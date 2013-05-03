Економіка Франції увійде в рецесію - прогноз

Image caption Єврозона буде в рецесії

Європейська Комісія оприлюднила понурий економічний прогноз, згідно із яким економіка єврозони в цьому році зазнає більшого падіння, ніж вважали раніше, а Франція увійде в період рецесії.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, економіка єврозони скоротиться цього року на 0,4%. У лютому прогнозували падіння на 0,3%.

У Франції цього року розпочнеться рецесія, ВВП країни впаде на 0,1%, а безробіття в 2014 році зросте до 10,9% порівняно з цьогорічним показником 10,6%.

Європейський центральний банк у четвер скоротив облікову банківську ставку на тлі стурбованості негативними прогнозами росту ВВП у єврозоні.

"Долаючи наслідки глибокої фінансово-економічної кризи, економіка країн ЄС цього року розвиватиметься вкрай повільно", - сказано в звіті Єврокомісії.

Він прогнозує, що у Франції дефіцит бюджету стрімко зросте із 3,9% ВВП цього року до 4,2% у 2014 році. У зв'язку із цим прогнозом комісар ЄС з питань економіки Оллі Рен сказав, що варто надати Франції два додаткові роки на виконання вимоги щодо максимального розміру дефіциту бюджету - в 3%.

Однак міністерство фінансів Франції стверджує, що всупереч коментарям Оллі Рена, країна намагатиметься вже в 2014 році не перевищувати показника бюджетного дефіциту 3%.

Криза безробіття

Безробіття в країнах єврозони, згідно з прогнозами, становитиме в середньому 12,2%, порівняно з 11,4% у 2012 році. Максимальний показник безробіття - 27% - прогнозують для Греції та Іспанії.

За словами Оллі Рена, "з огляду на затяжну рецесію потрібно зробити все можливе для подолання кризи безробіття". Він однак додав, що вже в 2014 році ВВП країн єврозони може зрости на 1,2%.

У багатьох країнах Європи лунають заклики відмовитися від частини заходів жорсткої економії через побоювання, що великі скорочення бюджет них витрат гальмують зростання економіки.

В четвер ЄЦБ скоротив облікову ставку до рекордно низьких 0,5%.