PayPal і Google приєдналися до санкцій проти Криму

Копирайт изображения Getty Image caption PayPal обслуговує більше 150 мільйонів клієнтів по всьому світу

Американська платіжна система PayPal, яка дозволяє сплачувати рахунки і покупки в інтернет-магазинах, оголосила про припинення обслуговування жителів Криму.

Компанія пояснила рішення необхідністю виконувати режим санкцій, запроваджених США щодо Росії через конфлікт в України.

"Це було дуже непросте для нас рішення, але наразі ми не можемо надавати свої послуги клієнтам у Криму", - йдеться у повідомленні компанії.

"Перепрошуємо"

Як наголошують кримські користувачі платіжної системи, повідомлення про припинення роботи почали надходити кілька днів тому.

"Ми перепрошуємо за будь-які незручності, пов'язані з цим. Зараз ми інформуємо про це наших клієнтів, і служба підтримки PayPal готова допомогти, якщо виникають питання", - повідомили у компанії.

За повідомленнями кримчан у соцмережах, у декого з них платежі перестали проходити ще тиждень тому.

Найкмітливіші з них обходять заборону на діяльність PayPal у Криму, прив'язуючи свої облікові записи у системі до банківських карт, зареєстрованих у російських регіонах, наприклад, у Краснодарі.

"Я у PayPal переписав усі адреси на місто емітування карти - Краснодар. Від гріха подалі", - цитує одного з них інформаційний портал "Новини Криму".

Дії Apple і Google

Наприкінці грудня президент США Барак Обама підписав указ, що забороняє експортувати товари, технології та інші послуги до Криму.

За словами пана Обами, санкції стосовно Росії мають на меті продемонструвати, наскільки велику стратегічну помилку Володимир Путін вчинив, анексувавши Кримський півострів.

У кінці грудня також набули чинності європейські санкції щодо Криму.

Майже одразу ж після того про припинення роботи у Криму оголосили платіжні системи Visa і MasterCard.

Потім компанія Apple заморозила усі облікові записи розробників, зареєстрованих у Криму.

У п'ятницю стало відомо, що закрили також і облікові записи системи контекстної реклами Google AdSense з Криму, а вивести гроші з них неможливо.

"Ваш обліковий запис розташований у Криму. Видавці з цього регіону більше не можуть співпрацювати з AdSense у зв'язку із санкціями, які нещодавно набрали чинності", - ідеться у повідомленні компанії Google своїм кримським партнерам.