ЄС підтримав нові жорсткіші антитютюнові закони

Європейські парламентарі проголосували за жорсткіші закони, які регулюють обіг цигарок, зокрема, йдеться про більші застережні написи на пачках цигарок та обмеження на електронні сигарети.

Такі заходи спрямовані на те, щоб запобігти поширенню куріння серед молоді.

У проекті закону депутати пропонують прирівняти електронні цигарки до лікарського засобу. Цей пристрій не містить тютюну, але все одно насичує організм нікотином.

Ментолові сигарети та інші ароматизовані цигарки пропонують заборонити.

Також більше не продаватимуться цигарки у невеликих пачках - до 10 штук - і тонкі цигарки, марковані як жіночі.

Вважається, що малі пачки цигарок є популярними серед молоді.

Євродепутати також підтримали пропозицію збільшити повідомлення про шкоду для здоров'я, надруковане на пачці цигарок, до 65% площі пачки. Це менше ніж 75% площі, запропонованих у початковому проекті закону, презентованому депутатом від британських лейбористів Ліндою МакЕван.

На даний час існує вимога, що попередження має займати 30% площі пачки цигарок з одного боку та 40% з іншого.

Шлях законопроекту

Антитютюнова директива ЄС пройшла у Європейському парламенті лише перше читання. Вона може стати повноцінним законом у 2014 році. На парламентарів намагалися влинути як представники тютюнової індустрії, так і поборники здорового способу життя.

Пропозиції також містять заборону слів на кшталт "легкі", "середні" та "з низьким вмістом смол", які вводять в оману, а також заборону жувального тютюну, який називають снус, хоча Швеція збереже його як вийняток.

Після узгодження усіма 28 країнами-членами ЄС, ці норми стануть законом.

Після голосування у вівторок відбудуться переговори з Радою, до якої входять відповідні міністри ЄС. Парламентарі зможуть обійтися без другого голосування та ухвалити закон за прискореною процедурою, щоб він був прийнятий перед виборами Європарламенту у 2014 році.

Суперечки щодо е-сигарет

Велика Британія уже оголосила, що електронні сигарети будуть ліцензуватися як лікарські засоби з 2016 року.

Продажі пристроїв без тютюну у всьому світі стрімко зросли після заборони паління в громадських місцях.

Але активісти твердять, що зростаюча популярність е-сигарет є небезпечною. Вони твердять, що електронні цигарки підривають здобутки років анти-тютюнових зусиль та можуть особливо шкодити дітям та людям, що не палять.

Електронні сигарети створені для імітації паління без вживання тютюну. Пристрої перетворюють нікотин та інші хімічні речовини на дим, який вдихається.

Тютюнові вироби повинні виглядати і смакувати як тютюнові продукти Тоніо Борг, комісар ЄС з питань охорони здоров'я

Виробники е-сигарет твердять, що пристрій потенційно може зберегти мільйони життів, і його використання не можна обмежувати, тому що він може значно скоротити хвороби, пов'язані з палінням.

Антитютюнові активісти кажуть, що електронні сигарети обманом залучають молодь до паління.

"Тютюнові вироби повинні виглядати і смакувати як тютюнові продукти", - заявив комісар ЄС з питань охорони здоров'я Тоніо Борг, подаючи пропозицію.

Нові вимоги щодо упаковки також пропонують поширити і на самокрутки.

Країни ЄС також зможуть у певних випадках зобов'язати виробників тютюну продавати його без брендингу.

Витрати на охорону здоров'я

Єврокомісія твердить, що пачки сигарет повинні бути достатньо великими - щонайменше 20 цигарок, щоби візуально передати видимітсь шкоди від куріння.

Така вимога уже діє в 14 країнах ЄС, у ще чотирьох країнах кількість сигарет в пачці має бути не менше 19, але у Британії та Італії дозволено продавати пачки по 10 цигарок.

За даними Єврокомісії, щороку від хвороб, викликаних палінням, помирає майже 700 тисяч європейців, що дорівнює населенню Франкфурта чи Палермо. Витрати на охорону здоров'я у ЄС оцінюються у 25,3 млрд євро щорічно.

У 2009-2010 році у Британії продажі тютюнових виробів становили 14,6 млрд доларів, що становить 2% доходів держави від податків.