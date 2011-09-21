Час для купівлі-продажу землі в Україні ще не настав

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українські фермери побоюються, що ринок землі призведе до рейдерства і скуповання землі латифундистами

Початок продажу землі в Україні, швидше за все, буде відкладений, а мораторій на продаж землі, який мав бути знятий з 1 січня 2012 року, буде збережено. До такого висновку приходять експерти після аналізу підготовки законодавства, спрямованого на створення ринку землі в Україні.

Коли Верховна Рада вкотре продовжувала дію мораторію на продаж землі, у своєму рішенні вона записала, що він буде скасований з 1 січня 2012 року, але за умови, якщо парламент створить законодавство про ринок землі.

Поки що спроби парламенту написати закони і провести їх через сесійну залу є не дуже вдалими. Так, профільний комітет парламенту кілька днів разом із урядовцями дебатував закон "Про ринок землі", але єдиної точки зору так і не було досягнуто.

Проти цього закону висловлюються і фермери, які переконані, що він ухвалюється в інтересах великих фінансових корпорацій і агрохолдингів.

Ситуація ускладнюється тим, що купівля-продаж землі в Україні давно відбувається, але у тіні. А експерти кажуть, що ще до початку продажу земля вже здобула своїх власників.

Президент, а також представники його політичної сили у парламенті запевняють, що у законі "Про ринок землі" будуть встановлені запобіжники: земля продаватиметься в обмеженій кількості, виключно громадянам України чи фермерським господарствам. Але навіть у пропрезидентській більшості немає єдності у ставленні до запровадження ринку землі.

Земля нічия і чиясь

Навіть не занурюючись у зміст урядового законопроекту "Про ринок землі", депутати кажуть, що його запровадження – неприпустиме, допоки не буде наведено порядок в обліку земельних ресурсів.

"Ми маємо навести порядок спочатку в обліку. Коли ми не знаємо, чим володіємо, як можна запускати ринок? Якщо планується, що земельний кадастр буде завершений і повністю сформований лише до 2020 року, то про що можна говорити! Тільки про те, що навіть за існування закону про ринок землі продовжуватимуться тіньові земельні оборудки і корупція", - сказав в інтерв’ю ВВС.ua депутат парламенту від фракції НУНС Анатолій Матвієнко.

У промисловому секторі рейдери тільки зароджувалися, але сьогодні це акули, які стоять у затоці і чекають, коли цей ринок землі з'явиться Микола Присяжнюк, міністр АПК

У Державному агентстві земельних ресурсів твердять, що "на паперових носіях" державний кадастр земель в Україні існує, але і там визнають, що для створення повноцінної електронної бази потрібен час.

Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк сказав на засіданні парламентського комітету з питань АПК, що на сьогодні в Україні близько 6,6 мільйона гектарів сільськогосподарської землі не використовується взагалі або використовується без достатніх правових підстав. Міністр вважає, що зволікати із ринком землі не варто, бо якби ці землі були пущені в обіг, це б суттєво поліпшило ситуацію із продовольством в Україні.

Поки діяв мораторій, кажуть експерти, третина ріллі вже перейшла у руки великих латифундистів. Як твердить Анатолій Юрченко із навчально-наукового інституту економіки природних ресурсів та екології землекористування, у той час, як загальна площа орної землі в Україні становить близько 30 мільйонів гектарів, кілька осіб, серед яких і українські, і іноземні громадяни, володіють десятьма мільйонами гектарів, а їхні "наділи" становлять від 500 до 250 тисяч гектарів, тоді як розмір середнього земельного паю не перевищує чотирьох гектарів.

Уряд обіцяє не "обезземелити" селян

Через таку неоднозначність побоювань стосовно функціонування земельного ринку в Україні все більше.

Але представники уряду кажуть, що у законі буде передбачено багато правил, які унеможливлять скуповування землі одним власником, рейдерські захоплення земель, а також придбання землі іноземцями.

"Ті, хто вважає, що треба дозволити купувати землю іноземцям, кажуть, що це залучить інвестиції. Але ми щось не бачимо в аграрному секторі Росії інвестицій, окрім державних. Ми також бачимо, що в Угорщині, Польщі, які не дозволили іноземцям купувати землю, земля обробляється, а Румунія – яскравий приклад наслідків продажу землі іноземним громадянам і юридичним особам: сьогодні там 60 відсотків землі не обробляється, і власників земельних ділянок ніхто знайти не може", - сказав міністр Микола Присяжнюк.

Міністр також каже, що уряд розуміє загрозу рейдерства на земельному ринку: "У промисловому секторі рейдери тільки зароджувалися, але сьогодні це акули, які стоять у затоці і чекають, коли цей ринок з'явиться".

Фермери землю не куплять

Хоча у міністерстві АПК кажуть, що головним завданням під час земельної реформи є не "обезземелити українського селянина", самі селяни побоюються, що новий закон "Про ринок землі" призведе саме до цього.

Віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, фермер із Херсонщини Леонід Кириченко каже, що у нього складається враження, що новий закон готується поспіхом для того, щоб землю могли купити лише ті, хто володіє значними коштами.

95 чи й 99 відсотків українських фермерів не куплять землю, бо вони не мають таких коштів. Тому я думаю, що закон так поспіхом ухвалюється тільки для того, щоб задовольнити певні фінансові кола Леонід Кириченко, фермер із Херсонщини

"95 чи й 99 відсотків українських фермерів не куплять землю, бо вони не мають таких коштів. Я фермерую 22 роки, господарство працює нормально, але я не куплю навіть десяти гектарів, бо всі мої обігові кошти у процесі виробництва. І тому я думаю, що закон так поспішно ухвалюється тільки для того, щоб задовольнити певні фінансові кола, тих, у кого є багато грошей і вони безцеремонно скуповуватимуть землі для подальшої спекуляції", - сказав Леонід Кириченко в інтерв'ю BBC.ua.

Знову мораторій

Парламентський комітет з питань АПК, швидше за все, рекомендуватиме Верховній Раді відправити закон землі на повторне перше читання, оскільки зауважень і пропозицій до проекту занадто багато.

Комуністи в регіонах збирають підписи за проведення всеукраїнського референдуму про доцільність запровадження купівлі-продажу землі.

За всеукраїнський земельний референдум агітує і об'єднання "Свобода".

Від опозиційних фракцій лунають заяви про недоцільність скасування мораторію на продаж землі, оскільки, як твердять представники опозиції, найбагатші люди перебувають у "партії влади", і саме вони зможуть скористатися законом у першу чергу.

Проте, експерти кажуть, що закон про ринок землі Верховна Рада, швидше за все, ухвалить навіть цієї осені, а президент цей закон підпише. Але, створений де-юре, ринок не запрацює, оскільки правові передумови для цього швидко не з'являться. А значить, мораторій на купівлю-продаж землі діятиме і надалі.