Рішення НБУ: "історична" зміна курсу і посилення контролю

Копирайт изображения AFP Image caption В НБУ запевняють, що нововведення не стосуватимуться населення

НБУ несподівано різко змінив офіційний курс гривні, знизивши його до 8,7 грн/дол, та ухвалив дві постанови, які посилюють контроль за валютними і грошовими операціями на ринку.

"Останнім часом виникла певна напруга на міжбанківському валютному ринку, що пов’язано із ситуативним поєднанням низки внутрішніх і зовнішніх чинників. Зараз немає підстав стверджувати, що це довгостроковий тренд. Національний банк України, у свою чергу, має достатньо інструментів для врегулювання короткострокової нестабільності на ринку", - заявив у п'ятницю голова НБУ Ігор Соркін.

Представники найбільших українських банків, що були присутні на нараді у Нацбанку, схвально відгукнулися про обидві ініціативи регулятора. А рішення про зниження офіційного курсу і його лібералізацію дехто з банкірів назвав "історичним".

"Головне історичне рішення, яке навіть не оформлене ніякою постановою, - Нацбанк нарешті усунув двоякість валютного курсу. Офіційний валютний курс та ринковий стали єдиними. Той курс, що був, стримував українську економіку", - заявив старший радник "Альфа-Банку" Роман Шпек.

"Курс НБУ не відбивав те, що відбувалося в економіці. За старим курсом наша економіка була би абсолютно неконкурентоздатною, - вважає голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет. - Офіційний курс наразі відбиває сьогоднішню ситуацію. З економічної точки зору це треба було зробити раніше, два-три місяці тому".

"Нарешті ми побачили у офіційному курсі реалії економіки", - заявив голова правління банку "Надра" Дмитро Зінков.

Банкіри також висловили сподівання, що "реальний" офіційний курс відновить довіру населення до НБУ та банківської системи.

"Момент істини"

Напередодні Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 8,708. Досі, починаючи з липня 2012 року, офіційний курс утримували на рівні 7,99 грн/дол., хоча комерційний курс останні місяці сягав 8,3 грн/дол.

Коментуючи це рішення, директор генерального грошово-кредитного департаменту НБУ Олена Щербакова заявила, що його ухвалення було досить болісним для центробанку, але довгоочікуваним у бізнес-середовищі. За її словами, "краще бути у тренді ринку і працювати за ринком", і тоді "буде менше запитань і до Нацбанку, і до комерційних банків".

"Рано чи пізно момент істини настає, коли треба із чогось починати", - сказала представниця НБУ.

За її словами, впродовж попередніх двох тижнів, коли курс на міжбанківському ринку доходив до 9,4 гривні за долар, НБУ намагався, не вдаючись до адміністративних заходів, впоратися із ситуацією класичними ринковими методами, зокрема і валютними інтервенціями. Але згодом вирішив піти на запровадження тимчасових адміністративних обмежувальних заходів.

Відтепер, за словами Олени Щербакової, офіційний курс визначатиметься залежно від ринкового і "має змінюватися щодня".

Головне історичне рішення - Нацбанк нарешті усунув двоякість валютного курсу. Офіційний валютний курс та ринковий стали єдиними Роман Шпек, старший радник Альфа-Банку

Водночас вона не уточнила, яку суму із валютних резервів НБУ витратив на підтримку курсу гривні, пообіцявши, що ця статистика стане відомою незабаром.

Згодом НБУ оприлюднив офіційну статистику щодо стану валютних резервів на кінець січня. Згідно із даними НБУ, на 1 лютого 2014 року обсяг міжнародних резервів становив 17,8 млрд дол. На валютну стабілізацію Нацбанк витратив 1,7 млрд дол., а на виплату зовнішніх боргів - 1,1 млрд дол.

Втім, на скільки зменшилися валютні резерви НБУ впродовж перших днів лютого, коли тиск на гривню був найвідчутнішим, поки що залишається невідомим.

Історичний мінімум

8,7 грн/дол. - це мінімальний офіційний курс гривні за всю історію її існування. Попри це, в НБУ запевняють, що ситуація на валютному ринку керована. Історичний мінімум міжбанківського курсу гривні було зафіксовано у грудні 2012, коли котування сягнули 10 грн/дол.

