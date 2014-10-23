Вигадливий долар: як українці купують валюту

Копирайт изображения UNIAN Image caption Попри встановлений Нацбанком курс у 12,95 грн/дол, вартість одного "зеленого" подекуди досягає і 15 гривень

Десять обмінників підряд, і в жодному - ані долара. Киянка Ірина розповідає: нещодавно їхала у відрядження за кордон, тож треба було купити валюту. У її пошуках безуспішно обійшла ледь не всі обмінні пункти у центрі міста.

Коли вже майже втратила надію - знайшлися-таки кілька "зелених" в одній з кас у переході на Майдані Незалежності - і ті вправно вихопив чоловік у черзі перед нею.

Свою валютну проблему Ірина вирішила аж у Мінську, куди поїхала у відрядження, - там і знімала долари із банківської картки, проте тепер - зі значною комісією.

Жінка пояснює: могла б купити валюту в обмінниках і на місці, от тільки гривні віднедавна ніде не міняють - ані в Білорусі, ані в Росії, ані деінде.

Така сумна ситуація для українців - не рідкість. За іронією, навіть сама голова Нацбанку України Валерія Гонтарева якось втрапила у таку халепу.

Інцидент стався на початку жовтня - Валерія Гонтарева вирішила показово придбати в одному зі столичних банків 200 доларів. Найближчим відділенням виявилося відділення "Сбербанку России", однак тамтешня касирка не тільки не продала голові НБУ валюту, а й відмовилася будь-як пояснювати таку позицію.

Нові правила

Уже місяць, як НБУ запровадив нові адміністративні обмеження, за якими банк може у одні руки впродовж дня продати валюти не більше, ніж на 3 000 гривень - це при нинішньому курсі близько 230 доларів. Ще раніше українцям заборонили знімати валюту з карток та отримувати у ній перекази з-за кордону.

Наприкінці вересня в Нацбанку заявляли, що нові заходи мали б зміцнити гривню і "збити" шалений попит на іноземні гроші. Вочевидь, поки це "збило" тільки пропозицію.

Кияни скаржаться, що купити навіть ці 230 доларів - велике везіння. Обходити відділення навмання у пошуках валюти – справа невдячна, а якщо ж долари в касі таки знайдуться - доведеться вистоювати черги, іноді - й по кілька годин.

Сумнівні способи

Такі дії з боку регулятора і влади – це прекрасні умови для розквіту тіньового і чорного валютних ринків Олександ Сугоняко, голова Асоціації українських банків

Тим часом біля порожніх столичних обмінників знову почали чергувати так звані "міняйли" - відомі героїв із 90-х. У молодиків у чорному чи непримітних на перший погляд жіночок валюту можна придбати без паспортів і лімітів, щоправда за один долар доведеться віддати значно більше, ніж просять у банках і обмінниках, – подекуди аж до 15 грн.

За такий бізнес їм загрожує від 500 до 748 гривень штрафу. У міліції кажуть, що оперативно реагують на усі повідомлення про діяльність як одичних "міняйл", так і незаконних великих обмінних пунктів.

Зокрема, на сайті МВС повідомляють, що впродовж останніх двох тижнів Департамент державної служби боротьби із економічною злочинністю склав майже півтисячі протоколів про порушення у валютних операціях. У ході проведення перевірок міліція вилучила понад 130 тисяч доларів та близько 13,7 тисяч євро.

"Питання появи чорного ринку обміну валют – це, на жаль, наслідки, м'яко кажучи, дуже неефективної роботи регулятора, тобто Національного банку України", - каже радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Копирайт изображения AFP Image caption Голова НБУ сама потрапила у казус, не зумівши придбати у банку $200

Сумніваються в МВС і у законності ще одного популярного способу валютного обміну - онлайн аукціонів, де знаходять одне одного охочі придбати та продати долари й євро.

Вартість на них зазвичай також значно вища від офіційно встановленої Нацбанком - так долар при офіційному курсі у 12,95 грн/дол тут в середньому коливається при продажу у межах 13,5-14,5 грн/дол. При цьому заявок на купівлю значно більше від заявок на продаж.

Сайти, які розміщують такі валютні аукціони, попереджають, що не беруть безпосередньої участі в обмінних операціях і не несуть жодної відповідальності за достовірність оголошень про купівлю-продаж.

Упродовж кількох тижнів ми зможемо задовольнити відкладений валютний попит, а спільна робота із силовими органами дозволить якщо не ліквідувати чорний ринок валюти, то суттєво зменшити його обсяг Олександр Писарук, заступник голови Нацбанку України

Схожі платформи існують і в соціальних мережах. І якщо на великих веб-сайтах теоретично існує певний механізм перевірки – адміністрація платформ обіцяє видаляти недостовірні заявки та навіть користувачів, що їх розміщують, - то у соцмережах відсутня майже будь-яка модерація. Тож усі ризики і небезпеки при таких сумнівних обмінах покупці і продавці іноземних грошей беруть на себе самостійно.

"Відкладений" попит

Нині у НБУ кажуть, що знову дозволять вільно купувати долари і євро вже за кілька тижнів – як тільки знизиться спекулятивний попит.

За словами першого заступника голови Нацбанку Олександра Писарука, їхні "тимчасові обмеження" вже демонструють позитивні результати: валютний ринок почав функціонувати у більш збалансованому стані, обсяги заявок на купівлю валюти поступово зменшуються, "і навіть чорний ринок валюти демонструє зменшення спредів".

"Маємо надію, що упродовж кількох тижнів ми зможемо задовольнити відкладений валютний попит, а спільна робота із силовими органами дозволить якщо не ліквідувати чорний ринок валюти, то суттєво зменшити його обсяг", – заявив Олександр Писарук.

При цьому багато хто в експертному середовищі не згоден із позицією НБУ. "Такі дії з боку регулятора і влади – це прекрасні умови для розквіту тіньового і чорного валютних ринків", - стверджує голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

За оцінками оглядачів, внаслідок обмежувальних закладів НБУ "відкладений" попит на валюту зріс до рівня 1 млрд доларів. При цьому раніше Олександр Писарук заявляв, що йому "важко оцінити", яким є нині незадоволений попит на валюту, що тисне на курс, через "досить великі обсяги" тіньового ринку і запевнив, що "за місяць-два" попит буде погашено.

"Реальний попит на долар існує, і він зріс за цей час, і рано чи пізно воно вибухне", - зазначає пан Сугоняко.

За його словами, тимчасові адміністративні заходи з боку НБУ не зможуть зупинити падіння гривні, спричинене загальною кризовою ситуацією в економіці, і стабілізувати валютну ситуацію у довгостроковій перспективі.