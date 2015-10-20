12-ий день без Facebook: "Я - зла"
Приїхала на вихідні до Одеси.
І, певне, це буде найкоротший мій запис в щоденнику.
Зранку пішла в тренажерний зал – вперше за останні три місяці.
Потім з друзями поїхали вечеряти до інших друзів.
90 відсотків мого оточення активно користується Facebook. Тому всі розмови точилися якраз навкруги саме постів спільних друзів в мережі. Я трохи випадала з тем – багато що пропустила за останні дні.
Тому мені деякі топові пости переповідали своїми словами.
Як в одеському анекдоті: - А ти сам чув Карузо? - Та ні, мені Мойша по телефону наспівав.
Мені все це нагадує якусь дивну секту. Ми говоримо не про стосунки одне з одним, а про те, як хтось посварився в віртуальному світі, як хто кому і що саме відповів, що було сказано у відповідь, хто і які фотографії запостив, хто кого забанив і за що, які мега-срачі розверзлися на просторах FB…
Дратує. Чесно.
А ще більше дратує, що мені все це цікаво.
Коротше, вихідний не задався. В мережу я не зайшла.
А щоб якимось чином приглушити своє роздратування, перебрала дрібні речі в шухлядах. Викинула якусь неймовірну купу непотребу.
Завтра зрозумію, чи варто було викидати, лікуючись від FB-залежності?
… Може, влаштуватися на вечірню зміну в найближче кафе від дому? І мити там посуд до 2-ї ночі? Щоб приповзати додому – і засинати дитячим сном?