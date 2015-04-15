Підприємці: корупції в Україні не поменшало

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Понад 57% українських бізнесменів вважають, що впродовж останніх півроку ситуація з корупцією не змінилася, а кожен четвертий твердить, що вона навіть погіршилася. Такими є результати опитування, проведеного Transparency International Україна, GFK Україна, аудиторською фірмою PricewaterhouseCoopers Україна та ПриватБанком серед керівників підприємств України у лютому-березні цього року.

За результатами дослідження, 57,2% опитаних вважає, що ситуація з корупцією за останні півроку залишилася незмінною. Ще 27,7% відповіли, що ситуація погіршилася.

Лише 15% опитаних відзначили покращення ситуації.

"Лідерами антирейтингу є Державна фіскальна служба (25%), Агенція земельних ресурсів (7,1%) та Державна автомобільна інспекція (5,1%)", - заявив голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов.

Серед інших державних органів, де підприємці найчастіше стикаються із корупцією, названо також митницю (4%), МВС (4%), обласні адміністрації (3,7%), прокуратуру (3,3%), міліцію (3,2%), Санітарно-епідеміологічну службу (2,9%), Державну реєстраційну службу (2,8%), суди (2,8%), пожежну службу (2,5%), медичні заклади (1,7%), Державну будівельно-архітектурну інспекцію (1,6%) та міськвиконкоми (1,4%).

Згідно із відповідями підприємців, при перевірках найчастіше хабар вимагають податківці та пожежники, а от найбільше наживаються на оформленні документації у Агенції земельних ресурсів, ДАІ та обласних адміністраціях.

Опитані бізнесмени вважають, що серед галузей економіки від корупції найбільше потерпає сільське господарство.

При цьому підприємці засвідчили погіршення ситуації у цій галузі. Погіршилися справи також і у промисловості, торгівлі, транспорті та зв'язку.

Територіально найбільш негативні оцінки від підприємців щодо ситуації з корупцією отримали державні органи у Одеській, Запорізькій та Хмельницькій областях, а позитивні - у Волинській, Закарпатській та Полтавській областях.

Дмитро Шимків, заступник голови президентської адміністрації, який курує проведення реформ, коментуючи результати дослідження заявив, що воно навряд чи швидко змінить поведінку чиновників, але покаже, що за ситуацією уважно спостерігають:

"Я, можливо, не налаштований настільки оптимістично, що за три місяці чиновники, побачивши це дослідження, вгамуються. Але вони зрозуміють, що цей процес моніториться, і це дозволить зрозуміти, де саме це відбувається (де чиновники беруть хабарі. - Ред.)".

Пан Шимків додав, що "корупція становить загрозу національній безпеці, перешкоджає розвитку бізнесу та залученню інвестицій".

Бізнес хоче системності і передбачуваності

Згідно із останніми опитуваннями Європейської Бізнес Асоціації, 80% респондентів незадоволені ефективністю боротьби із корупцією, хоча 30% опитаних все ще очікують від влади активних кроків у боротьбі з корупцією на всіх рівнях владної вертикалі.

Загалом, за результатами чергового щоквартального опитування підприємців, ЄБА називає такі ключові проблеми, що турбують підприємців:

89% керівників не бачать жодних передумов для стабілізації фінансового ринку;

80% незадоволені ефективністю боротьби з корупцією;

77% не помітили реформ судової системи;

55% незадоволені митними процедурами;

55% не бачать прогресу з відшкодуванням ПДВ.

При цьому 17% помітили незначне спрощення митного оформлення, 11% відзначили покращення у судовій сфері, 8% вважають, що торгівля стала простішою.

За перший квартал цього року інвестиційний клімат в Україні трохи покращився, але як визнають у асоціації, це відбулося переважно через здатність бізнесу до виживання у будь-яких умовах.

Нинішній Індекс інвестиційної привабливості - 2,51 бали - лише на 0,1 бали вище за показник останнього кварталу минулого року.

Проте у ЄБА вважають це хоч і мінімальним, але досягненням, адже із другої половини 2014 року цей показник лише падав.

Найгірший індекс інвестиційної привабливості (1,8 бали) зафіксували наприкінці 2013 року.

Після зміни влади в Україні настрої бізнесменів та інвесторів, за оцінками, ЄБА, були досить оптимістичними (2,74 бали). Проте вони погіршилися у другому півріччі минулого року, коли серед підприємців посилилася втома від очікування реформ.

"Паралельно з опитуванням Індексу, ми в Європейській Бізнес Асоціації запитали топ-менеджерів про те, що вони думають про темпи і процес реформ в Україні. Результати обох досліджень співпали – скаржаться на фіскальну політику та валютну нестабільність, реформи йдуть повільно, особливо їх гальмує корупція та неефективність чиновників середньої ланки, так званої "старої гвардії". Бізнес хоче бачити ефективну, справедливу та просту податкову систему", - каже Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

46% опитаних вважають нинішній інвестиційний клімат в Україні гіршим, ніж у попередньому кварталі, а ще 47% не очікують покращень й у ІІ кварталі цього року.