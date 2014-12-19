Середній клас Росії першим постраждав від кризи

Копирайт изображения AP Image caption Молодий та нечисленний середній клас Росії першим зіткнувся з економічними труднощами

Вартість західних санкцій, продовольчого ембарго Москви у відповідь та загального сповільнення економіки поступово починає торкатися росіян. Першими під удар потрапили люди з середніми доходами, яким є що втрачати.

Збереження знецінюються, витрати на обслуговування кредитів зростають, а реальні доходи зменшуються.

Про те, як криза вплинула на поведінку середнього класу - у завершальній статті спеціального проекту Російської служби Бі-бі-сі, присвяченому підсумкам року в Росії.

"Я помітив, що мої витрати дуже сильно зросли. Від початку року на даний момент орієнтовно на 25-30% більше грошей я витрачаю на продукти, якісь побутові речі", розповідає 29-річний Дмитро Павлов з Санкт-Петербурга, який працює у сфері цифрового дизайну.

Від початку року на даний момент орієнтовно на 25-30% більше грошей я витрачаю на продукти, якісь побутові речі Дмитро Павлов, Санкт-Петербург

У нього одна дитина, й дружина вагітна другою. За словами чоловіка, якщо у січні на півтижня їм вистачало 1,5-2 тисяч рублів, то зараз ближче до 3 тисяч. І це лише на товари та продукти повсякденного вжитку.

"Ми думали поїхати після Нового року в найближчі країни: Фінляндію, Естонію. Але щось підказує, що це не зовсім вийде. Квитки та витрати на місці - вже набираються немаленькі суми. Скоріше за все, нікуди не поїдемо, будемо сидіти тут", - говорить Дмитро.

Услід за ним те саме можуть повторити мільйони росіян.

Продуктова інфляція по країні вже перевищила 11% та б'є по кишені найболючіше, а перші видаткові статті, які йдуть під ніж, - це традиційно відпочинок та туризм.

Три дня на переправі

"У 2012 році росіяни витратили на відпочинок і туризм 8,1% своїх загальних видатків, що у 2,5 рази більше, ніж у 2000 році", - розповідає директор Незалежного інституту соціальної політики Лілія Овчарова.

У 2013 році, продовжує вона, цей показник знову почав знижуватися через стагнацію, яка намітилася в економіці.

Копирайт изображения AP Image caption Після труднощів на Керчинській переправі влітку 2014 року багато росіян дивляться на відпочинок у Криму без колишнього ентузіазму

"За останні 20 років існування російського виїзного туризму цей сезон - найтяжчий", - говорить директор найбільшого російського туроператора TEZ Tour Володимир Каганер.

У порівнянні з минулим роком попит на тури впав мінімум у два рази, відзначає він. За деякими напрямами - зокрема, турів у Південно-Східну Азію - програми скорочені на 50%.

Спостерігається невеликий приплив охочих відпочити у Єгипті, але і тут зростання складає 2-3%.

За останні 20 років існування російського виїзного туризму цей сезон - найтяжчий Володимир Каганер, директор туроператора TEZ Tour

З тих, хто все-таки має намір відпочити, більшість робить вибір на користь бюджетних готелів. У результаті середній чек на новорічні тури падає.

Перші ознаки кризи у туристичній сфері з'явилися ще влітку, коли одна за одною почали розорятися туристичні компанії. За кілька місяців збанкрутувало близько 20 великих російських туроператорів, постраждало більше 150 тисяч росіян.

Зростає попит на внутрішні туристичні напрямки, однак повноцінною заміною закордонному відпочину вони в найближчим майбутньому навряд чи стануть.

"Ми точно розуміємо, що ті, хто влітку простояв три дні на переправі в Криму, за таких умов туди більше не поїдуть. Красная поляна у Сочі вже зараз переповнена: там очікуються великі черги на підйомниках. Ціни там намагалися підняти. Важливо, що й переліт у нас по країні часто дорожче, ніж злітати за кордон", - перераховує недоліки внутрішньоросійського туризму Володимир Каганер.

Машина як засіб заощадження

Друга стаття видатків, яку в складні часи приносять у жертву стабільності сімейного бюджету - це придбання особистого транспорту.

Копирайт изображения PA Image caption Росіяни стали купувати менше автомобілів у 2014 році

За 10 місяців цього року у країні продано 2,2 млн легкових та малотоннажних вантажних автомобілів, що майже на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ставки по автокредитам зростають, вимоги до позичальників жорсткішають. Все це відбувається через кризову ситуацію в економіці країни Азат Тимерханов, провідний аналітик агентства "Автостат"

Стискається й ринок автокредитування, який полюбив за останні роки середній клас. За даними Національного бюро кредитних історій, за перші шість місяців 2014 року росіяни отримали 392,4 тис. автокредитів, що на 18,8% менше відповідного показника минулого року.

"Ставки по автокредитам зростають, вимоги до позичальників жорсткішають. Все це відбувається через кризову ситуацію в економіці країни. Враховуючи, що ця ситуація буде продовжуватися і надалі, ринок автокредитів буде знижуватися", - прогнозує провідний аналітик агентства "Автостат" Азат Тимерханов.

