігається невикорінюваний кольоро-тренд, на який вищевказані видання чомусь не мають впливу. Потоки людей у місцях скупчення публіки нагадують масовий похорон.

Підозрюю, що наше суспільство успадкувало цю любов до чорного з не дуже вдалого, ба навіть травматичного минулого: одяг, зокрема верхній, зокрема пальта, ця святая святих демісезону, альфа осені і омега весни, мають бути чорними.

Яскраві відтінки – то для лижних костюмів. Зрозуміло, що чорний – це:

а) практично (хоча власники білих котів, наприклад, іншої думки)

б) до всього пасує

в) додає солідності

г) підкреслює фігуру

А, скажімо, жовтий, зелений чи фіолетовий – то, як вже було сказано, краще катати на Буковелі чи Куршавелі.

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Носять наші люди і сині, і сірі, і бордові відтінки, але носять несміливо. Якщо є вкраплення кольору, то решта образу зазвичай нейтральна, а сам колір – з мінімальним відступом від класики, безпечний, легкопоєднуваний. Виглядає неначе страх українців виразити себе у власному гардеробі, про який я писала в першому блозі, якраз найбільше проявляється у кольорах.

Щороку компанія Pantone визначає відтінок року – і рекомендує його до використання в моді, дизайні, інтер’єрах. Пантонівський вибір одразу помітний і в колекціях дизайнерів, і у тому, як одягаються на вулицях міст, про які можна сказати "тут люблять моду", і про що пишуть в блогах.

Мода – не набір інструкцій, а тенденції рідко обмежуються одним кольором Наталія Валевська

Колір року 2015 – марсала: глибокий винно-бордовий відтінок з земельними нотками, густий, фундаментальний, насичений.

Навіть цього орієнтиру досить, щоб адаптувати свій гардероб до осені 2015. Наприклад, придбати кілька речей у такому кольорі з одягу чи аксесуарів.

Марсала, за словами самих Pantone, чудово підходить і чоловікам, і жінкам: цей відтінок добре поєднується з іншими базовими кольорами, а також гарно виглядає майже з усіма кольоротипами шкіри (жінкам пасуватиме в косметиці). У жодному разі не варто думати, що інші тони в цьому сезоні неактуальні. Просто почніть саме від марсали, якщо відчуваєте потребу відповідати віянням часу.

Копирайт изображения Getty Image caption Сукня кольору марсала у колекції Monique Lhuillier на Mercedes-Benz Fashion Week Fall 2015

І оскільки мода – не набір інструкцій, а тенденції рідко обмежуються одним кольором, то простір для гардеробної творчості восени 2015 значно ширший для чоловіків та жінок. Марсаловий відтінок з’явився не просто так: останній сезон в цілому має схильність до стилю 1970-тих, з його багатством земляних кольорів та інтонацій. Глянці рекомендують до використання палітри жовтого, теракотового, оранжевого, коричневого кольорів (наприклад, відтінок сухої трави, поверхні озера чи опалого дубового листя – романтично ж!).

Особлива увага сезону приділяється сірому. Причому усім п’ятдесяти відтінкам – від світло-мишачого до темно-графітового. Зокрема, це стосується чоловіків: їм дизайнери рекомендують повністю сірі образи, поєднані з різних тонів цього затишного кольору. Це лише на перший погляд нудно – насправді тут ціле поле для експериментів.

У моїй шафі поряд з чорним демісезонним пальтом висить яскраво-зелене, тренчів теж кілька – бежевий, чорний, фіолетовий. Кольоровий одяг у гардеробі – не стільки бажання виділятися з натовпу, скільки можливість бути різною, іншою, яскравою тоді, коли захочеться. Бо стиль – це ж гармонія з власними уподобаннями, а не слідування прописаним тенденціям.