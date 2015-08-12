Китайський юань падає другий день поспіль

Копирайт изображения AP Image caption Азійські ринки падають на тлі девальвації юаня

Китайський Центральний банк знову девальвував національну валюту юань, після рекордної девальвації у вівторок на 1,9%.

Цей крок призвів до падіння акцій на азійських фондових ринках.

У Центробанку девальвацію назвали винятковим заходом, націленим на те, щоб курс обміну юаня більш точно відбивав ситуацію на ринку.

Це найбільша дводенна девальвація юаня за понад два десятиліття.

У китайському уряді кажуть, що менший курс стимулюватиме експорт.

Китайський експорт упав на понад 8% у липні. У експертів це викликало побоювання, що друга економіка світу поступово сповільнюється.

Але девальвація юаня також викликала припущення щодо можливої "війни валют" у світі. Сполучені Штати, де ціни на акції на фондових ринках у вівторок різко впали, критикують такі кроки китайського уряду.

Натомість у Міжнародному валютному фонді вважають девальвацію китайського юаня позитивним кроком. Про це йдеться в опублікованій заяві МВФ.

На думку МВФ, девальвація китайської валюти дозволить ринковим механізмам грати більш суттєву роль у визначенні її обмінного курсу. При цьому у фонді наголошують, що конкретний результат буде залежати від того, як новий механізм буде реалізований на практиці.

Представники МВФ вважають, що Китай повинен прагнути до переходу на плаваючий валютний курс протягом двох-трьох років. Більше за те, в МВФ упевнені, що для цього існують всі необхідні умови.