Вкладникам банку Хрещатик обіцяють повернути гроші

Копирайт изображения UNIAN Image caption У КМДА повідомили, що столичній адміністрації належить 25% акцій банку "Хрещатик", а його контрольний пакет проданий 10 років тому

Віталій Кличко пообіцяв, що всім киянам, які є вкладниками збанкрутілого банку "Хрещатик", повернуть їхні гроші. Це питання він обговорив у середу з головою Нацбанку.

Напередодні через проблеми з ліквідністю НБУ відніс "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних та увів тимчасову адміністрацію.

Повернення коштів

Банк "Хрещатик" не є муніципальним, але багато киян і комунальних підприємств були його клієнтами. Тому у мерії "роблять все можливе, щоб із найменшими втратами вийти з цієї ситуації", наголосив голова столиці.

"Ключове завдання – захистити киян, - сказав пан Кличко. - Вклади кожного киянина з банку "Хрещатик" повинні бути повернені".

Він розповів, що обговорював ситуацію з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою: "Фонд гарантування вкладів гарантує кожному киянину, що його вклади мають бути повернені. Зараз виник ажіотаж, можливо, не так швидко вдається отримати гроші. Але голова Нацбанку пообіцяла мені, що гарантовані кошти люди отримають".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віталій Кличко обіцяє не допустити виведення коштів банку в офшори

Напередодні в НБУ вже запевняли, що майже всі вкладники банку "Хрещатик" зможуть повернути свої вклади у повному обсязі.

"98,7% (304 тисячі осіб) усіх вкладників ПАТ КБ "Хрещатик" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн", - йшлося у повідомленні регулятора.

"Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом", - додали у Нацбанку.

Виведення в офшори

Віталій Кличко повідомив також про те, що говорив з Валерією Гонтаревою про те, щоб кошти "Хрещатика" не були виведені в офшори.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб кошти з банку не виводилися ні в які офшори. Міська влада звернулася до правоохоронних органів та податкової служби з тим, щоб вони відслідковували рух коштів", - повідомив він.

У вівторок перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс сказав, що міській адміністрації належить 25% акцій банку, а його контрольний пакет проданий десять років тому, через що банк не є муніципальним.

Пан Пліс тоді відзначив, що столична влада вже домовилася з "Ощадбанком" щодо переведення до цієї фінустанови карток киянина.

У середу низка ЗМІ з посиланням на джерела в банку "Хрещатик" повідомляють, що комунальні підприємства столиці вивели з нього близько 300 млн грн своїх коштів незадовго до введення тимчасової адміністрації.

У КМДА твердять, що це виведення коштів не було причиною неплатоспроможності банків.