США і Україна погодили кредитні гарантії на $1 млрд
Україна і США уклали третю від травня 2014 року угоду про надання кредитних гарантій. Як і у попередні рази, сума становитиме 1 млрд доларів.
Посол США в Україні твердить, що надання кредитних гарантій - сигнал про підтримку Вашингтоном реформ в Україні.
У церемонії підписання угоди взяли участь президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман, міністр фінансів Данилюк, посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, а також виконувач обов'язків директора Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джоел Сандефур.
"Угода про кредитні гарантії на суму 1 млрд. доларів забезпечить урядові України підтримку у період подальшого втілення економічних реформ. Така гарантія – це потужний сигнал, що свідчить про подальшу підтримку України з боку США у ході реформ, які мають реалізувати прагнення українського народу до заможного та демократичного майбутнього", – заявив пан Пайєтт.
"Це є свідченням того, що США для України є надійним стратегічним партнером", - заявив Петро Порошенко під час церемонії підписання.
Він також висловив сподівання, що після угоди про кредитні гарантії "відбудеться підписання і документу про нашу співпрацю з МВФ, іншими фінансовими організаціями, отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС".
Американські кредитні гарантії є частиною комплексного пакету міжнародної фінансової допомоги.
Вони відкривають урядові доступ до фінансування на прийнятних умовах на міжнародних ринках капіталу. Це у свою чергу, як повідомляє американське посольство, "дасть змогу забезпечити найуразливіші верстви населення критично важливими послугами і захистити від наслідків коригування економічного середовища".
У міністерстві фінансів пояснили, на що підуть гроші, отримані завдяки американським кредитним гарантіям: "Кошти у $1 млрд., що будуть залучені від випуску облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть до загального фонду державного бюджету. Ці кошти будуть використані на соціальну підтримку найбільш уразливих українців від впливу економічних факторів, у тому числі в результаті приведення тарифів на газ до ринкового рівня", - йдеться у повідомленні міністерства.
Наприкінці квітня уряд ухвалив рішення про встановлення єдиної ціни на газ, що означає його суттєве подорожчання для населення і теплокомуненерго.
Це призведе до суттєвого зростання тарифів на комунальні послуги. Відтак, уряд передбачає суттєво більшу потребу у субсидіях для споживачів, чиї доходи не дозволяють повністю оплачувати комунальні послуги за новими тарифами.
Водночас Київ продовжує переговори із своїм головним міжнародним кредитором - МВФ. Останній транш його позики Україна отримала у серпні минулого року.
Допомога інших міжнародних кредиторів - Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, Єврокомісії - прив'язана до рішенні МВФ щодо виділення Україні наступної порції кредиту за програмою розширеного фінансування. очікується, що рішення щодо цього може бути ухвалене у червні - на початку липня цього року.