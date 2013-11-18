З російським газом повернулися і суперечки про борги

Копирайт изображения Reuters Image caption Все повертається - і газ, і борги

Тоді як український міністр енергетики заявляє, що до кінця року питання оплати імпорту російського газу буде вирішено, у російському "Газпромі" кажуть, що жодних домовленостей про розстрочку 1,3 мільярдного боргу немає.

"Досягнуті компромісні рішення, які дозволять Україні своєчасно сплачувати за газ за новим графіком, який було підписано, за природні ресурси, які ми отримуємо. І у той таки час задовольнити потреби усіх наших партнерів - і щодо постачальника, "Газпром", і щодо транзиту (російського газу - ред.) у Європу", - заявив міністр енергетики Едуард Ставицький.

Раніше, коли наприкінці жовтня з'ясувалося, що український "Нафтогаз" не сплатив за серпневий імпорт газу і заборгував "Газпромові" майже 900 млн доларів, Едуард Ставицький казав, що цю заборгованість буде ліквідовано за кілька днів.

На початку листопада Київ узагалі припинив імпорт російського газу. Тоді міністр енергетики заявляв, що, швидше за все, Україна не купуватиме російського газу до кінця року, оскільки накопичила достатні запаси у підземних сховищах.

Проте Київ відновив закупівлі російського газу після останніх переговорів між керівництвом "Нафтогазу" та "Газпрому", що відбулися наприкінці минулого тижня у Москві.

Досягнуті компромісні рішення, які дозволять Україні своєчасно сплачувати за газ за новим графіком, який було підписано Едуард Ставицький, міністр енергетики України

За цей час, за підрахунками російської сторони, до боргу додалися неплатежі вересня, і на даний момент загальний борг "Нафтогазу" сягає 1,3 млрд доларів - кажуть у "Газпромі".

"У нас ніяких документів про розстрочку платежів із Україною немає. "Газпром" дотримується того, що заборгованість України перед компанією за поставки газу становить 1,3 млрд доларів", - заявив речник російської компанії Сергій Купріянов у коментарі Reuters.

У нас ніяких документів про розстрочку платежів із Україною немає Сергій Купріянов, "Газпром"

Водночас українська сторона наполягає, що сплата боргу за російський газ відбувається ледве не щодня:

"Я вже говорив, що минулого тижня було сплачено більше, ніж 20%. Щодня ідуть платежі", - каже український міністр енергетики.

Тим часом український президент Віктор Янукович заявив, що Київ не втрачає сподівань на перегляд газових контрактів із Росією, укладених у січні 2009 року:

"Ми не припиняли і не припиняємо переговори з нашими сусідами і ведемо роботу. Є надії, що знайдемо спільну мову в цьому дуже і дуже непростому питанні", - заявив президент Янукович, оцінивши загальні збитки України від підписаного у січні 2009 року газового контракту у 20 млрд доларів.