Працівники агентства підрахували, що у першій декаді грудня 24 компанії російського автопрому підвищили ціни на моделі та комплектації. Іноді підвищення склало 20%.

Не дивлячись на це, у листопаді намітився незначний сплеск попиту на машини: люди побоюються подальшого підвищення цін та хочуть швидше кудись вкласти кошти.

Перетягування канату

У обернено-пропорційній залежності від інфляції й зростання невизначеності в економіці знаходиться впевненість росіян у завтрашньому дні.

Згідно останнього опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, впевненість у майбутньому відчувають 51% респондентів проти 58% у третьому кварталі та 61% у другому кварталі цього року. Більшість респондентів (41%) планують своє життя лише на два-три місяці наперед.

Копирайт изображения EPA Image caption Нерухомість у кризові часи розцінюється людьми як гарний спосіб вкладення заощаджень

Відсутність впевненості провокує суперечливу споживчу поведінку. Одні поспішають скоріше інвестувати кошти, щоб захистити їх від фактичної девальвації. Інші, навпаки, зачаїлися - і чекають, що ж відбудеться.

До кінця листопада показники попиту зросли на 47% у порівнянні з серпнем, причому максимальний приріст - порядку 35% - припав на останні півтора місяці Сергій Шлома, директор департаменту компанії "ИНКОМ-Недвижимость"

При цьому на ринку нерухомості восени запанувала тенденція стійкого, а іноді ажіотажного попиту. Квартири та будинки традиційно сприймаються людьми як надійне джерело інвестицій і збереження заощаджень.

"До кінця листопада показники попиту зросли на 47% у порівнянні з серпнем, причому максимальний приріст - порядку 35% - припав на останні півтора місяці", - розповідає директор департаменту вторинного ринку компанії "ИНКОМ-Недвижимость" Сергій Шлома.

Фактично склалася ситуація, аналогічна початку року, коли відкликання банківських ліцензій спровокувало сплеск купівельної активності та збільшення кількості угод, що спостерігалося на ринку аж до березня", - говорить він.

Тим часом у сфері оренди житла в Москві спостерігається якраз затишшя, зумовлене взаємним врівноваженням двох векторів: власники квартир намагаються підвищити вартість ціни вслід за посиленням курсу долару, але зробити це не вдається, оскільки орендаторам немає звідки платити більше.

Копирайт изображения EPA Image caption У Росії прискорюється зростання цін, у тому числі й проїзд в метро за 11 місяців цього року подорожчав на 9,5%

"Через таке "перетягування канату" й відсутність компромісу угоди зриваються, багато хто займає вичікувальну позицію, а договори укладаються у тих випадках, коли необхідно терміново вирішити квартирне питання", - пояснює Галина Кисельова з "ИНКОМ-Недвижимость".

Надія на себе

Показники по іпотеці поки тримаються на одному рівні, кажуть співрозмовники Бі-бі-сі: масового відтоку клієнтів не спостерігається.

Однак учасникам іпотечних програм у кризові часи живеться все тяжче. Боргове навантаження (особливо якщо кредит оформлено у валюті) зростає, а доходи знецінюються через послаблення рубля й інфляцію.

Копирайт изображения AP Image caption Влада визнає, що перший удар криза завдасть по середньому класу - тим, у кого іпотека й автокредити

Взагалі за рівнем закредитованості Росія випереджає розвинуті країни у середньому в два рази: з врахуванням й іпотечних кредитів, і споживчих. Показник debt to income, за даними російського Центробанку за жовтень, становив 31%. Тобто, стільки середньостатистичний росіянин витрачає своїх доходів на обслуговування кредиту.

Якщо ми припускаємо, що рівень доходів, як мінімум, не буде зростати, ... то можна припустити, що показник debt to income буде надалі збільшуватися Дмитро Феденков, начальник управління "Нордеа Банк"

"Даний рівень не є критичним, але суттєво перевищує аналогічний показник, розрахований у розвинутих країнах та у низці країн, що розвиваються", - коментує начальник аналітичного управління "Нордеа Банк" Дмитро Феденков.

"Якщо ми припускаємо, що рівень доходів, як мінімум, не буде зростати, у той час як видатки на обслуговування боргів за новими кредитами будуть зростати, то можна припустити, що показник debt to income буде надалі збільшуватися", - говорить аналітик.

Російська влада не приховує, що саме середній клас постраждає у результаті нинішніх економічних негараздів найбільше.

У зоні ризику ті, хто виплачує автокредити й іпотеку, визнав у грудні губернатор Тюменської області Володимир Якушев. За його словами, на них чекає зростання відсотків, зменшення доходів та збільшення витрат.

Поки, однак, влада обмежується лише констатацією факту та обіцянками допомогти в майбутньому. У цій ситуації представникам російської "середини", яка включає за різними оцінками, від 20 до 40% населення країни, залишається надіятися лише на себе.