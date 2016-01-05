Російський газ до Генічеська не постачають - Нафтогаз

Image caption Генічеськ розташований біля адміністративної межі із Кримом, який анексувала Росія

Від початку анексії Криму Генічеськ забезпечується газом виключно з родовища Стрілкове, що розташоване у Херсонській області біля Арабатської стрілки, повідомляє "Нафтогаз". Там також пояснюють, що надлишки газу з цього родовища зберігалися у підземному сховищі, що розташоване на території Криму.

Згідно із повідомленням "Натофгазу", нестача газу у Генічеську сталася через те, що "з 1 січня 2016 року окупаційна влада АР Крим протягом чотирьох діб блокувала херсонський газ, що зберігається у підземному сховищі Глібовському на території Криму".

"Місто Генічеськ фізично не приєднане до інших ділянок газотранспортної мережі материкової України. Постачання газу для потреб населення міста в літній період здійснюється за рахунок поточного видобутку на Стрілковому родовищі", - йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Компанія твердить, що "надлишок видобутого влітку газу, який не можуть спожити мешканці Генічеська, передається для тимчасового зберігання" в ПСГ Глібовське в Криму. Взимку газ звідти "направляється в Генічеськ для покриття пікових рівнів споживання".

У "Нафтогазі" також наголошують, що "російський газ до Генічеська не постачався і не постачається".

Раніше про те, що до Генічеська в Херсонській області надходить лише газ українського видобутку з підземного газосховища в Криму, повідомив перший заступник голови Генічеської райадміністрації Олексій Сищенко в коментарі ВВС Україна.

Місто Генічеськ фізично не приєднане до інших ділянок газотранспортної мережі материкової України "Нафтогаз"

"Цей газ українського видобутку. Він був видобутий на території України - на Стрілковому газовому родовищі і тимчасово зберігався на території автономної республіки Крим у Глібовському підземному сховищі газу", - сказав пан Сищенко.

За даними обласної Державної служби надзвичайних ситуацій, на минулих вихідних люди в Генічеську залишились без газу через "зниження тиску на комунальному газопроводі".

Газу не було частково, як у приватному секторі, так і в багатоповерхівках. "Приблизно 40% мешканців були без газу", - сказав представник райадміністрації.

За словами представника місцевої влади, у місті вже відновили газопостачання приблизно 80% абонентів.

Представник Генічеська розповів, що місто продовжує отримувати основний газ із свердловин Стрілкового газового родовища, а з газосховища - додатковий.

Минулої зими, за словами представники РДА, відключень газу в місті не було.

"Ми стабільно отримували свій газ, газ українського видобутку, всю зиму", - сказав пан Сищенко.

До літа минулого року, за його словами, надлишки видобутого газу зберігали в Глібовському газосховищі.

"Кримська сторона відмовилась від прийому надлишків газу українського видобутку в червні минулого року. До червня надлишки газу надходили до Глібовського підземного сховища газу", - пояснив перший заступник голови Генічеської райадміністрації.

Напередодні віце-прем'єр Росії Дмитро Козак повідомив, що в Генічеський район на Херсонщині почав надходити газ з території анексованого Криму "за дорученням" президента Росії.

Речник російського президента Дмитро Песков заявив, що до "російської сторони" звернувся мер міста Генічеськ і попросив забезпечити постачання газу.

Мер міста Генічеськ Олександр Тулупов сказав, що він не звертався до російської влади через проблеми із газопостачанням у місті.

"Я звертався лише до керівництва України", - сказав пан Тулупов в коментарі ВВС Україна.