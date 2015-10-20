12-ий день без Facebook: "Я - зла"

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Приїхала на вихідні до Одеси.

І, певне, це буде найкоротший мій запис в щоденнику.

Про автора Зоя Казанжи Я - журналіст за освітою та досвідом роботи. Працювала головним редактором одеського щотижневика Слово, в ЦВК, в Українській Асоціації видавців періодичної преси, Креативному бюро Жаба (Одеса) та в Одеській ОДА - радником голови. Автор книжки історій в Facebook-стилі "Якби я була", 2014 рік, Видавництво Старого Лева. В цьому блозі я день за днем розповідатиму про свій досвід з відмови від користування соціальною мережею. профіль на ФБ: facebook.com/zoyakazanzhy ФБ-друзів: 3 192 Підписників: 19 717

Зранку пішла в тренажерний зал – вперше за останні три місяці.

Потім з друзями поїхали вечеряти до інших друзів.

90 відсотків мого оточення активно користується Facebook. Тому всі розмови точилися якраз навкруги саме постів спільних друзів в мережі. Я трохи випадала з тем – багато що пропустила за останні дні.

Тому мені деякі топові пости переповідали своїми словами.

Як в одеському анекдоті: - А ти сам чув Карузо? - Та ні, мені Мойша по телефону наспівав.

Мені все це нагадує якусь дивну секту. Ми говоримо не про стосунки одне з одним, а про те, як хтось посварився в віртуальному світі, як хто кому і що саме відповів, що було сказано у відповідь, хто і які фотографії запостив, хто кого забанив і за що, які мега-срачі розверзлися на просторах FB…

Дратує. Чесно.

А ще більше дратує, що мені все це цікаво.

Коротше, вихідний не задався. В мережу я не зайшла.

А щоб якимось чином приглушити своє роздратування, перебрала дрібні речі в шухлядах. Викинула якусь неймовірну купу непотребу.

Завтра зрозумію, чи варто було викидати, лікуючись від FB-залежності?

… Може, влаштуватися на вечірню зміну в найближче кафе від дому? І мити там посуд до 2-ї ночі? Щоб приповзати додому – і засинати дитячим сном?