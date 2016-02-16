Блог проф. Пономарева: біженці чи втікачі?

Копирайт изображения AFP Image caption Оскільки в українській мові слово "бігти" не має значення "втікати", то мало б бути "втікачі", а не "біженці", пише професор Пономарів

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна.

Дякую Джульєтті з Запоріжжя і всім иншим читачам за добрі відгуки про мою роботу.

Читачка Лариса Шевченко запитує, чи в українській мові є слово стинути.

Такого слова в літературній мові немає. Є два омоніми: стигнути – дозрівати і стигнути – холонути. Порівняймо: "Тоді саме цвіли абрикоси, а тепер вони вже починають стигнути" (Іван Нечуй-Левицький). "Коли копають картоплю, стигне вода в криниці" (Максим Рильський).

Сергій Пономаренко цікавиться, чи доцільно в ході декомунізації на Київщині повертати вулицям старі колоритні назви: Ге́тівська, Чмихалі́вська, Грабкі́вська, Заря́дівська, пов’язані з прізвищами Гета, Чмих, Грабко, Заряда.

Думаю, що доцільно. Особливо, коли замість них у радянські часи вживали щось на кшталт Жовтнева, Червона, Комуністична тощо.

Роман Мацюк хоче з'ясувати, чи правильно використовувати прикметник свинний, коли йдеться про вироби зі свинини.

Неправильно. Потрібно казати свинячий. Порівняймо: телячий, козячий і под.

Чи можна замінити слова пазл, посил, селфі якимись більш українськими?

Посил якихось заперечень не викликає. Замість пазл пропонують складанка. Замість селфі – самчик, але, мабуть, ліпше самик, щоб уникнути омонімії самчик зі зменшеним утворенням від самець.

Кілька запитань від Олексія Дейкуна.

Чи є жіночий відповідник до слова політик?

Поки що немає.

Чи правильно казати: "Рух потягів припинено з технічних причин"?

Правильно.

Чи правильно машина для поливання вулиць?

Правильно.

Чи можна використовувати назву Словакія?

Не можна, потрібно казати Словаччина.

Чи правильні вислови: прийдешня подія, минула подія, найближчі заходи, можливі друзі?

Не можу сказати, що вони неправильні.

Чи правильно казати біженці?

На жаль, це слово набуло дуже великого поширення, але на українському ґрунті для нього немає підстав. У російській мові слово бежать має два значення: прискорено пересуватися ногами (українське бігти) і намагатися уникнути небезпеки (українське тікати). Тож російське беженец українською мовою має бути втікач (або утікач, залежно від позиції). Жіноче: в(у)тікачка.

Замість відкрити провадження мовознавець Святослав Караванський пропонує відкрите судочинство.

За всієї поваги до пана Караванського, тут із ним не можна погодитися, бо судочинство – це загальна назва діяльности судових органів, а коли йдеться про конкретний процес, кажемо провадження.

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