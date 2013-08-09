Утилізаційний збір: "не рий іншому яму"

Image caption Покупці авто заплатять за їхню майбутню утилізацію

Українські автовиробники, які були головними лобістами запровадження спеціального збору на утилізацію авто, незабаром і самі можуть стати платниками цього збору.

Закони "Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів", а також закон про відповідні зміни до Податкового кодексу, які і передбачають запровадження утилізаційного збору, були ухвалені 4 липня. Незважаючи на вкрай негативну реакцію ЄС та Японії - головних постачальників імпортних авто в Україну - 2 серпня президент підписав цей закон.

За кілька днів представництво ЄС поширило заяву, у якій, зокрема, йдеться про те, що "цей закон є ще одним ударом по експортерах транспортних засобів з ЄС, яким вже було завдано шкоди необґрунтованим підвищенням мит на автомобілі в березні. ЄС повторно закликає Україну скасувати обидві норми".

Будуй або плати

Згідно із законом, утилізаційний збір має почати стягуватися від 1 вересня. Вважалося, що крім задекларованих позитивних наслідків для довкілля - кращої утилізації старих авто, - закон дозволить зменшити обсяги імпорту, оскільки через цей збір імпорті авто подорожчають. У такий спосіб українські виробники розраховували отримати конкурентну перевагу на ринку.

Проте закон також передбачає, що вітчизняний автовиробник має або платити збір, або створити мережу центрів з утилізації, якої в українських автовиробників немає так само, як і у імпортерів авто. Саме через це вже з 1 вересня українські автовиробники, які не встигнуть побудувати утилізаційні пункти, платитимуть збір так само, як і імпортери.

Цей закон є ще одним ударом по експортерах транспортних засобів з ЄС, яким вже було завдано шкоди необґрунтованим підвищенням мит на автомобілі в березні. ЄС повторно закликає Україну скасувати обидві норми із заяви представництва ЄС в Україні

Вартість будівництва одного заводу з утилізації авто експерти оцінюють приблизно у 7 млн. євро. А відтак, можна припустити, що не всі українські автовиробники за місяць знайдуть кошти, аби виконати вимоги закону.

Тим часом розуміючи, що в кожному разі після запровадження утилізаційного збору авто подорожчають, українці кинулися купувати авто, переважно закордонного виробництва. За липень, поки вирішувалося питання, чи підпише президент Янукович закон про утилізаційний збір, продажі авто в Україні зросли на понад 18% у порівнянні із червнем. Проте дилери передбачають різке скорочення продажів після початку сплати утилізаційного збору у вересні.

А як у Росії?

Майже рік тому, у вересні 2012 року аби підтримати власний автопром, Росія запровадила утилізаційний збір на авто, що постачаються до країни, зокрема, і з України.

Аналітики та учасники ринку, зокрема, і у самій Росії, розглядали його як спосіб надолужити втрати, яких зазнає російський автопром від різкого зниження мит на імпорт автомобілів, що було однією із умов приєднання Росії до СОТ. Проте згодом утилізаційний збір став причиною скарги ЄС до СОТ на Росію. Потім до цих консультацій приєдналася і Україна, адже після запровадження збору легкові авто українського виробництва у Росії подорожчали на 600-1000 доларів, а вантажні додали у ціні до 20 тисяч доларів.

Те, що від самого початку для Росії утилізаційний збір був заходом, спрямованим на захист ринку, а не екології, свідчить і те, що за рік стягнення цього збору в Росії не було збудованого жодних нових потужностей з утилізації авто.