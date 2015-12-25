Блог з Луганська: як місто готується до Нового року

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Грудень - особливий час. У повітрі навіть у найбільшу мряку пахне хвоєю і мандаринами, хочеться свята, і в якомусь особливому темпі потрібно встигнути закінчити всі важливі справи, залишивши борги і проблеми у році, що відходить.

Місто вже прикрашене ялинками та гірляндами. Луганськ, названий "столицею" "республіки" разом з новим статусом взяв на себе і нові зобов'язання. Одне з них - "республіканська" ялинка, яка обіцяє вразити масштабами і зібрати біля себе дітвору не тільки Луганська, а й усієї області. Дітей звозитимуть до центру міста спеціальними автобусами.

Ялинка на театральній площі міста вже стоїть, прибрана до свята, а маленькі луганчани передчувають диво і атракціони, яких буде багато в цьому році.

Для багатьох початок роботи цирку означає набагато більше, ніж просто один з атрибутів культурного життя міста

До свята вдень і вночі ремонтується цирк - візитна картка міста. У результаті бойових дій влітку 2014 він залишився без вікон, постраждав дах.

Все місто чекало ремонту цирку, пов'язуючи мир з роботою улюбленого всіма місця відпочинку. Люди питали один в одного: "Ну що, цирк ремонтують?" Питали впродовж всього періоду від початку конфлікту.

І ось, ремонт розпочали.

Ремонтні роботи тривають і вдень, і вночі. Бригади будівельників квапилися до 25 грудня - відкриття міської ялинки, яка збирає біля себе дітей з багатодітних сімей, дітей з обмеженими можливостями та сиріт з усієї області.

А з 2 січня почнуться виступи російського цирку, який обіцяє показати екзотичних тварин і захопливу циркову програму. Гастролі російського цирку триватимуть весь січень в режимі двох вистав: одна йтиме у вихідні та святкові дні, інша - по будням.

Попри те, що квиткова каса через ремонт перенесена на службовий вхід, а біля цирку повним ходом йдуть роботи, за квитками вишиковується черга. Вартість квитків від 100 до 200 рублів. Покупці відзначають, що ціна достатньо символічна в порівнянні з довоєнною вартістю квитків. Для багатьох початок роботи цирку означає набагато більше, ніж просто один з атрибутів культурного життя міста.

Image caption Квитки та анонси в один з луганських театрів надруковані українською мовою, але з емблемою "міністерства культури ЛНР"

До новорічних та різдвяних свят підготовлені театралізовані вистави в російському, українському та ляльковому театрах Луганська. Вартість квитків - від 20 рублів у російському та українському музично-драматичному театрах і до 30 рублів за квиток в ляльковому театрі.

Квитки продаються через підприємства і навчальні заклади міста та області, змінилася тільки їхня вартість - в порівнянні з довоєнною ціна знизилася. У касах завжди є покупці, касири відзначають - квитки розбирають на очах.

На лотках вуличних торговців з'явилися тематичні набори з шампанського, мандарин, зеленого горошку, ковбаси, майонезу та желатинової ікри

До святкових корпоративів готуються і "столичні" кафе та ресторани. Рекламу майбутніх заходів можна побачити у ЗМІ та на білбордах. Свято обіцяє гарний заробіток для приватних аніматорів.

Моя подруга тримає своє агентство з організації свят. Його штат зараз поповнився за рахунок нового Діда Мороза - колишнього торгового представника однієї з найбільших торгових фірм міста. Свято стане серйозним випробуванням для нового Діда Мороза й не менш серйозним заробітком - для всіх інших.

На лотках вуличних торговців з'явилися тематичні набори з шампанського, мандарин, зеленого горошку, ковбаси, майонезу та желатинової ікри. Ринок виблискує гірляндами, покупці спокушаються на сувеніри з символікою майбутнього року і купують ялинки (від 300 рублів за найменшу). У повітрі пахне святом, мирним життям і дивом, в яке вірять усі.