LNG-термінал в Україні: США допоможуть?

Image caption Європа вчасно відреагувала на газову революцію: у 2011 році в Роттердамі відкрито найбільший термінал для прийняття танкерів зі скрапленим газом

Після невдалої спроби залучити європейських учасників до будівництва поблизу Одеси терміналу для імпорту скрапленого газу, Київ хоче посилити проект американськими компаніями.

В одеському порту Південний розпочинають роботу фахівці американської компанії Excelerate Energy, які вивчатимуть можливе розміщення у порту плавучої платформи для розвантаження танкерів зі скрапленим газом.

Це має стати першим етапом втілення ще одного проекту диверсифікації газопостачання до України, здійснити яку, як твердить віце-прем'єр з питань енергетики Юрій Бойко, урядові доручив сам президент. Другим етапом має стати будівництво стаціонарного LNG-терміналу, який дозволить імпортувати до 10 млрд кубометрів скрапленого газу щороку.

До 10 липня фахівці мають надати свої висновки щодо технічної можливості перебування у порту Південний плавучої платформи, а вже до кінця цього року ця платформу мають розмістити поблизу Південного. Крім того, до кінця року уряд розраховує провести тендер, щоб залучити інвесторів для будівництва стаціонарного терміналу.

"Швидкий" газ

Говорячи про LNG-термінал, чи не найчастіше представники української влади використовують слово "швидко". Мовляв, і розробка та експорт сланцевого та скрапленого газу стали можливими через швидкий розвиток нових технологій, і ситуація на енергетичному ринку змінюється так швидко, що на це, подекуди, не встигають адекватно відреагувати деякі потужні гравці, що звикли до традиційного стану речей: видобуток-трубопровід-клієнт.

Сьогодні технології розвиваються настільки швидко, що вже наступного року ми отримаємо термінал без значних інфраструктурних змін, які були потрібні ще 4-5 років тому Юрій Бойко, віце-прем'єр-міністр

"Сьогодні технології розвиваються настільки швидко, що вже наступного року ми отримаємо термінал без значних інфраструктурних змін, які були потрібні ще 4-5 років тому. Відтак, ми можемо вирішити це завдання (будівництво терміналу з прийняття скрапленого газу - Ред.) і набагато швидше, і не так дорого, як це було раніше ", - каже віце-прем'єр Юрій Бойко, і запевняє, що вже найближчим часом із теоретичної фази проект перейде до фази комерціалізації із пошуком інвесторів та компаній-постачальників.

Нині, як запевняє Владислав Каськів, голова Державної агенції з інвестицій та управління національними проектами, жодних технічних перешкод для реалізації проекту не залишилося, і на заваді може стати лише політика:

"Я можу абсолютно чітко сказати, що технічних перешкод для реалізації цього проекту немає. Єдиними проблемами, що можуть виникнути, можуть бути лише політичні обставини, що зупинять реалізацію цього проекту", - запевняє голова Держагенції з інвестицій.

Якщо проект реалізують, то, за словами пана Каськіва, "газ зі стратегічної зброї швидко перетвориться на звичайний товар".

Спроба номер два

Image caption Перша угода, пов'язана із початком будівництва LNG- терміналу, запам'яталася скандалом довкола особи одного із підписантів

Саме політичним, чи навіть геополітичним спротивом проекту і загалом пошуку Україною альтернативних шляхів постачання енергоносіїв керівник Держагенції з інвестицій пояснює попередній невдалий старт проекту.

Тепер, твердить він, перевірка іноземних компаній, яких залучають до проекту будівництва LNG-терміналу, є на порядок ретельнішою.

"Всі крапки над "і" будуть розставлені тоді, коли відбудеться фізичний факт постачання газу. Досі Україна - на щастя, чи на жаль - не стикалася із таким рівнем інформаційних атак, оскільки проект LNG-терміналу впливає на політичний та економічний розклад у цілому регіоні, і не тільки робить незалежнішою Україну, але й впливає на певних енергетичних монстрів", - каже Владислав Каськів.

