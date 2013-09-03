Microsoft купує мобільний бізнес Nokia

Image caption Керівник Microsoft Стів Баллмер вважає, що угода піде на користь компанії, співробітникам та споживачам

Компанія Microsoft погодилася купити підрозділ Nokia з виробництва мобільних телефонів за 5,4 млрд євро (7,2 млрд доларів).

В межах цієї угоди Nokia передасть Microsoft свої патенти на навігаційні послуги.

У спільному прес-релізі дві компанії оголосили, що завершення угоди можна чекати на початку наступного року, коли в Microsoft увійдуть 32 тисячі співробітників Nokia.

Nokia не витримала конкуренцію з Samsung та Apple, а Microsoft із запізненням вийшла на ринок мобільних пристроїв.

"Це рішучий крок у майбутнє – виграш для наших співробітників, акціонерів та споживачів продукції обох компаній", - заявив генеральний директор Microsoft Стів Баллмер, який сам скоро має піти на пенсію.

Угода має бути схвалена регулювальними органами, а також акціонерами Nokia.

Надолуження відставання

Перехід споживачів на смартфони та планшети був несподіванкою для компанії Microsoft, яка традиційно домінувала у сегменті настільних та портативних комп’ютерів.

На ці зміни компанія реагувала, на думку критиків, занадто повільно. Минулого року Microsoft випустила власний планшет Surface, проте його продажі були незначними.

Купуючи мобільний бізнес Nokia, Microsoft розраховує знайти оптимальну стратегію для мобільних ринків, вважають аналітики.

"Мобільні технології мають гігантських потенціал, але в Microsoft ця сфера була розвинута слабко. Очевидно, що головним пріоритетом компанії є виправлення мобільної стратегії. Ця угода – чудовий крок, єдине питання – чи вдасться її реалізувати", - зауважує Манодж Менон з консалтингової компанії Frost & Sullivan

10 років під брендом Nokia

Колись Nokia була лідером світового ринку мобільних телефонів, однак за другий квартал у порівнянні з аналогічним періодом минулого року її продажі впали на 24%.

Зокрема, мобільних телефонів було продано 53,7 мільйонів одиниць, що на 27% менше за другий квартал 2012 року.

Однак продажі нових смартфонів Lumia з операційною системою Windows за цей період зросли.

Пан Менон вважає, що злиття підвищить сумісність пристроїв та програмного забезпечення.

Microsoft погодилася на умову протягом 10 років випускати мобільні телефони під брендом Nokia.