Тревел-блог: дивосвіт хостелів

Копирайт изображения Nellie Verner Image caption У хостелах можна легко знайти нових друзів, які на дадуть вам нудьгувати

Дорога - це ще не вся подорож, а тільки її хвилюючий початок. У спробах організувати ваше перебування в новій країні так, щоб не було боляче за безцільно витрачені гроші, подумайте, що для вас важливіше. Поспати кілька ночей в найдорожчому номері готелю наодинці з собою? Отримати включений у вартість номера сніданок? Або заощадити на житлі, але повечеряти в місцевому ресторанчику і купити щось на пам'ять?

Про автора Неллі Вернер - журналіст, автостопниця і шукачка пригод. Відвідала більше 25 країн на чотирьох континентах. Жила в Ізраїлі та Індії. У своєму блозі пише про те, як організувати подорож по кишені і отримати від неї максимум задоволення, а також розповідає історії зі своїх поїздок.

Для недорогих подорожей, в яких без такого вибору не обійтися, я рекомендую кілька варіантів проживання. Почну, мабуть, з улюбленого: хостелів. У багатьох моїх співгромадян уявлення про цей тип житла в уяві приблизно таке, як про гуртожитки в радянському стилі. Здається, що там шумно, бардак і дивні люди, від яких все потрібно ховати, що доставляє масу незручностей.

Це не "общага"

У перший хостел я потрапила під час своєї подорожі до Словаччини через Прагу ще 9 років тому.

Ціна ліжкомісця була зовсім низькою, щось близько 6-8 євро за ніч. Там я побачила, як можна організувати простір для спільного співіснування декількох чужих людей з комфортом.

Зручності в хостелі розташовані в загальному коридорі поруч c житловими кімнатами - кілька душових і туалетів на поверх. Буває, що в кімнаті душова своя (private bathroom), або одна на дві суміжні кімнати (shared bathroom). У кожному номері 2-6, а іноді й більше двоповерхових ліжок (dormitory), але не факт, що всі вони будуть зайняті: заповнюваність залежить від сезону, місця розташування і популярності хостела.

Від кількості ліжкомісць резонно залежить ціна. Кімната може бути розрахована тільки на дівчат (female dorm) або на хлопців, або бути змішаного типу (mixed). Але навіть наявність 12-ти сусідів не означає дискомфорт для вас: люди схильні дотримуватися правил вдома, і якщо це тихе і акуратне місце - всі дотримуються тиші і порядку. Крім того, в кожному хостелі є і варіанти private, що передбачають окрему кімнату, іноді зі своїми зручностями. Їх продають за вартістю готелю, але при цьому ви можете скористатися перевагами нових знайомств і спілкування.

Мешканці такого житла - як правило, люди молоді (років до 35-40), але бувають і винятки. Самий смак в тому, що в одному приміщенні з вами збираються бекпекери з усього світу, і це завжди випадковість, хто буде вашими сусідами.

У Clink Hostel в Лондоні, що розташувався неподалік від знаменитої станції Kings Cross в будівлі колишнього старовинного суду, я прожила два тижні. В чотиримісному номері мені спочатку зустрілася весела компанія словаків, з якими ми подружилися і проводили вечори разом пару днів, поки вони були в місті. Потім хлопці ще довго кликали до себе в гості до Дубліна, де вони оселилися недавно - шкода, що я так і не змогла вибратися до закінчення візи.

Дівчина з Румунії, яка заселилась після них, подбала про мене, коли я раптово захворіла: вона приносила ліки і воду, довідалася, як потрапити до лікаря. Замінила її кореянка і дві молоді голландки, які розширили мій кругозір розповідями про свої країни і не давали нудьгувати.

Як визначитися

Найкрутіші міжнародні сайти для вибору такого типу житла - hostelbookers.com і hostelworld.com. Інформації на них можна довіряти. Відсотків за бронь вони не беруть. Поставтеся до свого вибору відповідально: перегляньте, що входить у ціну. Десь за 10 євро ви отримаєте нічліг зі сніданком в центрі міста, але це буде брудне і гучне місце. А приблизно за ті самі гроші ви отримаєте чистий тихий номер без сніданку і з мінімумом сусідів - ну і що, що до центру потрібно буде пройтися хвилин 10. Справа, знову ж, в пріоритетах.

Копирайт изображения EPA Image caption Хостелам надають перевагу багато мандрівників по всьому світу

У номері для ночівлі, як на мене, куди важливіше поспати, ніж розташуватися перед ратушею або з'їсти пару тостів з чаєм. У деяких місцях туристам не надають безкоштовні рушники - як правило, про це є відмітка на сторінці хостела. Замість купувати рушник за 2 євро, іноді простіше взяти його з дому.

На сайтах вказано, як далеко розташована будівля від ключових місць у місті. Це не завжди центр: мої друзі під час поїздки до Португалії зупинялися в хостелі прямо біля моря. У них були вікна з видом на прибій, близько 10 євро за ніч.

Перегляньте відгуки тих, хто жив у хостелі раніше, і зверніть увагу на негатив. Про шум або неохайність місця буде написано саме в них, і ці дані будуть повторюватися, якщо вони - не випадковість. Гості пишуть і про те, наскільки доброзичливий персонал, чи знає він мови - крім своєї рідної. Зверніть увагу на те, як люди оцінюють ванні кімнати.

Вибирайте місця, що отримали від постояльців рейтинг вище 75%. При 90% і більше можна навіть не вивчати відгуки - напевно там все на вищому рівні. Не забувайте про співвідношення ціна/якість: кожні зекономлені кілька євро - це додаткові смаколики під час прогулянки по місту або квиток в музей.