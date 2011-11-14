Чи довго протримається авіаційний бум?

Копирайт изображения AP Image caption За словами провідних авіавиробників, до 2030 року авіакомпаніям знадобиться близько 30 тисяч нових літаків

Попри сумніви щодо майбутнього світової економіки, настрої у сфері цивільної авіації лишаються досить позитивними.

Сьогодні авіаподорожі популярні як ніколи. Якщо раніше таку розкіш могли собі дозволити тільки найбільш заможні, то за останні кілька десятиліть літаки перетворилися ледь не на різновид громадського транспорту.

Лише з 2000 по 2010 рік кількість пасажирів авіаліній зросла на 45% завдяки покращенню технологій, дерегуляції та поширенню бюджетних авіаліній.

Ця статистика вражає, особливо з огляду на кризу, яку переживала авіаіндустрія протягом цих років.

Варто лише пригадати, якої шкоди зазнав ринок авіатранспорту, особливо у Північній Америці, після Нью-йоркських терактів у вересні 2001 року.

За останнє десятиліття світ потерпав від усіляких негараздів, серед яких і спалах атипової пневмонії в Азії, і стрімке зростання цін на нафту, і економічні спади, проте, незважаючи на все це, кількість пасажирів авіаліній продовжувала зростати.

Експертна думка

Сьогодні питання полягає у тому, чи буде тенденція до зростання кількості авіаперевезень зберігатись і надалі.

На думку двох авіагігантів, компанії Boeing та компанії Airbus, це цілком можливо.

Копирайт изображения Getty Image caption Заробляти не авіаперевезеннях сьогодні - справа непроста

Як стверджують фахівці компанії Airbus, у наступні 20 років кількість пасажирів авіаліній зросте вдвічі, до 2030 року авіакомпаніям знадобиться 29 тисяч нових літаків, аби задовольнити попит, що продовжуватиме зростати, а також замінити старі літаки.

Аналогічної точки зору дотримується і компанія Boeing.

А якщо лідери цивільної авіації передбачають збільшення попиту на нові літаки, це є хорошою новиною і для постачальників, і для підрядних організацій, з якими вони працюють.

Збільшення середнього класу

Заробляти на перевезенні вантажів та людей справа нелегка.

Такі впевнені прогнози на майбутнє з боку провідних авіавиробників пов’язані з Азіатськими країнами, де наразі відбувається щось на зразок авіаційного буму, який, в свою чергу, викликаний швидкими темпами економічного зростання Індії та Китаю.

Так, за словами Джона Ліхі, головного операційного директора компанії Airbus, через 20 років третина авіаперевезень буде здійснюватись саме з азіатсько-тихоокеанського регіону.

"Індія та Китай розвивається дуже стрімко, а це означає, що в цих країнах збільшується середній клас. Саме представники середнього класу літають найчастіше. Через 20 років численність цього класу у всьому світі сягне 5 мільярдів, а отже ми матимемо величезний попит на авіаподорожі," розповідає пан Ліхі.

Кому в авіації живеться добре

Однак збільшення кількості пасажирів, не означатиме збільшення прибутків. До того ж далеко не всі авіавиробники поділяють ту впевненість у майбутньому, яку висловлюють лідери галузі.

Копирайт изображения Australian Transport Safety Bureau Image caption Сучасні технології дозволяють зробити двигуни літаків більш безпечними, проте сьогодні авіаперевізники лишаються одними з найбільших забруднювачів довкілля

"Загалом, індустрія авіаперевезень є досить прибутковою," каже Брайан Пірс, провідний економіст, Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

За словами пана Пірса, виробництво літаків приносить великі прибутки, проте для самих авіаліній ситуація виглядає зовсім інакше.

Пан Пірс розповідає, що конкуренція в авіаіндустрії є однією з найвищих на ринку.

У світі існують тисячі авіакомпаній, які ведуть досить жорстоку конкуренту боротьбу, в результаті дуже не багатьом вдається щось заробити.

Крім того, авіалінії досить вразливі до економічних коливань, а також напряму залежать від вартості пального.

На думку пана Пірса, така ситуація може уповільнити розвиток всього сектору, оскільки неприбуткові авіакомпанії не матимуть грошей на купівлю нових літаків.

Небажаний ефект

Хоча сьогодні двигуни є більше безпечними для довкілля, проблема викидів в атмосферу лишається досить гострою.

Існує ще один фактор, який може суттєво ускладнити подальший розвиток авіаіндустрії: збільшення кількості пасажирів означатиме не лише що збільшиться кількість рейсів, а й те, що літаки стануть більш великими та споживатимуть набагато більше пального.

Для багатьох захисників довкілля питання наразі полягає не в тому, чи зможуть авіакомпанії розвиватися і надалі, а в тому, чи варто дозволяти їм це робити.

Керівник брюссельської організації “Транспорт та довкілля” Джос Дінгс закликає вживати негайних заходів для послаблення негативного впливу авіаперевізників на довкілля.

Сьогодні 4,9% із загального об'єму викидів в атмосферу припадає на авіаперевізників. Джос Дінгс, директор організації "Транспорт і довкілля", Брюссель

"Сьогодні 4,9% із загального об'єму викидів в атмосферу припадає на авіаперевізників, в той час як економічний внесок авіаіндустрії становить менше 1%", каже пан Дінгс.

Хто за шкоду заплатить?

Представники авіаіндустрії з такими цифрами не погоджуються. Так чи інакше, а в деяких країнах законодавці почали пильніше приглядатися до авіаційного сектора.

З наступного року всі авіалінії, що літають в межах Європейського Союзу приєднаються до системи торгівлі квотами на викиди в атмосферу.

З’являться обмеження на кількість викидів вуглекислого газу, у разі перевищення котрих авіакомпанії будуть змушені платити спеціальні внески.

Цей план викликає багато суперечок, і вже зустрів опір з боку деяких авіакомпаній та країн, адже у такому випадку витрати на захист довкілля перекладатимуться на авіалінії, а отже і на самих пасажирів. Але попри все це ЄС наполягає на його запровадженні.

Такі дії з боку ЄС матимуть значний вплив на подальший розвиток авіаіндустрії лише у тому випадку, якщо уряди інших країн будуть наслідувати цей приклад. Утім, про це ще рано говорити, адже якщо більше людей зможуть дозволити собі подорожувати літаком, уникнути збільшення кількості авіаперевезень буде важко.