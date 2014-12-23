Уряд представив Раді бюджет і план реформ

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Уряд представив у Верховній Раді проект бюджету на 2015 рік та низку законопроектів, спрямованих на проведення реформ.

Серед них - новий бюджетний і податковий кодекси, зміни до митного кодексу, законопроекти про дерегуляцію, оподаткування великого бізнесу та легалізацію ігорного бізнесу.

Також до парламенту вносять соціальні законопроекти, зокрема - скорочення витрат на соціальні фонди.

Прем'єр Яценюк закликав парламент включити їх до порядку денного і спрямувати на розгляд комітетів.

"Бюджет можна приймати тільки тоді, коли ви підтримаєте всі попередні законодавчі ініціативи, бо він побудований на новій податковій базі... легалізації тіньових доходів, детенізації бізнесу та оподаткування великого бізнесу та зміні підходу щодо соціальних виплат", - звернувся він до депутатів.

Парламентарі скаржилися на те, що їм не дали достатньо часу на ознайомлення з документами.

Держбюджет

Проект держбюджету представила міністр фінансів Наталія Яресько.

За її словами, головною метою "бюджетного пакету" є децентралізація та детінізація економіки.

"Ці закони спрямовані на реалізацію трьох цілей: бюджетна і фіскальна децентралізація, спрощення оподаткування та детінізація економіки, створення рівних "правил гри для всіх", - заявила вона.

За словами міністра, Україна перебуває у найтяжчій економічній ситуації від часів здобуття незалежності, втративши близько 20% економіки.

У бюджетному кодексі, зокрема, передбачено віддавати більше коштів місцевим бюджетів, але водночас - збільшується їхня відповідальність щодо видатків, каже пані Яресько.

Нас очікує непростий рік, в якому 30% наших видатків заплановано на оборону і обслуговування боргів Наталія Яресько

Податковий кодекс передбачає скорочення кількості податків з 22 до 9 та заборону перевірок на два роки для більшості бізнесів.

Людям, які заробляють понад 13 тис. гривень на місяць, пропонують підвищити податок на доходи фізосіб із 17% до 20%.

Проект передбачає запровадження нового податку - на великі авто та ювелірні вироби.

Також серед планів - знизити єдиний соціальний внесок (податкове навантаження на зарплату), який в Україні є дуже високим і призводить до виплат зарплат у конвертах.

Уряд пропонує знизити ЄСВ в наступному році з 41% до 25% - на доходи, що перевищують 2436 гривень (дві мінімальних зарплати). А до 2017 року цей внесок хочуть скоротити до 15%.

"На перших порах нас чекають втрати від цього, але вихід зарплат з тіні врешті матиме позитивний фіскальний ефект", - сказала міністр.

Інший представлений законопроект обіцяє "закінчення офшорного раю" для великого бізнесу, заявила пані Яресько.

"На нас очікує непростий рік, в якому 30% наших видатків заплановано на оборону і обслуговування боргів", - підсумувала міністр.