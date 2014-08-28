"Малайзійські авіалінії" продовжують зазнавати втрат

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В авіакомпанії заявили про подальші фінансові втрати у другому півріччі через дві трагедії з її літаками.

У заяві компанії вказується, що вона зіткнулась з "різким скороченням" показників щотижневих замовлень.

Заяву оприлюднили після повідомлення про те, що "Малайзійські авіалінії" у другому кварталі 2014 року зазнали чистих збитків на суму 97,4 мільйонів доларів.

Дві катастрофи

На авіакомпанію вплинули катастрофа рейсу MH17 на сході Україні, а також зникнення рейсу MH370.

"Ми передбачали вплив ситуації з MH370 на продуктивність компанії у другому кварталі", - розповів виконавчий директор "Малайзійських авіаліній" Ахмад Джахарі Ях'я.

"Тож наша команда багато працювала та докладала зусиль для повернення довіри ринку і відновлення продажів. Як тільки ми почали помічати ознаки відновлення в усіх регіонах, ми зіткнулися з ударом від трагедії рейсу MH17", - додав він.

У п'ятницю керівництво авіакомпанії планує оголосити про схему реструктуризації.