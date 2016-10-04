Науковий блог: чи змінилося дитинство?

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Чомусь про дев’яності згадується, що ми, діти, гралися на вулиці до сутінків, їздили самі по місту, ходили самі в гості. За розповідями батьків – ними теж ніхто не займався, вони згадують вільне, хоча часом і тривожне, дитинство.

Тепер я спостерігаю за дітьми знайомих і рідних, у яких група продовженого дня, потім карате чи балет, а тоді група розвитку й іноземні мови. А нещодавно я вперше почула визначення "ігрове побачення" (play date) – це коли батьки зустрічаються, щоби їхні діти разом погралися на вулиці. І поки діти граються, дорослі ведуть вимушені бесіди, не спускаючи очей з малих. На дитячих майданчиках батьків більше, ніж дітей – вони обсідають паркани, активно втручаються в ігри - віддай, не зачіпай, це нечесно, так негарно, відійди, давайте так, ставайте там.

Про автора Євгенія Кузнєцова, PhD Науковий погляд на щоденне життя та суспільство Науковий погляд на щоденне життя та суспільство

Мені стало цікаво, чи це моє суб’єктивне відчуття, що ставлення батьків до свободи дітей тепер інше, чи дитинство й справді змінилось?

Американський географ і професор психології довкілля й розвитку в Університеті Нью-Йорка Роджер Гарт вже 30 років досліджує дозвілля дітей. Мова йде про американських дітей, але, за його словами, тенденцію можна екстраполювати й на інші розвинені країни, а також на середній клас країн, що розвиваються.

30 років тому пан Гарт, ще будучи студентом докторантури, поїхав у невелике провінційне містечко у штаті Вермонт. Там він провів перше в історії дослідження дозвілля дітей 4-12 років. Він спостерігав за їхніми іграми і взаємодією з довкіллям протягом двох років і зняв 13-годинний документальний фільм про дітей сімдесятих.

А ще професор Гарт малював карти дитячого ареалу – куди їм дозволено було йти, де і в що вони гралися. Згодом BBC випустила фільм на основі дослідження Гарта, який називався "Місце і гра: довкілля, що змінюються" ("Place and Play: Transforming Environments").

30 років потому професор Гарт повернувся до того самого містечка, щоби подивитися, як колишні діти бачать дитинство у ролі батьків. Йому вдалося записати розмови з 75% дітей, з якими він говорив у 70-х.

І нове дослідження показало, що діти проводять менше часу надворі і покладаються на власних батьків як на керівників їхніх ігор. Тут я згадую власні спостереження за дитячими майданчиками.

Сучасні батьки набагато більше переймаються розкладом своїх дітей, бажаючи знати, де вони, з точністю до хвилини. Сучасні діти не мають більше секретних схованок, які були у дітей сімдесятих. Якщо Гарт просив дитину показати потаємні схованки, діти часто просили маму допомогти їм знайти таке місце. "Це неможливо уявити у сімдесятих, - розповідає Гарт. – Тоді діти мали секретні місця, куди їхні батьки ніколи не заглядали".

Тепер діти майже нікуди самі не ходять, "ареал" поширення дітей без дорослих різко скоротився – малюки більше не їздять самі містом і не ходять гуляти у парки. За ними завжди стежить всевидяче око батьків. Навіть якщо самі батьки не присутні, діти завжди звітують телефоном – де, з ким, що роблять.

Цікаво, що такий спад рівня дитячої незалежності ніяк не пов’язаний з об’єктивними причинами – світ зараз набагато безпечніший ніж у сімдесятих. Йдеться скоріше про зміни у свідомості (не без участі медіа) – страх за дітей і прагнення безпеки для них істотно вплинули на їхню свободу.

Я часто думаю про втрачену дитячу самотність і свободу. А також про те, чи вистачить сил у мене самої, коли підросте моя дитина, не вимагати контрольних дзвінків, давати свободу влаштовувати потаємні місця і приймати той факт, що є речі, до яких мені доступ закритий.

Часом фантазую про такий атракціон – величезний парк (добре, за парканом, інакше клієнтів не буде) і батьки на вежі за звуконепроникним склом. А діти граються у свободу. Без телефонів і смс.