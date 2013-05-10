Хакери вкрали з банкоматів 45 млн доларів

Image caption Щоб за лічені години зняти таку велику кількість готівки, зловмисникам мали допомагати спільники

Міжнародний злочинний синдикат вкрав 45 млн доларів упродовж кількох годин, зламавши бази даних передоплачених банківських карт Mastercard.

Повідомляється, що одна зі зламаних баз даних базувалася в Індії, інша - в США.

Згідно з інформацією американської прокуратури, хакери збільшили на рахунках ліміти на зняття готівки, а потім за допомогою змінених пін-кодів зняли гроші в банкоматах різних країн світу. Розслідування велося у 27 країнах світу, в тому числі в Румунії, Росії, Британії, Канаді і Японії.

Для цього зловмисники використовували підроблені пластикові картки з магнітними смугами, на які були нанесені вкрадені дані клієнтів двох близькосхідних банків.

Як з'ясувало агентство Ассошіейтед прес, йдеться про оманський Bank of Muscat і National Bank of Ras Al Khaimah з ОАЕ.

За словами експертів, близькосхідні банки часто дозволяють своїм клієнтам тримати на передоплачених картах значні суми і стежать за переміщенням коштів не настільки пильно, як їхні колеги в інших країнах світу.

Сотні спільників

Загалом спільники хакерів за кілька годин зняли в банкоматах готівку не менше 36 тисяч разів.

Імовірно, в ході двох заздалегідь скоординованих операцій було задіяно кілька сотень людей у різних країнах світу.

У Нью-Йорку за підозрою в причетності до афери заарештували сімох. За інформацією агентства Рейтер, всі вони - громадяни США, більшість - молоді люди старше 20 років.

За одними даними, їм пред'явлені звинувачення в незаконному знятті і транспортуванні готівки. За іншими - в злочинній змові і відмиванні грошей.

Американські слідчі припускають, що бази даних зламали високопрофесійні хакери і що організатори злочину перебувають за кордоном.

За словами прокурорів, заарештовані залишили собі лише близько 20% "здобичі", решта грошей були переправлені за кордон.

В обвинувачених, як передає Рейтер, вилучені великі суми готівкових грошей, два годинники Rolex і автомобіль Mercedes SUV.

Як нагадує агентство, аналогічний випадок стався в 2009 році, коли з передоплачених банківських карт Royal Bank of Scotland за 12 годин були зняті близько 9 млн доларів.