Нафтогаз: за 2015 імпорт газу з Європи подвоївся, із Росії - скоротився у понад двічі

  • 30 січня 2016
Копирайт изображения AFP

Впродовж минулого року імпорт газу із Європи за реверсним маршрутом збільшився удвічі - з 5 до 10,3 млрд кубів, а його частка зросла до 63% - повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Згідно із повідомленням, кількість постачальників, у яких "Нафтогаз" закуповує природний газ за кордоном, перевищила 10 компаній.

У "Нафтогазі" також повідомляють, що імпорт із Росії за 2015 рік скоротився у 2,4 рази порівняно з 2014 роком (з 14,5 до 6,1 млрд куб. м).

Загалом, якщо у 2014 році частка російського газу у імпортних поставках становила 74%, а Європи - 26%, то у 2015 році частка Росії зменшилася до 37%, а Європи - зросла до 63%.

Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що ця зима може стати першою, яку Україна переживе без російського газу.

"Ми на сьогоднішній день першу зиму пережили без російського газу", – заявив президент Порошенко під час візиту на Рівненщину.

Україна не імпортує російський газ від кінця листопада 2015 року.

У "Нафтогазі" також повідомляють, що впродовж минулого року видобуток українського газу скоротився на 3%, а українські споживачі зменшили споживання газу на 21%.

"У 2015 році українські споживачі використали 31,0 млрд куб. м газу, тоді як у 2014 році – 38,9 млрд куб. м.", - йдеться у повідомленні. При цьому найбільше скорочення відбулося у Луганській та Донецькій областях (–67% та –46% відповідно).

Єдиною областю, де споживання газу зросло (на 4%), - є Одещина. У "Нафтогазі" пояснюють це активізацією роботи Одеського припортового заводу.

Коментуючи зменшення споживання газу українськими споживачами, оглядачі впродовж минулого року говорили передусім про уповільнення української економіки, радше ніж про застосування енергоощадних технологій.

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