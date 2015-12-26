Кулінарний блог: новорічний стіл без ризиків

Копирайт изображения UNIAN Image caption Традиційний різдвяний стіл - не найлегша їжа

Типове новорічне меню українців зазвичай перебуває по інший бік принципів раціонального харчування. Воно дивиться на всілякі дієти здалеку і посміхається. Знущально.

На перший погляд: ну що трапиться від цієї запеченої качки і кому зашкодить тертий буряк? Я щиро думаю, що нікому. Але ж трапляється.

Про автора Ілона Фанта - людина, яка любить поїсти. А ще - українська журналістка, медіа-тренерка і авторка кулінарного блогу "Фанілла". Кулінарія для неї – пристрасть, пригода і відпочинок. Саме це дає можливість відновити сили і дізнатися про світ більше. Ілона вважає, що готування їжі – це навичка і творчість. Тому треба не боятися, з повагою ставитись до продуктів і постійно практикуватись.

Тож для того, аби не мучитись, не купляти ферменти без поради лікаря, не сідати на кефірну дієту після свят, варто одразу оцінити можливі ризики. І знешкодити їх безжально.

Ризик перший. Переїдання

Наче все просто – включив собі силу волі, з’їв шматочок холодцю та ложку олів’є і сидиш, дивишся на всіх, дослухаєшся до напівпорожнього шлунку.

Але в реальності воно так не стається. От у мене – сила є, воля є, а сили волі немає геть. До того ж, у новорічну ніч ми сідаємо за стіл о десятій і встаємо після другої. Що робити всі ці години - дивитись на їжу?

Виходом може бути обдуманий підхід до меню. Все, що є на столі, має бути легким, приємним і нешкідливим. Простір для фантазії безмежний.

Що я тільки не подавала в минулі роки – і крем-суп із авокадо та червоною ікрою, і морозиво з огірка, і ніжні роли з креветками в рисовому папері. Мінуси таких новорічних столів: зазвичай це не економ-варіант, бо вони базуються на дорогих у наших широтах морепродуктах, готувати все треба день у день, і на наступний ранок нічого не залишиться.

Можна обрати іншу основу для меню – кроля, наприклад, або зробити все вегетаріанським (оце буде точно недорого). Але доведеться поламати голову, пошукати рецепти, словом, витратити на це час. Добре, коли він є.

Копирайт изображения Ilona Fanta Image caption Мінімалізм - хороший принцип для новорічного столу

Ризик другий. "А на десерт у нас коронний мамин торт"

Спочатку оселедець під шубою і крабовий салат, потім смажена курка, бутербродик із баликом у перерві, зовсім новий салат за рецептом колеги Світлани та еклер із цукеркою.

Крім того, що це півкіло їжі за один раз, вона містить забагато жирів і вуглеводів. А цукрова бомба під кінець лише загостює ситуацію.

Все ж таки бажано викрутитись так, щоб основу столу складали овочі та протеїни, білки тобто.

На щастя, зелені салатні мікси можна купити в будь-яку пору року, дешеві місцеві коренеплоди – справжнє джерело ідей. Приміром, я знаю кілька абсолютно бомбових салатів із запеченим буряком, від яких неможливо відірватися. Ділюся: буряк, апельсин і зелені оливки – дивовижно смачне поєднання.

Один свіжий салат, два цікаві овочеві гарніри до основної страви – і ви вже відносно в безпеці. Щодо протеїнів – це може бути, що завгодно. Запечене, бажано. Або на пару, але це вже я занадто.

О, і про десерт. Його все ж таки краще з’їсти наступного дня. І, знову ж таки, окрім тортів на десять коржів, перемазаних кремом, існують у світі крем-брюле чи паннакотти, і вони теж добресенькі.

Ризик третій. Продукти-кривдники

Копирайт изображения Ilona Fanta Image caption Магазинні ковбаси і балики? Ні!

Якщо в попередніх пунктах я не тиснула – можна так робити, а можна і так, то в цьому буду безжальною. Є кілька продуктів, проти яких я виступаю категорично. І логіки їхньої появи на столі не бачу.

Перше - це готові м’ясні вироби, вони ж ковбаси-балики. Для наших мам і бабусь викласти на стіл нарізаний сервелат було ознакою того, що свято вдалося. Бо за ним ще побігати треба було.

У нашому випадку ковбасна нарізка – це перенесена за стіл буденність. І на роботу бутерброд з ковбасою, і на свято. Та й, крім нудності, ці продукти ще й важко перетравлюються. Тому в святкові дні на них сто відсотків не слід витрачати гроші, організму і так нелегко.

А як же олів’є? А воно теж чудово може пережити відсутність ковбаси. Я все життя роблю цей салат із курячою грудкою. Популярними є також варіанти з відвареною телятиною, язиком і малосольним лососем.

Інший злочинець – магазинний майонез. Зрозумійте мене правильно, я не з тих, хто закликає харчуватися повітрям. Для мене майонез – це один із низки соусів, і інколи без нього ніяк. Але я завжди його роблю сама. Зазвичай на весь новорічний стіл витрачаю не більше ніж 200 мл. Наприклад, той самий олів’є заправляю домашнім майонезом навпіл із йогуртом.

Копирайт изображения AP Image caption Все, що є на столі, має бути легким, приємним і нешкідливим

І кілька ідей для роздумів про святковий стіл наостанок:

Продумайте концепцію, щоб усі страви гармонійно поєднувались. Тоді навіть якщо зірватись і почати їсти все, на що очі дивляться, стрес для організму буде меншим.

Знижуйте калорійність, але за рахунок творчого підходу, а не якості продуктів.

Не виставляйте на стіл смажене і копчене, коли його немає – ніхто його й не з’їсть. А запечені страви не менш смачні.

Десерти варто робити або зовсім легкими, або подавати на наступний день. Тоді їх можна оцінити як слід.

Алкоголь, як і продукти, теж має бути продуманим і якісним, але це вже зовсім інша історія.

Ну, що ж, написала і піду, напевно, над концепцією думати, щоб самій не схибити. І вам бажаю смачного і красивого свята.

Але яким би не був ваш стіл, хай за ним зберуться близькі вам люди. І ми всі піднімемо келихи і побажаємо один одному в новому році добра і миру. І нехай так воно і станеться.