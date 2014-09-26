iPhone, що гнеться, U2 та інші невдачі Apple

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Уявіть, що ви випадково стали свідком того, що відбувалося в піар-відділі Apple минулого тижня. Видовище це було, судячи з усього, не для людей зі слабкими нервами.

Компанія, знаменита тим, з якою легендарною одержимістю вона ставиться до іміджу і всього, що з ним пов'язано, виявилася безсилою перед обличчям піар-катастрофи. Залишалося лише спостерігати за тим, як ситуація виходить з-під контролю.

Спочатку - метушня навколо нового альбому U2, безкоштовно завантаженого всім покупцям в їх медіатеки iTunes, незалежно від того, хотіли вони почути цю музику чи ні.

У відповідь Apple отримав хвилю обурення і глузувань від користувачів, які вважають, що завантажений без їх згоди альбом, хоч і безкоштовний, серйозно порушив їх свободу вибору і образив музичний смак.

Група U2 при цьому отримала від Apple 100 мільйонів доларів, а її старі альбоми на хвилі цієї історії потрапили в чарти. Несподівано Apple відступилася і випустила спеціальний додаток для видалення альбому з медіатек.

Потім виявилося, що нова модель iPhone 6 Plus з "неймовірно тонким" корпусом з алюмінію може погнутися, якщо її покласти в кишеню. Здавалося б, ось вам ще один приклад із серії "нам би ваші проблеми".

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Ну хто ще, крім хіпстера-невдахи, може запхати величезний телефон в кишеню неймовірно вузьких штанів і відразу же на нього сісти? Однак, як і з усіма історіями, пов'язаними з Apple, новина стала сенсацією. Перше відео, яке демонструє очевидну проблему апарату, вже подивилися 18 мільйонів людей.

Цегла 6

Але на цьому невдачі Apple не закінчилися. Оновлення операційної системи iOS 8.0 принесло набагато серйозніші проблеми. У попередній операційній системі були деякі недоліки, наприклад проблеми інтеграції додатків з Health Kit.

Тому багато власників телефону поспішили завантажити нову систему в перший же день. Незабаром після встановлення оновлення користувачі виявили, що отримали нову порцію дефектів, через які, наприклад, просто неможливо подзвонити.

Це викликало черговий шквал паніки і обурення, незважаючи на те, що для багатьох користувачів сучасного смартфону телефонні дзвінки вже не головна функція.

Нова операційна система перетворює смартфон на "елегантну цеглу", яка не може навіть підключитися до телефонної мережі.

Компанія, яка до цього зберігала мовчання, була змушена відповісти на претензії з приводу свого програмного забезпечення.

На диво, але компанія визнала свою помилку, заявивши: "Ми приносимо вибачення за ті величезні незручності, які відчувають користувачі, і цілодобово працюємо над вирішенням проблеми, щоб підготувати iOS 8.0.2. та надати її користувачам протягом найближчих днів" .

За часів Стіва Джобса власникам iPhone 4 в схожій ситуації попросту сказали, що вони неправі, коли критикують проблеми зі зв'язком. Здається, новий президент Apple Тім Кук обрав більш тактовний підхід до своїх клієнтів.

В очікуванні нової стратегії

У довгостроковій перспективі всі ці події не заподіють великої шкоди компанії, що продала 10 мільйонів нових апаратів за три дні. Кілька телефонів, що гнуться, тихо замінять, а iOS 8.0.2., без сумніву, усуне дефекти попереднього оновлення.

Черги за за смартфонами Apple будуть стояти, незважаючи на невдачі компанії.

Є навіть шанс, що всі ці історії, навпаки, піднімуть популярність телефонів в інших країнах, де продажі ще не почалися.

Однак треба зауважити, що Apple виглядала в ці дні особливо вразливо. Компанія традиційно викликає підвищені очікування перед запуском нового апарату і підкреслює досконалість своїх продуктів на ідеально організованих презентаціях.

Зазвичай Apple однаково успішно справляється як з проблемами, що виникають, так і з незадоволеними клієнтами та ЗМІ. Коли ви в останній раз бачили керівника Apple, який роз'яснював в телеінтерв'ю про те, що щось пішло не так? Можливо, прийшов час змінити підхід?