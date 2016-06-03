США і Україна погодили кредитні гарантії на $1 млрд

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Україна і США уклали третю від травня 2014 року угоду про надання кредитних гарантій. Як і у попередні рази, сума становитиме 1 млрд доларів.

Посол США в Україні твердить, що надання кредитних гарантій - сигнал про підтримку Вашингтоном реформ в Україні.

У церемонії підписання угоди взяли участь президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман, міністр фінансів Данилюк, посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, а також виконувач обов'язків директора Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джоел Сандефур.

Це потужний сигнал, що свідчить про подальшу підтримку України з боку США у ході впровадження реформ Джеффрі Пайєтт, посол США в Україні

"Угода про кредитні гарантії на суму 1 млрд. доларів забезпечить урядові України підтримку у період подальшого втілення економічних реформ. Така гарантія – це потужний сигнал, що свідчить про подальшу підтримку України з боку США у ході реформ, які мають реалізувати прагнення українського народу до заможного та демократичного майбутнього", – заявив пан Пайєтт.

"Це є свідченням того, що США для України є надійним стратегічним партнером", - заявив Петро Порошенко під час церемонії підписання.

Він також висловив сподівання, що після угоди про кредитні гарантії "відбудеться підписання і документу про нашу співпрацю з МВФ, іншими фінансовими організаціями, отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС".

Американські кредитні гарантії є частиною комплексного пакету міжнародної фінансової допомоги.

Ці кошти будуть використані на соціальну підтримку найбільш уразливих верств українців Міністерство фінансів України

Вони відкривають урядові доступ до фінансування на прийнятних умовах на міжнародних ринках капіталу. Це у свою чергу, як повідомляє американське посольство, "дасть змогу забезпечити найуразливіші верстви населення критично важливими послугами і захистити від наслідків коригування економічного середовища".

У міністерстві фінансів пояснили, на що підуть гроші, отримані завдяки американським кредитним гарантіям: "Кошти у $1 млрд., що будуть залучені від випуску облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть до загального фонду державного бюджету. Ці кошти будуть використані на соціальну підтримку найбільш уразливих українців від впливу економічних факторів, у тому числі в результаті приведення тарифів на газ до ринкового рівня", - йдеться у повідомленні міністерства.

Наприкінці квітня уряд ухвалив рішення про встановлення єдиної ціни на газ, що означає його суттєве подорожчання для населення і теплокомуненерго.

Це призведе до суттєвого зростання тарифів на комунальні послуги. Відтак, уряд передбачає суттєво більшу потребу у субсидіях для споживачів, чиї доходи не дозволяють повністю оплачувати комунальні послуги за новими тарифами.

Водночас Київ продовжує переговори із своїм головним міжнародним кредитором - МВФ. Останній транш його позики Україна отримала у серпні минулого року.

Допомога інших міжнародних кредиторів - Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, Єврокомісії - прив'язана до рішенні МВФ щодо виділення Україні наступної порції кредиту за програмою розширеного фінансування. очікується, що рішення щодо цього може бути ухвалене у червні - на початку липня цього року.