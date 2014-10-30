Скільки ще падатиме рубль

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Спроби російського Центробанку зупинити падіння рубля безуспішні: тільки за жовтень він знецінився на 8%, а ЦБ при цьому витратив на підтримку курсу понад 22 млрд доларів зі своїх резервів. Невже в цій ситуації дійсно нічого не можна зробити?

Банк Росії зараз робить те, відмову від чого він декларував з кінця минулого року: вручну регулює курс рубля, хоча вже з 1 січня 2015 року, тобто за два місяці, повинен повністю відмовитися від цієї практики.

Вільно плаваючий рубль, незважаючи на всі труднощі російської економіки, як і раніше лишається пріоритетом монетарної влади. В ЦБ поділяють модну зараз в розвинених країнах концепцію інфляційного таргетування. Це значить, що приділяти увагу треба не стільки підтримці стабільного курсу, скільки контролю над інфляцією.

Проблема в тому, що в результаті й інфляція все одно зростає (8% до кінця року замість запланованих 5%), й курс національної валюти знижується. І коли припиниться це оновлення цифр, абсолютно незрозуміло.

Російська служба Бі-бі-сі спробувала відповісти на головні питання, що виникають у зв'язку з падінням рубля.

Що відбувається?

Під тиском цін на нафту, які продовжують знижуватись, уповільнення російської економіки (викликаного внутрішніми структурними проблемами), західних санкцій і відповідного продовольчого ембарго Росії проти Заходу - рубль неухильно знижується.

У четвер, 30 жовтня, вартість долара наблизилася до 43 рублів, а вартість євро перевищила 54.

Не можна сказати, щоб це було зовсім невигідно російській владі. Адже, за словами міністра фінансів Антона Силуанова, зміна курсу долара на 1 рубль "дає 200 млрд рублів до бюджетної системи" на рік (4,6 млрд доларів). Половину доходів федерального бюджету становлять надходження від експорту нафти і газу, за які західні партнери Росії розплачуються валютою.

Копирайт изображения Reuters Image caption Протягом жовтня Центробанк більше десяти разів підвищував верхню межу коридору бівалютного кошика

Більш того, ще наприкінці минулого року деякі аналітики говорили про переоціненість національної валюти Росії і про те, що в уряді якщо і не хочуть, то принаймні не виключають її плавного ослаблення. У підсумку саме це і сталося в січні, коли почався перший раунд падіння рубля.

Центробанк потрапив у ситуацію, яку шахісти називають ситуацією цугцвангу: будь-який хід лише погіршує твої позиції Михайло Бєляєв, головний економіст Інституту фондового ринку та управління

Але ось динаміка цього зниження, судячи з усього, нікого у високих кабінетах не порадувала. Навесні почали діяти перші санкції проти Росії, за ними посипалися нові - з кожним разом все більш болісні. Як наслідок, восени почалося нове швидке зниження національної валюти, і тепер вже ЦБ вийшов на валютний ринок, щоб перешкодити процесу.

Нічого не можна зробити?

"Центробанк потрапив у ситуацію, яку шахісти називають ситуацією цугцвангу: будь-який хід лише погіршує твої позиції", - каже головний економіст російського Інституту фондового ринку та управління Михайло Бєляєв.

"З одного боку, ЦБ проводить великі інтервенції і вже витратив чимало грошей, але вони не мають практично жодного оздоровчого ефекту. З іншого боку, ЦБ не може відмовитися від цих дій, оскільки це лише посилить панічні очікування на валютному ринку. А тут психологія відіграє серйозну роль. У будь-якому випадку те, що зараз робить ЦБ, - це все одно що робити примочки хворому на лихоманку Ебола", - вважає економіст.

При цьому нескінченно довго заливати проблеми золотовалютними резервами не вийде. Міжнародні резерви Росії, за даними на 17 жовтня, складали 443,8 млрд доларів. Тільки у жовтні головний банк країни витратив більше 22 млрд доларів, і при збереженні динаміки витрат, до кінця року йому доведеться кинути на підтримку рубля ще близько 40 млрд. "Подушка безпеки" тане на очах.

Деякі провідні економісти пропонують ЦБ вжити рішучих заходів. Якщо вже нинішнє керівництво відомства і далі декларує перехід до плаваючого курсу з 1 січня, то немає сенсу штучно стримувати національну валюту, витрачаючи державні заощадження, заявив днями колишній міністр фінансів Олексій Кудрін.

