Гройсман закликав підтримати мораторій на продаж землі

Копирайт изображения UNIAN

Володимир Гройсман попросив профільний комітет парламенту розглянути можливість подовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

"Вважаю неприпустимим відкривати ринок земель, оскільки ніякого ринку земель в Україні не існує, і це може бути використано для зловживань і використання ресурсу, який належить народу... мораторій повинен бути продовжений до того часу, поки ми зможемо побудувати систему, що дозволяє власникам землі використовувати цей ресурс", - відзначив пан Гройсман під час погоджувальної ради у понеділок.

Попереднє рішення про мораторій на продаж земель, ухвалене у січні 2013 року, діє до 1 січня 2016 року.

Заяву спікера у своєму блозі на сайті "Українська правда" прокоментував давній критик продажу землі голова Координаційної ради партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко:

"Ясно, що Гройсман не міг зробити такої заяви всупереч позиції президента Порошенка, без погодження з самим Порошенком. Значить, президент теж вирішив, скоріше, був змушений відмовитися від ідеї негайної скупівлі земель кількома родинами".

Один із відомих фахівців з питань України, старший науковий співробітник Інституту світової економіки Петерсона Андерс Аслунд на конференції в Оттаві назвав сільське господарство одним із можливих локомотивів відновлення економіки України за умови, що ринок землі почне працювати.

"Важливо також законодавчо закріпити можливість продажу сільськогосподарської землі, щоб її можна було використовувати як заставу у банку", - цитує економіста "Укрінформ".

Водночас пан Аслунд визнав, що в українському суспільстві і досі існує спротив ідеї продажу землі: "Необхідно пояснювати людям нюанси та покращити урядування, щоб громадяни не боялися, що їх обдурять із землею".

Суперечки про доцільність продажу землі сільгосппризначення тривають в Україні вже кілька років.

Прибічники продажу землі кажуть, що за роки суперечок в Україні утворився і "сірий", і "чорний" ринки землі, за законами якого вона змінює власників, але ані економіка, ані держава нічого від цього не отримують.

Противники продажу зауважують, що нормальне функціонування ринку землі потребує і нормальної роботи судової та банківської системи, вади яких нині можуть звести переваги вільного ринку землі нанівець. Експерти також зауважують, що і без офіційного ринку землі, вона вже "де-факто" має своїх власників.