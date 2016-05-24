Український експорт: частка ЄС збільшилась, обсяги - зменшились

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До ЄС нині іде 38,5% українського експорту, що майже на 6% більше, ніж було торік. Водночас його обсяги за І квартал року скоротилися на 2,7%, якщо порівняти із минулим роком. Такі дані оприлюднило міністерство економіки.

Експорт українських товарів до ЄС від січня до квітня 2016 року становив 3,2 млрд дол., а разом із послугами - 3,7 млрд дол.

Понад третину товарного експорту (35,6%) склала продукція АПК, 20,5% - продукція металургійного комплексу, а 15,9% - машинобудування.

До п'ятірки товарів, експорт яких збільшився, належать: олія соняшника, кукурудза, меблі, сталеві прути і бруски гарячого прокату, лісоматеріали.

Серед товарів, експорт яких зазнав найбільшого скорочення, були залізні руди і концентрати, прокат, феросплави, соки, макуха й інші тверді відходи.

Найбільші покупці

Від 1 січня 2016 року набула чинності угода про вільну торгівлю між ЄС та Україною. Згідно із даними мінекономіки, за підсумками І кварталу 2016 року на ЄС припадає 38,5% українського експорту товарів і послуг.

Рік тому частка ЄС в українському експорті становила 32,8%, а у той самий період 2014 року - 31,8%.

Росія є другим торговельним партнером, куди іде 14,3% експорту. На третє місце серед споживачів українських товарів вийшов Китай, куди іде 6,1% експорту. На Туреччину, Єгипет та Індію припадає від 4 до 5%.

Як йдеться у оприлюдненому урядом проекті Плану пріоритетних кроків на 2016 рік, останніми роками "відбулося значне падіння обсягів експорту товарів з України - з 68,8 млрд. доларів у 2012 році до 38,1 млрд. доларів у 2015 році".

Серед причин падіння уряд назвав падіння цін на сировину, нестачу інвестицій та відсутність ефективної підтримки експортерів.

Структура загального українського експорту схожа із структурою експорту до ЄС. Основними складовими були: продукція АПК та харчової промисловості (38,2%), металургійного комплексу (24,8%) та машинобудування (12,5%).

Як йдеться у тому ж проекті Плану пріоритетних кроків, за підсумками 2015 року головними покупцями українських товарів були ЄС (34,1% загального обсягу експорту товарів), РФ (12,7%), Туреччина (7,3%), Китай (6,3%) та Єгипет (5,5%).