"Якщо ... ми будемо дотримуватись ринкових інструментів, то я згоден з тим, що потрібно переходити до плаваючого курсу. Більш того: це потрібно робити, не чекаючи наступного року", - заявив пан Кудрін, виступаючи на Форумі стратегічного планування в Санкт-Петербурзі.

Але відпустити рубль у вільне плавання в цій ситуації означає для нього вільне падіння, парирують інші експерти.

"Найкраще, що може зробити ЦБ, - це, що називається, не спускати віз з гори, не відпускати його у вільне падіння. Іншим словами, не залишати рубль без керма і вітрил, а спробувати зробити спуск більш керованим, гладеньким і таким, що не призводить до фінансових шоків", - зазначає завідувач відділом міжнародних ринків капіталу ІСЕМВ РАН Яків Міркін.

На його думку, в розпорядженні Центробанку є чимало інших механізмів, за допомогою яких можна впливати на курс, не спалюючи при цьому в топці валютні резерви: "Прийшов час хитрих, багатозначних, "багатоінструментальних" ходів ЦБ на траєкторії курсу рубля, що знижується".

Скільки реально має коштувати рубль?

Зрозуміти, коли падіння рубля зупиниться, неможливо, враховуючи непередбачуваність факторів, які на нього впливають. Але існують рівноважні точки, обчислювані на основі макроекономічних параметрів - точки, в яких падіння теоретично може сповільнитися або зупинитися.

"Є таке поняття, як фундаментальний курс рубля. Він розраховується як співвідношення грошової маси до резервів ЦБ. З цієї точки зору фундаментальний курс рубля - це 44 рубля за долар", - каже старший аналітик Центру макроекономічного аналізу "Альфа-банку" Дмитро Долгін.

Копирайт изображения Reuters Image caption Екс-міністр Олексій Кудрін вважає, що якщо влада хоче відпустити рубль у вільне плавання, робити це потрібно вже зараз

"Втім, точка в 44 рубля не означає зупинки. Це лише фундаментально обґрунтований курс. Свого роду справедлива вартість: абсолютно не факт, що ринкова вартість повинна дорівнювати справедливій", - зазначає аналітик.

Завідувач відділом міжнародних ринків капіталу ІСЕМВ РАН Яків Міркін нагадує про інший важливий параметр - співвідношення між реальним і номінальним ефективними курсами рубля (на відміну від фундаментального курсу, який відображає ставлення національної валюти до валют інших країн).

Є таке поняття, як фундаментальний курс рубля. Він розраховується як співвідношення грошової маси до резервів ЦБ. З цієї точки зору фундаментальний курс рубля - це 44 рубля за долар Дмитро Долгін, старший аналітик Центру макроекономічного аналізу "Альфа-банку"

За його словами, з середини 1990-х років Банк Росії послідовно стримував знецінення національної валюти, в результаті чого утворився величезний розрив між реальним і номінальним ефективними курсами рубля.

"Я вважаю, що рублю буде комфортніше в проміжку між 40 і 50 рублями. Думаю, що протягом наступного року ми можемо підійти до межі 50 рублів за долар і навіть, можливо, трохи переступимо", - каже експерт.

Необхідно згадати ще один момент, який має значення, якщо говорити про реальний курс рубля (прагматично це знання не має сенсу, але для розуміння є важливим). Інфляція в Росії за останні п'ять років склала 40%. При цьому до січня поточного року курс рубля до долара і євро підтримувався на одному рівні. Умовні 30 рублів, які давали за долар в 2009 році - і ті ж 30 рублів, які давали за нього в кінці 2013-го, - це різні гроші.

Якщо ми з поправкою на п'ятирічну інфляцію порахуємо, скільки коштував долар в січні 2009 року, отримаємо близько 45 рублів. В реальності п'ять років тому долар коштував більше, ніж зараз (оскільки на ті 30 рублів можна було купити стільки ж товарів, скільки тепер на 45).

Втім, від цього знання не легше: скільки б долар не коштував п'ять років тому, зараз - при різкому ослабленні російської валюти - рублеві зарплати знецінюються, імпорт дорожчає, а ціни на ввезені товари розігрівають загальну інфляцію.