Тревел-блог. Не розгубитися в культурі, або мистецтво подешевше

Копирайт изображения Getty Image caption Безкоштовно в Європі можна подивитися навіть найвизначніші пам'ятки, головне - планування

У своїх "бомж-євротурах" я намагаюся виконати максимум безкоштовної програми, але на особливо цікаві події можу і розщедритися. Втім, це буває рідко, і я, зізнаюсь, шкодую, що не сходила в Лондоні в театр і не відвідала знамениту Оперу Гарньє в Парижі.

Отже, коротко про найцікавіші культурні розваги для мандрівників з обмеженим бюджетом.

Про автора Неллі Вернер - журналістка, автостопниця і шукачка пригод. Відвідала більше 25 країн на чотирьох континентах. Жила в Ізраїлі та Індії. У своєму блозі пише про те, як організувати подорож по кишені і отримати від неї максимум задоволення, а також розповідає історії зі своїх поїздок.

1. Музейний день. Визначений у багатьох містах раз на місяць, а іноді й частіше. Цього дня кожен може безкоштовно відвідати будь-який міський музей, а також інші пам'ятки протягом цілого дня.

У Римі ми з подругою випадково потрапили на музейний день - першу неділю місяця. Ми прийшли подивитися Терми Діоклетіана, розташовані недалеко від квартири, де ми жили.

На вході дізналися, що сьогодні все безкоштовно, чому неймовірно зраділи. За той день ми ще встигли подивитись Колізей і Замок Святого Янгола, з якого відкривався чудовий вид на все старе місто.

Якщо б не безкоштовний вхід, ми б до останнього вже не дійшли, адже квиток коштував близько 25 євро. Моя порада - в музейний день ходити по найдорожчих місцях і тих, щодо яких ви сумніваєтеся, чи вони вартують плати за квиток.

2. Ніч у музеї. Це справді буває: коли двері безлічі музеїв відкриті цілу ніч, причому безкоштовно. Акція приурочена до всесвітнього Дня музеїв 18 травня і проходить одночасно в понад 120 містах Європи, а також в Аргентині і на Філіппінах. Дуже цікаво потрапити в одну з культурних столиць саме цієї ночі і погуляти нічними картинними галереями.

Але є й інший варіант: коли музеї просто працюють допізна. Наприклад, в Амстердамі кожен вечір п'ятниці в музеї Ван Гога влаштовують концерти з танцями та розпиванням коктейлів - до 22:00. У день, коли я там гостювала, грали джаз.

3. Вуличні концерти. У всіх містах Європи є місця, які полюбляють творчі люди. У Вільнюсі, наприклад, все найцікавіше відбувається в "республіці" Ужупіс: ми за один вечір подивилися перфоманс, прослухали пару концертів, а потім разом з фантазійною ходою перевдягнених людей повернулися до центру міста.

У Ризі цілий оркестр з духових інструментів грав протягом вечора завзяті мелодії, я навіть пустилася в танок. А в Барселоні під час прогулянки в парку Гуель ми з подругою почули справжнісіньку іспанську гітару і не раз - чарівні мелодії від кориди до фламенко, очевидно, настільки звичні тут, що навіть не збирають натовпів слухачів.

Крім гітаристів, у величезному парку на безкоштовній території можна зустріти і інших музикантів. Рекомендую.

Копирайт изображения Reuters Image caption Дивитися на 3D-шоу можна в Парижі

4. 3D-шоу. По-перше, це красиво. Кияни добре пам'ятають один із днів щорічної "Французької весни", коли тисячі людей зібралися подивитися диво-дивне: французи транслювали проекцію зі світла на стінах Софійського собору.

У Європі такі шоу трапляються частіше. Як правило, вони відбуваються на вулиці в загальнодоступному місці. Наприклад, влітку під час пізніх гулянь центром Рима ми застали 3D-шоу про історію цього міста з давнини до сучасності на стінах Форуму. Це було неймовірно: будівлі руйнувалися у нас на очах і знову створювалися, змінювалися правителі, війни...

А в Парижі в листопаді і грудні можна було спостерігати два присвячених природі чудових 3D-шоу просто на Ейфелевій вежі - на честь початку і завершення Міжнародного кліматичного саміту.

5. Хитра екскурсія. Приєднатися до організованої екскурсії і послухати історії можна дуже легко. Головне - не соромитися.

Взагалі сором і скромність - якості не для самостійних мандрівників. Кілька років тому ми з подругою гуляли якимись руїнами в Пулі (Хорватія) і почули російськомовну екскурсію поруч.

Жінка розповідала щось цікаве, і ми підійшли ближче. Група була велика, на нас ніхто особливо не звертав уваги. Ми гуляли тоді разом з пасивними туристами близько години і явно сподобалися екскурсоводу, оскільки ставили найбільше питань. Нам було все цікаво. Піти довелося тільки тоді, коли гід сказала всім розходитися на обід і збиратися знову за кілька годин біля автобуса.

Сподіваюся, вона не шукала нас, коли група возз'єдналася!