Блог з Луганська: підпільна фінансова система "ЛНР"

Відомо, що хто хоче - шукає можливості, а хто не хоче - причини. Прекрасний вислів, щоб описати ситуацію з грошовими переказами в "ЛНР".

Якщо родичі або друзі не дуже хочуть допомагати і висилати гроші, вони на законних підставах можуть сказати, що зробити це технічно неможливо. І матимуть рацію.

У Луганську не працює банківська система із зовнішньої взаємодії. Єдиний місцевий "державний" банк (у приміщенні колишнього Ощадбанку) видає лише зарплати і пенсії і приймає оплату за комунальні послуги.

Але є й інша сторона для особливо допитливих - тих, кому тісно у формальних межах норми. Переказі існують. Неофіційно, звичайно, але вони є.

В "республіку" надходять гроші за системами "Юністрім" (в рублях) і "Вестерн Юніон" (в доларах).

При переказі з будь-якої точки земної кулі, де є банки, потрібно вказувати суму переказу, ПІБ одержувача і ... Україну. Жодного Луганська чи "ЛНР", тільки Україна. Виявляється, система працює.

Переказ надходить до українського банку, з яким телефоном зв'язуються місцеві оператори і видають гроші одержувачу з 7% комісії. Видають хитро - в рублях. Навіть доларові переказі, та ще й за місцевим курсом.

Є варіанти більш продумані - звернутися до так званого комерційного центру, яких тут хоч греблю гати. Так, там теж є послуга видачі переказів, і всього за 5% від суми. Але переказ потрібно робити на ПІБ їхньої людини на зазначені реквізити. Екстрім не для всіх.

Система переказів діє і в зворотному напрямку.

Послуги ці не рекламують. Про них дізнаєшся випадково, користуєшся і боїшся, що рано чи пізно їх прикриють, тому що крихкість усієї системи є очевидною. Переказ здійснюється через Україну, транзакції виконують місцеві операціоністи у тісній взаємодії з кимось в українських банках по телефону. Це про те, що будь-які закриті кордони можна оминути.

Щодо того, щоб бути фрілансером, жити в "ЛНР" на кшталт тропічних островів, працювати і отримувати свої гонорари, я однозначно сказати не можу. Банкоматів у "республіці" немає в принципі. Тому разом з придбанням банківської картки з'являється головний біль - як зняти з неї гроші. Звичайно, про жодні "неможливо" не йдеться. Можливо все.

Потрібно лише вибрати зручний відсоток комісії. Стандарт - 5% від суми операції при видачі в рублях і 6% - в гривні. Тобто місцеві операціоністи просто переводять з вашої картки зазначену суму на картку своєї людини і беруть за це відсоток за послугу.

Через численні місцеві комерційні центри можна зробити майже все: поповнити телефон, покласти і зняти гроші на картки, відправити переказ, оплатити товар або послугу. Наприклад, поповнення кредитки на 50 грн обійдеться в 145 рублів разом з комісією комерційного центру.

Ось чого у нас дійсно немає, так це кредитних центрів. Купити холодильник в кредит або взяти позику не вийде. Хоча й вибір холодильників з телевізорами тут невеликий.