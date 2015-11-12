Щоденник: "До побачення, Facebook!"

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Вже 37 днів минуло з того часу, як я задекларувала і оголосила обмежене користування Facebook. Видалила додаток з iPhone. Перестала проводити півночі в мережі. Обмежила час на коментування чужих постів. І стала набагато менше писати сама.

За цей час я двічі практично поновлювала своє FB-життя, але на пару днів. Потім приходила до тями, згадувала про свій експеримент – і поверталася до реальності.

Отже, проміжні результати такі.

Про автора Зоя Казанжи Я - журналіст за освітою і досвідом роботи. Працювала головним редактором одеського щотижневика "Слово", у ЦВК, в Українській асоціації видавців періодичної преси, Креативному бюро Жаба (Одеса) і в Одеській ОДА - радником голови. Автор книжки історій в Facebook-стилі "Якби я була" (2014 рік, "Видавництво Старого Лева"). У цьому блозі я день за днем розповідатиму про свій досвід з відмови від користування соціальною мережею. Профіль на ФБ: facebook.com/zoyakazanzhy

Виявляється, відсутність FB в телефоні – то не кінець світу. Зараз я не помічаю, що у мене немає Facebook на мобільному пристрої. Він мені там і не потрібний. Немає нічого такого, що потребувало би термінового знаходження в соцмережі. Для комунікацій є Messenger, і його цілком достатньо, щоб бути на зв’язку і бути в курсі.

Коли на початку мого раціонального користування Facebook я досить болісно реагувала на неможливість відслідковувати основні FB-батли (навіть просила подруг мені щось зачитувати чи переказувати по телефону), то зараз я втратила цікавість до всіх цих віртуальних боїв. Не побачила, не прочитала, не написала – і що? Від цього моє професійне чи особисте життя не змінилося ні на йоту.

Звичайно, я переглядаю новинну сторінку, яку генерують мої друзі та ті, на кого я підписана. Іноді щось коментую. При цьому для мене найважливішим все-таки є принцип нікого не ображати, не клеймити, не роздавати поради, не сваритися, не псувати стосунки. З людьми діаметрально протилежних поглядів я просто не маю змоги спілкуватися – давно вже почистила всі свої контакти та уподобання.

За цей час у мене склався мій особистий шорт-лист тих, кого я регулярно читаю. Як правило, це політики, журналісти, експерти з тих чи інших питань, письменники.

Протягом місяця економного користування FB я відвідала десь десяток різноманітних заходів. Такої інтенсивності у мене не було вже давно. Чи є прямий зв’язок з відмовою від FB, я не знаю, але факт залишається фактом.

Я перестала подумки писати пости для Facebook і перестала вести віртуальні дискусії, які мають значення рівно доти, доки ти їх ведеш.

За цей час я помирилась з двома френдами, які були гнівно заблоковані раніше. Одна написала мені сама з чужого аккаунту, а з іншою зустрілися в реалі і вияснили, що найбільша дурість у світі, – псувати відносини через непорозуміння в мережі.

Також я зрозуміла, що інакшість поглядів в FB – то звичайна інакшість поглядів. Вона не впливає абсолютно ні на що. Всі люди різні і цим в тому числі цінні.

Якісь азбучні істини, але вони мені стали повністю зрозумілими лише тоді, коли я абстрагувалася і подивилася на все трохи збоку – поглядом сторонньої.

І так, я знову повернулася до читання книжок. Значно в меншій кількості, ніж раніше. Але дні дуже заповнені роботою. Тому - як виходить. Але виходить, що дуже тішить.

До побачення, Facebook! З тобою прикольно, звичайно. Але в житті є багато інших приємностей. Я, звичайно, залишаюся користувачкою і дописувачкою. Але поміркованою і раціональною.

P. S. За цей час кількість моїх FB-друзів і підписників не зменшилися, навіть трохи зросла. Отже, друзів – 3 365, підписників – 19 823. Невже це для мене має значення?:)