Новий офіційний курс гривні наразі перевищує середньорічний курс, на основі якого розрахований бюджет 2014 року.

У НБУ кажуть, що до кінця року ще багато часу, і після стабілізації ситуації на грошовому та кредитному ринках офіційний курс цілком може вкластися у задані рамки.

Нарешті ми побачили у офіційному курсі реалії економіки Дмитро Зинков, голова правління банку "Надра"

В уряді кажуть, що наразі не збирають переглядати бюджетні показники через зміну офіційного курсу.

"Те, що відбувається зараз - це є тимчасове явище. І наші банкіри підтверджують, що у тих обставинах, які склалися, буде нормалізація", - заявив перший заступник міністра економічного розвитку Анатолій Максюта.

На лібералізації курсоутворення в Україні довгий час наполягав МВФ, який вважає, що гнучкіший курс гривні зняв би тиск з валютного та грошового ринку, і позитивно вплинув би на платіжний та торговельний баланси України.

Відповідаючи на запитання, чи дозволить останнє рішення НБУ щодо лібералізації курсу швидше відновити переговори із МВФ, Олена Щербакова заявила, що "Україна завжди відкрита для переговорного процесу", але, з огляду на попередні заяви, МВФ "має аплодувати цьому рішенню". Втім, днями у фонді заявили, що "українська влада не висловила зацікавленості у відновленні співпраці".

Постанови

Паралельно із рішенням про зниження офіційного курсу гривні одразу на 70 копійок, Національний банк також ухвалив дві постанови, якими посилив контроль за валютними та грошовими операціями на ринку.

Як повідомив голова НБУ Ігор Соркін, ці постанови матимуть тимчасовий характер, і їх скасують при поліпшенні ситуації на валютному та грошовому ринках.

Він також наголосив, що посилення контролю стосується лише роботи банків та юридичних осіб, і що ці постанови не передбачають жодних змін чи обмежень для звичайних громадян.

Ми намагалися на цьому етапі обійтися нульовим ефектом для фізичних осіб, ми не зачепили їхні інтереси, враховуючи, що ситуація є не настільки критичною, аби запроваджувати якісь обмежувальні заходи Олена Щербакова, НБУ

Водночас директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова розтлумачила, що одна із постанов ("Про механізм оперативного підтримання ліквідності банків", №48) передбачає підтримку банківської ліквідності на той випадок, якщо банки зіткнуться із відтоком вкладів населення. Вона наголосила, що цього наразі не відбувається, але у випадку такого розвитку подій "у нас буде інструмент швидкого реагування".

Друга постанова ("Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій", №49), за словами Олени Щербакової, передбачає посилений моніторинг за усім спектром операцій банків, пов'язаних із діяльністю суб'єктів господарювання.

"Ми намагалися на цьому етапі обійтися нульовим ефектом для фізичних осіб, ми не зачепили їхні інтереси, враховуючи, що ситуація є не настільки критичною, аби запроваджувати якісь обмежувальні заходи (для населення - Ред.)", - додала Олена Щербакова, підкресливши, що ухвалені НБУ постанови не передбачають жодних обмежень чи змін до правил торгівлі готівковою валютою для населення або обмежень на зняття та відкриття депозитів.

Мета цих заходів - прибрати спекулятивний тиск на валютному ринку, пояснили у Нацбанку.

Із цим погоджуються і представники великих банків, твердячи, що постанови передбачають ускладнення життя для спекулянтів, тоді як "реальний бізнес" не повинен відчути великих складностей через жорсткіші правила роботи на валютному та грошовому ринках.

"З точки зору економіки я не бачу проблем для корпоративних клієнтів. Для реального сектору я проблем не бачу", - каже голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет. Те, що згідно із новими правилами, на покупку валюти для своїх клієнтів банкам тепер відводиться 5 днів від подачі відповідної заявки, за словами банкіра, також не проблема, бо зазвичай ці платежі і так плануються заздалегідь, а у випадку, коли валютні кошти потрібні клієнтові терміново, у банків є інструменти, які дозволять здійснити платіж, якщо "це не спекулятивна операція".

Втім, принаймні в одній постанові (№49), міститься пункт, що стосується фізичних осіб, для яких продаж валюти на міжбанківському валютному ринку для подальшого переказу за кордон обмежено 50 тис/ грн на місяць.