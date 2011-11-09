Польський позов проти Газпрому як приклад для Києва

Image caption Польська державна компанія подала позов до Стокгольму, але переговорів з російськими постачальниками не припиняє

Польська газова компанія PGNiG подала позов проти російської державної монополії "Газпром" на розгляд Стокгольмського арбітражу після того, як тривалі спроби домовитися про зниження цін на газ із росіянами не дали бажаного для Польщі результату.

Ще навесні цього року поляки звернулися до "Газпрому" з пропозицією переглянути довгострокові контракти, терміном дії до 2022 року.

PGNiG (Польська нафто- і газовидобувна компанія) вимагає зниження ціни на газ, яка, на думку поляків, є зависокою і не відповідає ринковим реаліям.

Формула газу

За даними польського державного Центру східних студій, у даний час Польща платить близько 336 доларів за 1000 кубометрів газу. Щоб досягти середньоєвропейського цінового рівня, PGNiG мав би платити на 10% менше, кажуть експерти центру.

Мова йде не про одноразову скидку, а про зміну формули обчислювання ціни, яка б враховувала зміни ринкової вартості природного газу.

Впродовж кількох місяців перемовин так і не вдалося досягнути порозуміння між сторонами.

На думку представників "Газпрому", підстав для перегляду формули ціни на газ немає, тим паче, що останні закінчилися минулого року.

Після ліквідації компанії-посередника РосУкрЕнерго, яка постачала до Польщі 2 млд кубометрів газу на рік, досягнуто порозуміння про збільшення об'єму поставок безпосередньо "Газпромом". У результаті минулорічних домовленостей Варшава імпортує з Росії близько 10 млд кубометрів газу.

Європейські прецеденти

За прикладом німецького E.On Ruhrgas та італійського Edison поляки вирішили звернутися до Стокгольмського арбітражного суду. У першому випадку, німців, справа ще на стадії розгляду, італійці ж забрали свій позов після досягнення порозуміння з відповідачем.

Копирайт изображения AFP Image caption Польща звернулася до Міжнародного арбітражу у переддень офіційних заходів у Німеччині з нагоди початку роботи газогону "Північний потік"

Фірма Edison позивалася з "Промгазом", дочірнім підприємством "Газпрому". Це було перше таке звернення у Європі до арбітражу. Італійці вимагали перегляду довгострокових контрактів, відповідно до яких Edison платив за газ набагато дорожче, ніж він коштував на ринку. Дворічні перемовини закінчилися успіхом: "Газпром"погодився знизити ціну.

Відповідно до польсько-російських домовленостей, якщо протягом шести місяців не вдасться досягти порозуміння, можна звернутися до Стокгольмського арбітражного суду.

Польща скористалася цією можливістю, оскільки перемовини ініційовано ще у квітні 2011 року, а питання так і не вдалося вирішити.

Віце-президент компанії PGNiG Радослав Дудзінський заявив, що розбіжності між двома сторонами виявилися настільки великими, що не було шансів на будь-який компроміс. Тому прийнято рішення про арбітраж. Юристи компанії однак підкреслюють, що внесення заяви в Стокгольмі не є перешкодою для продовження переговорного процесу з російською компанією.

Тривалий процес

Хоча арбітражна процедура може тривати кілька місяців, у поляків є всі шанси виграти. Адже змінилися світові ціни на паливо та економічна ситуація у цілому.

З іншого боку, "Газпром" змушений враховувати позицію невдоволених європейський споживачів, зокрема Польщі.

У разі непоступливості російський монополіст може стати заручником власної енергетичної політики і втратити частину доходів через те, що поляки звернулися до посередників, які купують російський газ за нижчими цінами.

Копирайт изображения Reuters Image caption "Газпрому" вигідно затягувати розгляд у Стокгольмі, вважають експерти

Недавно було досягнуто домовленості про купівлю цієї сировини у німецьких операторів, у так званому віртуально-реверсному режимі. Теоретично поляки купуватимуть газ від німців, а насправді братимуть його з газопроводу "Ямал-Європа", який проходить через територію Польщі. Таким чином Польща може придбати навіть до 2,3 млд кубометрів газу на рік за ціною на 15% дешевше, ніж при закупівлі безпосередньо у "Газпрому".

Приклад для Києва?

Україна, яка також домагається перегляду ціни на російський газ, пильно стежить за європейськими прецедентами, але щодо звернення до міжнародного арбітражу визначеності не має. Ще влітку Віктор Янукович обіцяв звернення до Стокгольмського арбітражного суду з метою перегляду газових угод від 2009 року.

У жовтні міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко озвучив нову позицію Києва: "Нафтогаз" не оскаржуватиме газові угоди з Росією з огляду на стратегічні відносини між двома країнами.

Урядовці від прем'єра Миколи Азарова до віце-прем'єра Андрія Клюєва виступили із заявами про близькість домовленостей із Росією про нову ціну на газ.

Україна може і повинна скористатися прикладом Італії, Німеччини та Польщі, домагаючись справедливої ринкової ціни на газ.

Польський Центр східних студій наводить дані, згідно з якими минулого року Німеччина платила за 1000 кубометрів газу 271 доларів, а Польща – 336 доларів. Ціна для України – за словами віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка – сягає 500 доларів.