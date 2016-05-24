Науковий блог: ​що і як читати з дітьми

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Згадуючи батьківські збори в іспанській школі, пам’ятаю фразу, яка мене на той момент зачепила.

Перед літніми канікулами вчителька казала батькам трирічних дітей: можете відкласти музику, букви, назви тварин, кольори. Відкладіть що завгодно, але розказати хоча б одну історію в день – це ваш батьківський обов’язок. Цим ви допоможете і нам, і дітям.

Про автора Євгенія Кузнєцова Захистила дисертацію з міжнародних і міжкультурних досліджень, останні 5 років працювала в дослідницькій групі "Соціокультурні виклики і права людини у світі що міняється" (Університет Деусто, Іспанія). Віртуальна антропологія, наука про життя людей онлайн і їхню взаємодію з різними гаджетами – одна з основних сфер, які мене захоплюють.

Чому така установка саме на оповідання історій?

Маркетологи часто переконують нас, що картки із зображеннями різних предметів або так звані "словникові" книги, де тварина чи предмет зображені на однорідному тлі, є ефективнішими для навчання дітей раннього віку.

Та як показали результати дослідження, проведеного в університеті Ватерлоо, картки не мають жодних освітніх переваг порівняно з класичними ілюстрованими дитячими книжками.

Більше за те, науковці довели, що через ілюстровані історії дитина отримує більш загальні, контекстні знання. Так, дивлячись на картку, де буде зображена і підписана, наприклад, білка, дитина сприйматиме коментар про те, що "білка любить заривати горіхи" щодо саме цієї білки.

Слухаючи ж історію про білку, дитина узагальнює отриману інформацію, здобуваючи більш комплексне уявлення про світ.

Науковці з університету Айови кілька місяців тому також визначили, що комунікація під час читання є найбільш ефективною для розвитку мови у дітей, які ще не навчилися розмовляти, порівняно з іграми.

Дослідження поставило крапку у питанні, чи варто читати дітям, які ще не вміють говорити. У висновках дослідники радять батькам звертати увагу на будь-які звукові реакції дітей під час читання і відповідати на них. Книжка - це не просто донесення написаного тексту, а процес комунікації – наголошують дослідники.

Окремим пунктом фахівці з розвитку мови з університету Ватерлоо визначили, що батьки схильні до багатшої мови, коли "читають" дітям ілюстровані книжки без тексту – тобто інтерпретують на свій лад намальовану історію.

Такі книжки стали досить популярні останнім часом. "Читаючи" історії без слів, батьки не збіднюють навмисне мову, як це часто роблять автори дитячих книг, а говорять живіше.

Копирайт изображения Getty Image caption Барак і Мішель Обама читають дітям під час традиційного великоднього пікніка у 2014 році

Норвезькі дослідники провели лонгітюдне дослідження розвитку мови у дітей віком до шести років (логітюд - це коли за учасниками спостерігають кілька років чи більше). Науковці дійшли висновку, що так зване "читальне середовище" вдома надзвичайно важливе для розвитку мови дитини – її запасу слів, образності, здатності переказати словами свої відчуття і пережиті події.

Як наслідок, дитина, яка здатна донести до інших емоції і події свого життя, легше переживає конфлікти і менш імовірно потрапляє в гострі соціальні ситуації (адже може краще пояснити свою позицію).

Таким чином, story-telling - розповідання - це свого роду рятувальний круг, який ми можемо дати дитині.