Хакери вкрали з банкоматів 45 млн доларів
Міжнародний злочинний синдикат вкрав 45 млн доларів упродовж кількох годин, зламавши бази даних передоплачених банківських карт Mastercard.
Повідомляється, що одна зі зламаних баз даних базувалася в Індії, інша - в США.
Згідно з інформацією американської прокуратури, хакери збільшили на рахунках ліміти на зняття готівки, а потім за допомогою змінених пін-кодів зняли гроші в банкоматах різних країн світу. Розслідування велося у 27 країнах світу, в тому числі в Румунії, Росії, Британії, Канаді і Японії.
Для цього зловмисники використовували підроблені пластикові картки з магнітними смугами, на які були нанесені вкрадені дані клієнтів двох близькосхідних банків.
Як з'ясувало агентство Ассошіейтед прес, йдеться про оманський Bank of Muscat і National Bank of Ras Al Khaimah з ОАЕ.
За словами експертів, близькосхідні банки часто дозволяють своїм клієнтам тримати на передоплачених картах значні суми і стежать за переміщенням коштів не настільки пильно, як їхні колеги в інших країнах світу.
Сотні спільників
Загалом спільники хакерів за кілька годин зняли в банкоматах готівку не менше 36 тисяч разів.
Імовірно, в ході двох заздалегідь скоординованих операцій було задіяно кілька сотень людей у різних країнах світу.
У Нью-Йорку за підозрою в причетності до афери заарештували сімох. За інформацією агентства Рейтер, всі вони - громадяни США, більшість - молоді люди старше 20 років.
За одними даними, їм пред'явлені звинувачення в незаконному знятті і транспортуванні готівки. За іншими - в злочинній змові і відмиванні грошей.
Американські слідчі припускають, що бази даних зламали високопрофесійні хакери і що організатори злочину перебувають за кордоном.
За словами прокурорів, заарештовані залишили собі лише близько 20% "здобичі", решта грошей були переправлені за кордон.
В обвинувачених, як передає Рейтер, вилучені великі суми готівкових грошей, два годинники Rolex і автомобіль Mercedes SUV.
Як нагадує агентство, аналогічний випадок стався в 2009 році, коли з передоплачених банківських карт Royal Bank of Scotland за 12 годин були зняті близько 9 млн доларів.