Янукович: ціна на газ "непідйомна"

Копирайт изображения Reuters Image caption Віктор Янукович хоче, аби російський газ коштував Україні 250 доларів, але як буде насправді - не знає навіть після повернення із Москви

Президент України Віктор Янукович назвав нинішню ціну за російський газ у 515 доларів за тисячу кубометрів "непідйомною" для української економіки і згубною як для бюджету, так і для українських підприємств.

"На сьогодні ціна для України- 515 доларів, з урахуванням "харківської знижки" – 415. Це ціна непідйомна. І цього року ціна не буде нижчою, і буде набільшою у Європі. Ми вважаємо, що вона не повинна перещувати 250 доларів. А якою вона буде – важко сьогодні сказати, я ніколи не загадую", - заявив Віктор Янукович на прес-конференції, присвяченій підбиттю підсумків 2011 року.

Через таку ціну на імпортний газ, за словами президента України, українські підприємства не можуть конкурувати на зовнішніх ринках, а держава змушена шукати кредити, аби заплатити за газ:

"Кожен місяць ми платимо майже мільйон доларів за газ, і кожен місяць стоїть питання, де взяти ці гроші. 500 мільйонів доларів ми збираємо із усіх споживачів України. 500 мілйьонів доларів нам треба щомісяця десь знаходити. Або вилучати із фінансовї системи або брати кредити. Уявіть собі – два роки поспіль ми живемо у такому стані. За два роки у лютому 2012 ця сума становитиме 12 млрд доларів", - підрахував президент.

Напередодні пан Янукович відвідав Москву, де говорив про газ із російським президентом Дмітрієм Мєдвєдєвим.

Про газ також говорили і український та російський прем’єри - Микола Азаров та Владімір Путін.

ГТС поділять у консорціумі

Віктор Янукович також підтвердив, що створення консорціуму на базі української ГТС може бути серед головних пунктів нової газової угоди, завдяки якій Київ розраховує отримати дешевший російський газ.

На сьогодні ціна для України - 515 доларів, з урахуванням "харківської знижки" – 415. Це ціна непідйомна. Ми вважаємо, що вона не повинна перещувати 250 доларів. А якою вона буде – важко сьогодні сказати Віктор Янукович, президент України

Президент твердить, що нині Київ ставить собі за мету створення тристороннього консорціуму (Україна, Росія, ЄС), проте, за словами президента, чи станеться саме так є поки що "питанням без відповіді".

"Щодо ГТС, то ми дуже хочемо створення консорціуму, щоб ми розділили відповідальність за роботу цієї системи між Україною, Росією та Європою. Звісно, ми ведемо переговори і про модернізацію, і про збереження обсягів прокачки газу на рівні, який є, і з перспективою збільшення обсягів", - твердить Віктор Янукович.

Водночас президент ухилився від відповіді на запитання щодо того, чи не планує Україна вийти із Європейського енергетичного співтовариства, до якого вона увійшла лише у лютому цього року. Як і під час самміту Україна-ЄС, що відбувся у Києві 19 грудня, пан Янукович висловив розчарування тим, що Київ, за його словами, поки що не бачить "зисків" від членства у цій структурі:

"Поки що ми не побачили якихось позитивних результатів. Ми бачимо, що Україну ігнорують, що ухвалюються рішення всупереч національним інтересам України. Якщо така динаміка буде і далі, то для чого це нам - як данина моді чи для "галочки"?"

Від реверсів трубопроводів до реверсу зобов’язань

Європейська енергетична хартія, до якої приєдналася Україна, вимагає, аби постачальником енергоносіїв до країни та на внутрішньому ринку були різні компанії, щоб уникнути монополізації енергетичної галузі. Саме це, як вважають експерти, і стало на заваді бажанням російського Газпрому стати не тільки монопольним постачальником імпортного газу до України, але й увійти на внутрішній ринок газу в Україні.

Оглядачі також вважають, що президент є "дуже дезінформований" стосовно умов діяльності Європейського енергетичного співтовариства.

Ми бачимо, що Україну ігнорують, що ухвалюються рішення всупереч національним інтересам України. Якщо така динаміка буде і далі, то для чого це нам - як данина моді чи для "галочки"? Віктор Янукович, президент України

"Можливість щось змінити зараз у газових переговорах визначається виключно політичною волею президента, а він, судячи із його заяв під час саміту Україна-ЄС, є абсолютно дезінформованим щодо позиції Європейського Союзу та виконання ЄС своїх зобов’язань в рамках Енергетичної хартії, хоча ми знаємо, що саме Росія підписала цю хартію, але відмовилася ратифікувати", - каже Олександр Нарбут.

Іміджеві збитки від можливого виходу України із Європейського енергетичного співтовариства можуть бути навіть більшими, аніж "здача" ГТС - вважає директор енергетичних програм центру "Номос" Михайло Гончар. Експерт називає це "реверсуванням" міжнародних зобов’язань, порівнюючи їх із реверсом нафтопроводу Одеса-Броди, та твердить, що це може призвести до повної втрати довіри до України як суб’єкту міжнародних договорів:

"Не минуло і півроку після гучного підписання угоди, як ми бачимо зворотні процеси. І все це супроводжується не публічною дискусією, а витоками із "кулуарів" газових переговорів, де, як виявляється, договір, що був підписаний та ратифікований Україною, стає предметом торгу. І це вже говорить не тільки про непослідовність зовнішньої політики чи відсутність енергетичної стратегії. Це говорить про недоговороздатність країни. І це є найбільш жахливим, бо з такою країною мати справу просто неможливо", - каже Михайло Гончар.