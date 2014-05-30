МВФ та НБУ обговорили проблеми банків

Копирайт изображения UNIAN Image caption Так виглядала черга вкладників банку "Родовід" на початку 2009 року. На його порятунок із державного бюджету було витрачено 8,4 млрд грн, цільове використання яких і досі під питанням

Технічна місія МВФ та керівництво Нацбанку обговорили проблеми, із якими зіткнулися українські банки останнім часом, а також питання прозорості роботи банківської системи.

Під час зустрічі із представниками МВФ голова Нацбанку Степан Кубів наголосив, що НБУ планує виконати всі пункти угоди з МВФ, згідно із якою Україна може отримати кредит понад 17 млрд дол.

Одна із умов цієї угоди - перевірка українських банків на міцність.

Як повідомляє прес-служба НБУ, "з метою посилення довіри до банків України та забезпечення фінансової стабільності банківської системи Національним банком України розпочато діагностичне обстеження 35 найбільших за розміром активів банків України. Цей захід передбачений програмою stand-by Міжнародного валютного фонду і проектом Світового банку з підтримки фінансового сектору України".

У Нацбанку також повідомляють, що так звані стрес-тести провадитимуть незалежні аудиторські фірми.

Перевірка банків відбуватиметься у два етапи:

"На сьогодні банками І групи (найбільші банки, що працюють в Україні - Ред.) укладено договори з аудиторськими фірмами і з 26 травня 2014 року в зазначених банках розпочалася діагностика. Діагностичне обстеження 20 наступних найбільших за розмірами активів банків розпочнеться 15 липня 2014 року", - повідомляють у НБУ і зазначають, що "за результатами діагностичного обстеження в разі потреби банки розроблять програми капіталізації або плани реструктуризації".

Банки ризикують

Напередодні колишній заступник голови НБУ, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко заявив, що половина із 35 банків, де відбуватиметься стрес-тестування, можуть не пройти перевірку.

"Думаю, що близько 50% банків не пройдуть ці тести, і у них буде негативний або нульовий капітал, і виникне питання про рекапіталізацію", - заявив економіст.

Водночас Олександр Савченко вважає, що державі не варто знову підтримувати проблемні банки, "тому що на відміну від Сполучених Штатів та Англії, у нас це призводить лише до корупції".

Експерт також вважає, що ті банки, власники яких відмовляться збільшувати капітал, треба ліквідувати чи об'єднати із більш потужними, а не рятувати а рахунок коштів держави або кредиторів.

На початку цього тижня міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що за перші чотири місяці цього року відтік депозитів із українських банків перевищив 75 млрд грн.

"Нестабільна ситуація в роботі банківського сектора, 75 мільярдів - відтік депозитів, а це призводить до нестачі кредитного ресурсу та нестабільності валюти", - заявив Олександр Шлапак.

Відтік вкладів із банків накладається також і на зростання обсягів неповернення кредитів клієнтами банків. Особливо це стосується валютних позик, які із девальвацією гривні стали для багатьох позичальників непосильно дорогими.

Під час фінансової кризи 2008-2009 років із державного бюджету на порятунок банків було витрачено близько 17 млрд грн. Згодом тодішня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, пояснюючи різку девальвацію гривні із 5 до 8 грн/дол, заявила, що "майже 80% грошей, які були спрямовані на рефінансування комерційних банків, пішло, на жаль, на валютні ринки".