Тим не менше, конференцію, що передувала приїзду до України фахівців Excelerate Energy, не відвідав жоден представник компанії. Сама компанія, як заявляють у агенції з питань інвестицій та координаційній раді самого проекту будівництва LNG-терміналу, є молодою, але швидко зростає. За словами Владислава Каськіва, Excelerate Energy має дві третини ринку технологій із розміщення заводів на морських платформах.

"Ми вибрали цю компанію, бо вона є піонером та лідером ринку. Технології розвиваються так швидко що навіть уряди не встигають реагувати на це. І ці технології вигадують і просувають не такі велетні, як Exxon. Якщо провести аналогії, то це, напевне, Microsoft чи Google у своїй індустрії, маленька компанія, яка швидко росте", - каже голова координаційної ради проекту Сергій Євтушенко.

Єдиними проблемами, що можуть виникнути, можуть бути лише політичні обставини, що зупинять реалізацію цього проекту Владислав Каськів, голова Державної агенції з інвестицій та управління національними проектами

26 листопада 2012 року в рамках реалізації проекту будівництва LNG-терміналу агенція підписала угоду про співпрацю із іспанською компанією Gas Natural Fenosa. Угоду підписали у присутності прем'єр-міністра Миколи Азарова та Юрія Бойка, тоді міністра енергетики. З іспанського боку угоду підписував Джорді Сарда Бонвехі, якого назвали представником Gas Natural Fenosa. Проте згодом у компанії заявили, що не давали згоди на підписання жодної угоди з Україною, а пан Бонвехі не є їхнім представником. Скандальні обставини підписання угоди спричинили службове розслідування, а Владислав Каськів отримав догану.

Майбутнє "труби"

Директор енергетичних програм центру "Номос" Михайло Гончар каже, що хоча у нього лишаються питання щодо партнерів, яких обирають відповідальні за LNG-термінал, залучення американських компаній до проекту можна лише вітати. Експерт також звертає увагу на залучення до проекту ще однієї американської компанії - Сheniere Lng International, яка є дійсно відомим гравцем на ринку, і віце-президент якої відвідав Київ.

Позитивний вплив американських інвесторів, на думку Михайла Гончара, виявиться і у тому, що саме США мають найкраще розвинену технологію видобутку сланцевого газу, який можна скраплювати та експортувати, і у тому, що американці мають більший досвід протистояння "інформаційним атакам", про які згадував голова Держагенції з інвестицій.

Певною ознакою застосування "важкої артилерії" став і приїзд до Києва екс-міністр енергетики США Білла Річардсона, який зробив низку заяв щодо підтримки Сполученими Штатами зусиль України, спрямованих на досягнення енергетичної незалежності.

Енергетична незалежність дозволяє країні взяти свою долю у власні роки, і ухвалювати ті рішення, які відбивають її інтереси. Енергетична залежність змушує країну робити невигідні кроки і вступати до хибних союзів Білл Річардсон, екс-міністр енергетики США

"Сланцева революція дуже позитивно вплинула на Сполучені Штати. Але США хочуть, аби і Європа відчула на собі ці позитивні зміни. Особливо можливість отримання скрапленого газу може вплинути на Східну Європу, зупинивши залежність від одного монопольного джерела постачання газу, яка призводить до двох проблем: енергетичної залежності та високих цін на енергоносії, які стримують економічне зростання", - заявив пан Річардсон під час візиту до Києва.

Присутність американських компаній дозволить вирішити і практичніше питання - проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор - каже Михайло Гончар. Попри те, що міжнародні юристи запевняють, що Туреччина не наважиться порушувати міжнародну конвенцію, що гарантує вільний прохід кораблів Чорноморськими протоками, проблему проходження Босфору - відомо чи несвідомо - недооцінюють і розробники проекту, і консультанти, - вважає пан Гончар.

Але навіть присутність американців не врятує від неузгодженості у самій Україні - каже Михайло Гончар. Одним із останніх яскравих прикладів того, що "права рука не відає, що коїть ліва" експерт називає подання до парламенту урядового законопроекту про реформування "Нафтогазу". Ухвалення цього закону і приватизація "Нафтогазу" може призвести до того, що російський "Газпром" стане новим власником української ГТС, і тоді танкери, що розвантажуватимуться у Південному, будуть позбавлені "труби", аби транспортувати паливо до споживачів.