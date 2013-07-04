У Португалії поглиблюється політична та економічна криза

Image caption Уряд прем'єр-міністра Португалії останнім часом залишило два міністри

Прем'єр-міністр Португалії готується провести переговори щодо зміцнення своєї коаліції. Нещодавно у відставку подали два міністри.

Педру Пасуш Коелью намагається втримати своїх партнерів-консерваторів в уряді, щоб розрядити політичну кризу і уникнути дострокових виборів.

Його коаліцію критикують за методи жорсткої економії, які були вимогою міжнародного кредиту Португалії.

Але процентні ставки за португальським облігаціями знизилася нижче 8%.

Пізніше у четвер президент Анібал Каваку Сілва зустрінеться з прем'єр-міністром та іншими політичними лідерами.

Як повідомляє, кореспондент BBC з Лісабона Елісон Робертс, президент хоче уникнути дострокових виборів.

Ліві опозиційні партії вимагають дострокових виборів, а опитування громадської думки свідчать про те, що консерватори, які зараз при владі, не отримають хорошого результату.

Напередодні великий антиурядовий мітинг у центрі Лісабона провела Комуністична партія.

Політичний шторм

Політична криза розпочалася у понеділок, 1 липня, коли у відставку подав міністр фінансів Вітор Гаспар, який два роки відповідав за втілення політики заходів жорсткої економії.

Прем'єр-міністр вирішив замінити його колишнім міністром фінансів Марією Луїс Альбукерке, яка за словами кореспондента ВВС, є прихильницею жорсткої економії.

У вівторок у відставку також подав міністр закордонних справ Португалії та партнер прем'єра по коаліції Паулу Портуш.

Кореспондент ВВС переконаний, що президент Португалії чинить тиск на коаліцію, аби налагодити ситуацію, враховуючи дуже несприятливу реакція на кризу на фондових ринках.

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що він стежить за ситуацією "із занепокоєнням".

Португалія отримала міжнародну допомогу на суму понад 78 млрд євро у травні 2011 року за умови, що країна впроваджуватиме заходи суворої економії.

Останніми днями в країні відбулися протести протести проти запланованих реформ жорсткої економії.

Португалія протягом останніх двох років перебуває в стані рецесії, очікується, що цього року економіка країни скоротиться на 2,3%.