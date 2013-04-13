З 13 квітня запроваджується мито на іномарки, що ввозяться в Україну

Image caption Ініціативу уряду підтримали лише національні виробники автомобілів

Із 13 квітня в Україні запроваджується спеціальне мито на імпорт легкових автомобілів, що ввозяться на її територію. З відповідною ініціативою виступив Кабінет Міністрів з метою захисту національного товаровиробника авто.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов вважає, що цей крок уряду позитивно позначаться "як на економіці, так і на громадянах".

Асоціація автовиробників "Укравтопром" підтримала запровадження спецмита.

У своїй заяві асоціація наголосила, що такі заходи сприятимуть збільшенню кількісті робочих місць в машинобудуванні. Водночас там кажуть, що різкого підйому ринку очікувати не варто.

"Асоціація автовиробників позитивно сприймає введення нових умов праці на автомобільному ринку. Вжиті заходи дозволять на більшу потужність завантажити вітчизняні заводи і забезпечити працівників робочими місцями, що позитивно позначиться на економічному становищі регіонів і держави загалом", - ідеться у повідомленні "Укравтопрому".

На думку його фахівців, цього року вплив спеціальних заходів на ринок буде мінімальним, оскільки склади імпортерів мають чималі товарні запаси.

Водночас в асоціації прогнозують, що на початок 2014 року слід очікувати структурних змін на ринку на користь автомобілів, вироблених в Україні.

Противники: ЄС і син президента

Вжиті заходи дозволять на більшу потужність завантажити вітчизняні заводи і забезпечити працівників робочими місцями Із заяви "Укравтопрому"

У той же час, проти запровадження мита висловилися як громадські організації в Україні, так і Європейський союз. ЄС закликав Україну скасувати введення цих мит, вважаючи, що їх запровадження матиме "руйнівний вплив на експорт автомобілів із країн ЄС".

Проти запровадження спецмита висловлювався молодший син президента, Віктор Янукович. Свою позицію він виклав на сторінці у Facebook, написавши, що від запровадження мита постраждають "тисячі українців".

"Такими методами Україна примусить багатьох імпортерів просто піти з нашого ринку. Держава суттєво втратить надходження до держбюджету. У 2009 році була така спроба - тоді підвищення було на рівні 13%. Відповідно до оцінок експертів, менше ніж за півроку ми втратили понад 500 мільйонів гривень", - написав Віктор Янукович-молодший.

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів також була проти запровадженя мит, вважаючи, що провідні автомобільні компанії Європи через це припинять ввозити автомобілі в Україну.

Директор Всеукраїнської асоціації імпортерів і дилерів Олег Назаренко прогнозував, що від цього втрати держбюджету становитимуть більше 1 млрд доларів США.

Він нагадав, що у 2009 році попередній уряд запроваджував 13-відсоткове мито на шість місяців. Тоді, твердить Олег Назаренко, обсяги виробництва скоротилися на 82%, а продажі на внутрішньому ринку України зменшилися на 84%, доходи - на 96%.